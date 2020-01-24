15 mühendisin projesine ABD’den 4 milyon $ yatırım geldi

OppsGenie’yi 2018’de Avustralyalı Atlassian’a 295 milyon dolara satan Berkay Mollamustafaoğlu, bilişimde güvenlik açıklarını bulmak için Thundra’yı geliştirdi. Proje ABD’den 4 milyon dolar yatırım aldı

Türk mühendislik ekiplerinin başarısıyla oluşturulan yeni nesil girişimler, ABD merkezli yatırımları çekiyor. Yaklaşık 15 kişilik mühendislik ekibiyle Ankara'da faaliyet gösteren Thundra projesi, liderliğini ABD'li Battery Ventures'ın yaptığı yatırım grubundan 4 milyon dolarlık A serisi yatırım anlaşması yapmayı başardı. 2018'de OpsGenie'yi 295 milyon dolara Avustralyalı teknoloji şirketi Atlassian'a satan Berkay Mollamustafaoğlu, 2018'de kurulan Thundra girişimi A serisi yatırım turunu 4 milyon dolarla tamamladı.

OppsGenie satılırken şirketin içinde bir fikir olarak ortaya çıkan Thundra girişimi 2018'de şirketleşti. Sunucusuz bilişim hizmetinde uygulama seviyesinde ortaya çıkan güvenlik ve hataları bulmaya yönelik çözümleri geliştiriyor.







EKİP 2 KAT BÜYÜYOR

OppsGenie'ye benzer bir hikâyeyi Thundra girişimi için de hayata geçiren Berkay Mollamustafaoğlu, şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütüyor. Thundra'nın elde ettiği mühendislik birikimini pazara sunmanın zamanının geldiğini söyleyen Mollamustafaoğlu, kendisinin de 1 milyon dolarla katıldığı yatırım turuna Battery Ventures'ın liderlik yaptığını belirterek, "Ben ekimize güveniyorum. Fikirden ürünleşmeye kadar olan zamanı başarıyla tamamladılar. Şu anda sunucusuz bilişim çözümü kullanan kurumların uygulama seviyesinde ihtiyacı olan hata düzeltme ve güvenlik konusunda eksiksiz bir çözüm sunuyoruz. Artık markete çıkma zamanı. Bu turda oluşan yatırımıyla hem Ankara'daki mühendislik ekibini iki katına çıkarıyoruz hem de markete çıkmak için ABD'deki hazırlıklara başlıyoruz. Zaten bu amaçla CEO ve yönetim ekibini oluşturduk" diye konuştu.







BÜYÜME OLANAĞINI ZORLAYACAK

Bu yıl marketin durumuna göre büyüme olanaklarını zorlayacaklarını söyleyen Mollamustafaoğlu, OppsGenie başarısını yakalayıp yakalayamacakları konusunda şöyle konuştu: "İsrailli 2 önemli rakibiz var. Bir tanesi geçtiğimiz günlerde bizim gibi yatırım almayı başardı. Bizim bazı avantajlarımız var. Bunu kullanmaya çalışıyoruz. Şimdiden satmamızı isteyenler de oluyor. Ancak bu kez hedefimiz daha büyük. Ben ekibin heyecanı ve pazardaki potansiyelinden umutluyum. Bu durum tüm ekibi de heyecanlandırıyor. Biz bu başarıyı gördüğümüz için OpsGenie satışında Thundra işini ayırmıştık. Şimdi bunun ne kadar doğru karar olduğunu bir kez daha gördük."