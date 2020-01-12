Biz teknoloji şirketiyiz otomobil ilk ürünümüz

Klasik otomobil şirketi olmadıkları için CES’e katılmayı tercih ettiklerini belirten TOGG CEO’su Karakaş, “Mobilite kavramına odaklanan teknoloji şirketiyiz. İlk çıktımız otomobil olacak. Sabırlıyız, uzun vadeli bir yolun henüz başındayız” diye konuştu

Türkiye'nin otomobili TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'te (Consumer Electronic Show) SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Bosch tarafından düzenlenen panele katılan ve burada TOGG'un hedeflerini paylaşan Karakaş, çeşitli teknoloji şirketleriyle de görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Gürcan Karakaş, sahip oldukları vizyonu şöyle tanımladı: "Biz klasik bir otomobil şirketi değiliz. Kendimizi mobilite odaklı teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. Bizim ilk çıktımız otomobil olacak. Kendi mobilite ekosistemimizi oluşturmak için çalışıyoruz. Bu yüzden CES Fuarı'na ikinci kez katılıyoruz. Bütün arkadaşlarımızı bu anlayışla seçtik. Aramızda Tesla, Faraday Future gibi şirketlerde deneyim kazanmış arkadaşlar var, teknoloji şirketlerinde çalışmış olan da... Sadece otomotiv endüstrisine bakarak geleceğin alışkanlıklarını anlayamayız. Biz yıkıcı teknolojilerin hepsini takip etmek zorundayız."



KARARLAR TÜRKİYE'DE ALINIYOR

Yerlilik oranı ve yerli otomobil tartışmaları konusuna da yanıt veren Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin otomobili derken, altını çizdiğimiz en önemli konu Türkiye'nin küresel markası... Kendi mobiliti ekosistemini oluşturan, kendi ürünlerimize yönelik tüm kararını Türkiye'de alan bir markadan söz ediyoruz. Küresel rekabet için uygun görürsek bazı ürünlerimizi Çin'de de üretebiliriz. Küresel rekabet için farklı işbirliğine de girilebilir. Ancak bu kararların tümü Türkiye'de alınır. Ayrıca entellektüel sermayesi yüzde 100 Türkiye'de oluşacak bir endüstri yaratmak istiyoruz. Bunun için adım adım ilerliyoruz. Bunun zaman içinde oluşacağını biliyoruz" diye konuştu.



YATIRIMCILAR EKOSİSTEMİMİZ

Veri merkezi ve veri analizi ekipleri konusunda sahip oldukları ekosistemle ilgili, Gürcan Karakaş şu detayları verdi: "Turkcell Türkiye'nin en büyük mobil internet ve veri merkezi sahibi kurumlarından biri. Yine Türkiye'nin en büyük perakende, elektronik devi şirketleri de bizim ortaklarımız arasında yer alıyor. Pil teknolojisi ve elektrik şarj istasyonları konusunda Zorlu Grubu'nun önemli tecrübesi bulunuyor. Ekonomik güç ve ivme yaratmak için TOBB'un çok değerli bir gücü var."



DOĞRU SÜRÜŞ KÜLTÜRÜ İÇİN FIRSAT!

KÖTÜ otomobil kullanan, kurallara saygısı olmayan ülkedeyiz. Türkiye'nin elektrikli otomobili sadece yerli otomobil sanayisi için değil, doğru sürüş kültürü açısından da fırsat oluşturacağına inanıyorum. Otomobilde sarı ışık yanarken gazlayan kültürden, tasarruf etmek için frenleyen bir sürücü kültürüne dönüşüm için Türkiye'nin otomobili fırsat olabilir. Hatta bu oyunlarla da desteklenerek yeni bir kültür yaratılabilir. Bu konuyu Gürcan Karakaş'a açtığımızda, büyük bir sevinçle karşıladı. Karakaş, bu konuda yapacak çalışmalarla yakından ilgilenebileceklerini söyledi.



