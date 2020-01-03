2019 fintech’in büyüme yılı oldu 2020’de yatırım fonları geliyor

Foriba, İyzico Paraşüt gibi 3 finans teknolojisi girişiminin çıkış yaptığı 2019 yılında sadece 4 girişim 5 milyon doların üstünde yatırım almayı başardı. 2020’de yeni fonlar için teknoloji girişimlerine müjdeli haberi geldi

Startups.Watch verilerine Türkiye girişim ekosisteminde 2019 yılında sadece 4 girişim 5 milyon doların üstünde yatırım alırken, finans teknolojisi girişimleri Foriba, Paraşüt ve İyzico başarılı çıkış yapmayı başardı. 2019 yılında 5 milyon doların üstünde yatırım almayı başaran sadece 3 girişim var. 2019 iyi çıkış yakalayan girişim sermayesi fonları 2020'ye umutla bakıyor. Girişim ekosistemi yeni bir yıla adım atarken 212, Collective Spark, Revo Capital gibi girişim sermayesi şirketleri yeni fonlarının bütçesini artırıyor. Teknoparklardaki girişimlerin sermaye bulma konusunda seçenekleri artıyor. TÜBİTAK, KOSGEB dışında, kurulan girişim sermayesi fonları da yeni yatırımların kapısını açıyor.



YENİ FONLAR BAŞLIYOR

Yeni fonların müjdesini veren İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, 2020 yılına umutla bakmasını sağlayan gelişmeleri şöyle anlattı: "TÜBİTAK 1514 çağrısı ile kurulan Girişim sermayesi fonları yola çıkacak. Bu fonların dördünce İTÜ ARI Teknokent olarak ortağız. Daha önceden ortak olduğumuz ve halen faaliyetlerini sürdüren fonlarımız da var. Ayrıca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile Kalkınma Yatırım Bankası'nın kurduğu Teknoloji İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları da hayata geçecek. Gerek bu fonlardan gerekse ülkemizde mevcut Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından girişimcilerin daha çok yatırım çekebilmesi için çalışmalarımız sürecek. Bütün bu fonlardan, teknoloji firmalarımıza yatırım yapanlara İTÜ ARI Teknokent içinde ofis alanı sağlayarak, Teknokenti firmaların ihtiyaç duyduğu yatırım imkanlarını zengin alternatiflerle yanlarında buldukları, kolayca kendilerini tanıtabildikleri, tüm oyuncular bakımından rekabetçi, içerik bakımından daha da zengin bir teknoloji geliştirme bölgesi haline geleceğiz."



OYUN SEKTÖRÜNE YATIRIM ARTIYOR

ANCAK en hızlı büyüme kaydeden alanlardan biri de oyun oldu. Türkiye, mobil oyunla en uzun zaman geçiren ülkeler arasında ilk sıradaki yerini korurken, oyun girişimleri başarılı çıkış ve aset satışı dışında yatırımlarla da kendini gösteriyor. Peak Games bu konuda örnek girişimlerden biri. Şirketten ayrılan profesyonellerin kurduğu Dream Games bile daha ilk oyununu çıkarmadan 7.5 milyon dolar yatırım alması bu değişimin en açık göstergesi oldu.



GETİR, YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK

TÜRKIYE'DE e-ticaretin hızla büyümesinde Getir'in ortaya koyduğu modelin önemli etkisi var. Bu alanda rekabet yurtdışına sıçraması girişimin milyar dolarlık ekomiye yurtdışında ulaşmayı hedeflediğinin en önemli göstergesi. Yemeksepeti'nin banabi girişimi Türkiye'de güçlü rekabetle tanışan Getir'in yurtdışında operasyona başlamadan güçlenmesini sağladı. Neredeyse 20 yıl sonra Yemeksepeti de kendisine ilk kez güçlü rakipler bulmaya başladı.



Startups.Watch kurucusu SERKAN ÜNSAL



"100 MİLYON DOLARI GEÇEBİLİRİZ"

YATIRIM fonların tekrar kurulmaya başlaması ile 2019 üçüncü çeyrek oldukça hareketli geçtiğini belirten Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal, "Yatırım anlamında "çok kötü" bir yıl göreceğiz derken ""kötü ile iyi arası" bir yerde 2019'u kapattık. Tam detayları startups.watch olarak 5 Şubat'ta açıklayacağız ama ilk verilere göre geçen seneki yatırımlara oldukça yaklaştık diyebilirim. (Geçen sene 60 milyon dolara yakın melek ve VC yatırımı yapılmıştı) Olması gereken ise her sene 200 milyon doların üzerinde yatırım yapılması. Foriba, iyzico, Paraşüt exit'leri hem ekosistem için süper moral oldu hem de buralardaki çalışanların da ileride başka girişimlerin kurucuları olacağını düşünürsek istediğimiz ekosistemin oluşması için şartlar oluşmaya başladı diyebiliriz. 2020'de ise beklentimiz Hazine desteğiyle kurulacak fonların da ivmesiyle 100 milyon doları zorlarız hatta geçeriz diyebilirim."



