Recontact Londra’yı oyun sahnesi yaptı

Simay ve Eray Dinç kardeşler sanatı girişimcilikle birleştirdikleri Recontact ile Londra’yı oyun sahnesine dönüştürdü. ‘Recontact:London’ oyunu 12 dilde Apple Store’da ücretsiz kullanıma sunuldu

Apple tarafından Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçilip 153 ülkede en yenilikçi oyun kategorisinde üst sıralarda tanıtılan sinematografik mobil oyun serisi Recontact, son bölümde Londra'dan küresel yolculuğa adım atıyor. Dünya çapında ödüller kazanan, milyonlarca kişiye ulaşan serinin üçüncü oyunu Recontact:London'ın başrolunde Game of Thrones'un Whitewalker'i İngiliz aktör Ross Mullan yer alıyor. Simay Dinç ve Eray Dinç kardeşlerin kurduğu Recontact girişimi sinematografik görüntülerle oyunseverlere farklı deneyim yaşatıyor. Oyun, başarılı kadın girişimciler arasına adını yazdıran Simay Dinç'in girişimci ruhu ile kardeşi Eray Dinç'in sanatsal bakış açısını bir araya getiriyor. Dinç kardeşler 20 Şubat'ta ilk olarak Apple iOS platformunda 12 dilde çıkan oyunun heyecanını yaşıyorlar.







LONDRA'DA GİZEM ÇÖZECEKLER

Recontact kurucusu ve oyunun yapımcılığını üstlenen Simay Dinç, serinin ilk 2 bölümünden çok şey öğrendiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Siber dedektif olup Londra'da gizemi çözmeye çalışacak mobil oyunseverlere ulaşmayı hedefliyoruz. Yenilikçi bir deneyim sunabilmek için sinematografik yapının içinde 5 farklı oyun dinamiği ve Fotogometrik AR geliştirildik. Dün ilk kez iOS platformunda oyun uygulama markete sunulacak. App Store'u bir sanat galerisi gibi görüyoruz. Yaptığımız iş bir sanat eseri olarak sergileniyor."

Aldıkları melek yatırım konusunda bilgi veren Simay Dinç, "Melek yatırımcılarımız Erdem Yurdanur, Akın Babayiğit, Hande Enes'ten aldığımız destekle önemli adımlar attık. Üstelik bu noktaya gelene kadar tek kuruş pazarlama desteği almadık. Serinin ilk iki bölümünde önemli deneyim kazandık. Önceki iki bölümde oyunun sürekliliği yerine film gibi bitirmeyi tercih etmiştik. Şimdi farklı bir oyun kurgusuyla çalıştık" diye konuştu.



"SANAT VE MÜHENDİSLİK EL ELE"

Dijital oyun sektörünün, yaratıcı endüstrilerin en zorlusu olduğunun altını çizen Eray Dinç, "Hesaplamamız gereken detayların fazlalığı ve hem sanatsal hem de mühendislik olarak uyuşması en yıpratıcı süreçlerin başında gelir. Recontact London, sinema, fotoğraf, video sanatı, müzik, edebiyat gibi tüm görsel-işitsel sanat dallarını bir oyun alanında bütünleştiriyor. 1.5 yıllık bir üretim süreci, Londra'da yapılan yüzlerce çekim, yazılım aşaması, testler ve yerelleştirmeler bir oyunun aslında çok da zevkli bir geliştirme sürecinin olmadığını kanıtlıyor. Fakat oyun, oyuncularla buluşup beğenilerini aldığınız zaman, tüm yorgunluklar unutuluyor." Recontact London'ı yapma motivasyonunu da şöyle açıklıyor: "Yönetmen olarak anlatıda, yeni metodlar ve teknolojiler kullanmak istiyordum. Sinematik bir anlayışı arama tutkusu öne çıktı."







BRITISH MUSEUM ÇEKİM İÇİN KAPATILDI

Sinema sanatıyla teknolojinin etkileşim yeteneğini oyun dünyasında bir araya getirerek yeni bir anlatı dili yakalamaya çalışan Recontact:London'ın çekimleri için British Museum'u kapatıldı. Sokaklarında dünyanın en çok kamera bulunan şehirleri arasında yer alan Londra'da belediye şehrin tanıtımına katksından dolayı çekimler için sürekli yardımcı olmuş.







MÜZİKLERİNİ MOSKOVA SENFONİ SESLENDİRDİ

Girişimcinin maliyet olarak gördüğü bir detaya sanatçı olmazsa olmaz diye bakabiliyor. Bu durumda nasıl karar verdiklerini Dinç şöyle anlatıyor: "Oyunun sadakati yüksek bir takipçi kitlesi var. Müzikleri Moskova'nın en iyi Senfoni Orkestrası seslendirdi. Oyunlar en çok Çin, Rusya, Türkiye ve Amerika'da oynanmıştı. Şimdi 12 dilde daha çok ilgi bekliyoruz."