NEDEN SUV SEÇİLDİ?

HERKESIN en çok merak ettiği konuların başında gelen, neden ilk olarak SUV aracı seçtiklerini Gürcan Karakaş şöyle açıkladı: "Biz ekibimizle 2 yıl boyunca aşırı trafik yoğunlaşması, şehirleşmenin etkisini masaya yatırarak insanların ihtiyaçlarını araştırdık. Bunun için konusunda uzman GfK ile birlikte çalıştık. Türkiye'de insanların tercihini, nasıl bir araca sahip olmak istediklerini inceledik. Türkiye'de ve Avrupa'da SUV araçların yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz. Hedef kitle çalışmasını defalarca tekrar ettik. İnsanımızın hayal ettiği otomobili ortaya çıkarmaya gayret ettik. Sonuçta tüketici tercihlerini sürdürülebilir bir model üzerinden hareket ediyoruz. Bosch'ta çalışırken Madrid ve Londra Belediyeleri ile çalışırak ihtiyaçları belirlemeye gayret etmiştik. Şimdi temel olarak gözlediğimiz şey insanların şehir hayatı için doğru çözüm yolunu bulmak."



YÜZDE 33 KADIN ÇALIŞAN

KADIN çalışanlar konusunda belirledikleri hedeflerle ilgili bilgi veren Gürcan Karakaş, şöyle konuştu: "Şu anda 117 kişi ortak hedefe odaklandık. Fabrika üretime başlayıp tam kapasiteye ulaştığında 4 bin 300 kişiye çıkacağız. Beraber çalışmayı seçtiğimiz insanlara uzun süreli yatırım yapacağız. Tüm enerjisini buraya kanalize edecek kişileri tercih ediyoruz. Yine kadın çalışan sayısı konusunda ciddi hedefler koyduk. Şu anda çalışanlarımızın yüzde 24'ü kadın. Bu oranı yüzde 33'e çıkarmayı hedefliyoruz. Eğer aynı işi yapacak kadın bir çalışan varsa, tercihimizi kadınlardan yana kullanıyoruz. Zaten insan merkezli çalıştığını söyleyen bir firmanın bu adımları atması doğal."



EN İYİ PİL SEÇENEĞINE KARAR VERECEĞIZ

ŞIRKETIN ortakları arasında Zorlu Grubu'nun pil üzerine odaklandığına dikkat çeken Gürcan Karakaş, hangi pili kullanacaklarına ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Biz pil Ar-Ge'si yapmıyoruz. Ancak bu alanda birikimi olan Türk şirketi zaten ortağımız. O an ihtiyacımız olan doğru çözüm hangisi ise ona karar vereceğiz. En doğru çözümü otomobilde kullanacağız. Ayrıca elektrik şarj istasyonu konusunda da işbirliği çalışmalarını yürütüyoruz."



HATA YAPAMAYIZ

2023 yılına girerken hata yapma şanslarının olmadığını belirten Gürcan Karakaş, projeyle ilgili şunları söyledi: "Sabırla hareket etmek zorundayız. Uzun bir yolumuz olduğunu biliyoruz. Bizim hata yapma lüksümüz yok. Biz söz verdiğimiz tarihe otomobili hazırlamalıyız. Bunun için teknolojide işbirliği yapacağımız markaları, stratejik iş planımızı netleştirdik. İlk ürünümüz otomobil üzerinden ekosistemimizi yaratacak diğer adımları atacağız. Biz uzun vadeli planlarımızı oluşturduk. Uzun süre sessiz kalmamızın sebebi bu stratejiyi ve adımları belirlemekti. Çevik, kararlarını hızlı veren, asla klasik iş pozisyonları olmayan bir yapı kurguladık. Tümüyle müşteri deneyimi odaklıyız. Arkadaşlara söylüyorum, müşterinin ihtiyacı olan herşeye yatırım yaparız. Bu farklılığı yaratacak bir marka olmak istiyoruz."