Core Starteji Kurucusu İHSAN ELGIN



"FINTECH'LER ARTIK YALNIZ DEĞİL"

FINTECH açık ara liderlik pozisyonunu kaybettiğine vurgu yapan Core Starteji Kurucusu İhsan Elgin yatırımlar oyun, pazaryeri, perakende ve pazarlama teknolojilerine yayıldığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "2018 yılında ilk dönemlerini kapatan fonların halen devreye girememiş olması ve ekonomik sakinliğe geçemememiz diğer yatırımcıların da cesaretini kırdı. Herkesin kendisine çeki düzen verdiği ve tedbir/ tasarruf planları yaptığı bir sene olması nedeniyle beklenen bir sonuç diyebiliriz. Ben 2020'den ciddi olarak ümitliyim. Hatta oluşacak hareketliliğin artık bizi bir seviye arttıracağına inanıyorum. Bunun temel nedenleri: Öncelikle bu sene son 3 ayda 31.8 milyon dolar ile bu seneki yatırımın yüzde 63,6'sını gerçekleşmesi işlerin düzelmeye başladığını gösteriyor. Kurumların son dönemdeki ilgisi rastlantısal olarak bilançodan yapılan bir kerelik yatırımlardan stratejinin bir parçası olan Kurumsal Girişim Sermayesi (CVC) Fonlarına dönüşüyor. Son 2 senede 11 adet CVC kuruldu. Bunlar ilk denemeleri sonrası artık 2020'ye hazırlar. Benim gözümde artık Türkiye girişimcilik ekosistemi yatırım açısından emekleme dönemini bitirdi! Artık nitelik ve nicelik açısından daha çok girişime ihtiyacımız var."



Collective Spark kurucu ortağı ATIL ERKEN



KÜRESEL İŞ YAPMA HEDEFİ

2019 yılının oldukça yoğun ve heyecanlı geçtiğini ifade eden Collective Spark Girişim Sermayesi Fonu kurucu ortağı Atıl Erken, 2020 yılına ilişkin beklentilerini şöyle anlattı: "Bir buçuk senede lider yatırımcı olduğumuz bu yedi girişime toplam 10.6 milyon dolar yatırım yapıldı. Yatırım yaptığımız girişimlerin küresel iş yapma yeteneği olması ve teknoloji ihraç etmesi önemli. 2019 yılı aynı zamanda TÜBİ- TAK Tech-InvesTR programında Türkiye Cumhuriyeti Hazine'sinin yatırımcı olmak istediği beş fondan birisi olma aşamasına seçildiğimiz için gururluyuz. Yatırımlarımızın hepsinde, katma değer sağlayacağına inandığımız başka yatırımcıları da masaya davet ederek, gelişmiş ekosistemlerde de olduğu gibi, girişimciler için çarpan etkisini arttırdık. Portföy şirketlerimizden temizlik hizmeti pazaryeri olan Mutlubiev (Cleanzy) Türkiye, İtalya ve İspanya'da kategorisinde pazar lideri olduktan sonra Ingiltere'ye açıldı. Çiftçilerin gübre, tohum, yem maliyetlerini düşürüp kazançlarını arttıran fin-tech yatırımımız Tarfin ilk kez VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymet) çıkartan girişim oldu ve dört ihraçta 22 milyon TL'lik kaynak yarattı. B2B modeli ile gelir sağlayan Userguiding ve Prisync yurtdışından elde ettikleri gelirlerle teknoloji ihracatı konusunda gurur kaynağımız olmaya devam ettiler.Bu sene hali hazırdaki portföy şirketlerimizin yanı sıra 4-6 yeni girişime toplamda 6 ile 10 milyon dolar arası yatırım yapmayı planlıyoruz."



Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı ÜMIT ÖNAL



GİRİŞİM KÜLTÜRÜNE YATIRIM

TEKNOLOJI girişimlerinin ve yenilikçi iş alanlarının, 2023 hedeflerine giden yolda kilidi açan çok önemli bir anahtar olacağını vurgulayan Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ümit Önal, "İnanıyorum ki girişimcilik ve girişimciler, ülkemizin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Değişen dünyada ve ekonomi düzeninde bunun somut çıkışlarını görebiliyoruz. Kısa vadeye odaklanan, yatırımını kısa vadede çıkartmaya çalışan geleneksel yatırımcı anlayışı, yerini inovasyon ve farklılaşmaya dayanan yeni nesil girişimcilik anlayışına bırakıyor. Hatta bıraktı bile" dedi. Yeni nesil girişimcilerin ise daha uzun vadeli düşündüğünü, uzun vadede başarı sağlayacak küresel ve daha büyük hedeflere yöneldiğini ifade eden Önal, şöyle devam etti: "Girişimlere ihtiyaç duydukları bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara büyük iş düşüyor. Büyük şirketlerin, kurumsal girişim sermayesi şirketlerinin ve melek yatırımcıların da katkılarıyla parlak fikirlere sahip inovatif girişimciler, beklenen ivmeyi yakalayıp küresel başarılara imza atabilir. Türk Telekom olarak girişimlere verdiğimiz desteğin çıktılarına en güzel örnek olarak, 2007 yılında bünyemize kattığımız Argela, İnnova ve Sebit'i gösterebiliriz." Önal, Türk Telekom olarak, her şeyden Türkiye'de bir girişim kültürü oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "PİLOT kapsamında erken aşama girişimlere bugüne kadar 1 milyon dolara yakın nakit desteği sağladık ve 65 girişimi başarıyla mezun ettik. Desteklediğimiz girişimler, geçtiğimiz yıl 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon TL'lik ciro elde etti."