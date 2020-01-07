MicroLED TV evlere geliyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, sürücüsüz otomobilden, 5G altyapısına pek çok yeniliği gündeme taşıyor. Fuara bu yıl evlere girecek MicroLED TV’ler damga vuracak

Teknoloji dünyasının kalbi Las Vegas'ta düzenlenen CES (Consumer Electronic Show) Fuarı'nda atıyor. Bugün kapılarını açacak olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te otomotivden yapay zekaya, robotlardan 5G iletişim teknolojisine birçok yeni ürün tanıtılacak. Bu yıl fuara MicroLED TV teknolojisinin damga vurması bekleniyor. 3 binden fazla firmanın katıldığı fuar, 10 Ocak'a kadar açık kalacak. CES'i 170 bin kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.







OLED'DEN DAHA PARLAK TV

Bu yılın en heyecan verici TV akımlarından biri olan MicroLED TV teknolojisi OLED teknolojisine benzese de birçok farklılık taşıyor. MicroLED TV'ler OLED teknolojisinden daha parlak ve daha uzun süre dayanıyor. Bu da TV'de gördüğünüz resmin daha iyi vurgulara ve daha derin kontrasta sahip olması anlamına geliyor. Daha önce Samsung'un Duvarı gibi devasa MicroLED modelleri gördük. TV boyutlarını santimler değil, metreler anlatıyor. 292 inç ya da 7.4 metre diyebileceğimiz bir TV'den söz ediyoruz.



TOGG CEO'SU CES'TE

CES'te birçok otomobil üreticisi de araçlarını sergiliyor. Mercedes'ten Ford'a, BMW'den Audi'ye pek çok eski otomobil üreticisi en şık araçlarını ve konsept araçlarını fuara getiriyor. Otomotiv teknolojisi şirketleri de sürücü destek teknolojilerini veya otomasyon sistemlerini sergiliyor. İstanbul'da Martı ile gördüğümüz deneysel scooter'lar da sahnede.

Türkiye'den teknoloji şirketlerinin ilgi gösterdiği fuarda Bosch tarafından düzenlenen panelde yerli otomobil TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş da konuşacak.



AKILLI DİŞ FIRÇASI

Artık diş fırçasından akıllı fırına kadar her ürün internete bağlı ve yapay zeka teknolojisinden söz ediyor. Nesnelerin interneti yani internete bağlanmayan cihaz kalmadı. Ayrıca yapay zekanın sürtünmediği ürün ve servis neredeyse yok gibi. Google ve Amazon'un sesli asistan yarışını da CES 2020'de görmeye devam edeceğiz.