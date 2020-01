Her eve fiber çözümü

Türkiye’nin fiber kullanımının Avrupa’dan düşük olmadığını söyleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Binaya kadar getirdiğimiz hızlı internet bağlantısını eve ulaştırmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda yeni bir çalışmamız var” dedi

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'i ziyaret eden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'de fiber kullanımının Avrupa'dan düşük olmadığını, evlerdeki altyapıda sorun olduğunu belirterek, "OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında; yüzde 20 seviyesindeki abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride ABD, Kanada, İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor. Bizde bakır kablolarda ve evdeki tesisatta sorun var. Binaya kadar getirdiğimiz hızlı internet bağlantısını eve ulaştırmakta sıkıntı çekiyoruz. Ancak bunu da aşacağız. Bu konuda yeni bir çözüm için çalışma yürütüyoruz. Tamamladığımız anda bu konudaki yenilikleri de açıklayacağız. Evdeki altyapıyı da yenileyerek durumu çözmeye gayret edeceğiz" dedi.



İNŞAATTA AKILLI EV FIRSATI

Nesnelerin interneti çözümlerinin evlere taşınabileceğini anlatan Önal, "Türkiye'de yetenekli ve dünya çapında iş yapan inşaat şirketleri var. Biz bu konuya daha çok yoğunlaşmalıyız. Akıllı şehir ve akıllı evler konusunda iyi örnekler sunabiliriz. Bu inşaat sektöründe hem katma değeri hem de canlılığı artırabilir" diye konuştu.



GİRİŞİME DESTEK

Türk Telekom'un 10 yıl önce Argela, Innova, Sebit gibi şirketlere yatırım yaparak yeteneklerini artırdığına dikkat çeken Önal, fuarda girişimcilik konusundaki canlılığa vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Biz girişim hızlandırma programı Pilot ile ilk program düzenleyen kurum olduk. Ayrıca TT Ventures ile işi daha ileri götüreceğimizi göstererek bir kaç girişime hisse alarak gelişimlerine destek olduk. Bu yıl TT Ventures yatırımlarına devam edecek. Ekosisteme yatırımımızlarımızı artırmayı planlıyoruz."



MÜŞTERİ DENEYİMİNE ODAKLANDIK

TÜRK Telekom'un tamamen müşteri deneyimine odaklandığını ifade eden Önal, "Bizim için önemli olan müşterimizin deneyimini iyileştirmek olacak. Herkes bu konuya odaklanacak. Bu konuda yatırıma devam edeceğiz. Gelir başına yatırımda en iyi rakama sahip operatörüz. Bununla gurur duyuyoruz" dedi.



TALEP EDEN ALTYAPIYI KULLANIR

TÜRKIYE'NIN bir ucundan diğer ucuna en yakın rakiplerinin 7 katı altyapı yatırımı yaptıklarını hatırlatan Önal, şöyle devam etti: "Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. 2018'de sektörün tüm oyuncularının mutabakatıyla imzalanmış olan 'Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama İş Birliği Protokolü' çerçevesinde biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Tamamen şeffaf bir altyapı var." Önal, her gün altyapıya ortalama 2 bin kilometre fiber eklediklerini de söyledi.



TÜRK TELEKOM'DAN ÜCRETSİZ WiFi

TÜRK Telekom, abonesi olsun ya da olmasın herkesin yararlanabileceği WiFi hizmetini İstanbul Havalimanı'nın her köşesinde 1 saat ücretsiz olarak sunmaya başladı. Türk Telekom'un Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "İstanbul Havalimanı'nda en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşıyor" dedi.