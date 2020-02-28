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TİMUR SIRT
28 Şubat 2020, Cuma TİMUR SIRT

Fonlar Türkiye’de girişimci avına çıktı

Girişim fonları 2020 için harekete geçti. nisanda 52 milyon euroya ulaşacak fonun yüzde 65’ini Türkiye’de kullanacak. ise, 30 milyon dolarlık yatırım hedefiyle büyüme odaklı girişimlere yatırımını artırarak devam ettirecek

Girişim sermayesi fonları oluşturdukları yatırım portföyleri ile 2020'den itibaren harekete geçmeye başladı. girişim sermayesi fonu nisandan itibaren 52 milyon euroya ulaşmasını bekledikleri yatırımın yüzde 65'ini Türkiye'deki girişimler için kullanacak.
Yine büyüme odaklı erken aşama girişimlere yatırım yapan girişim sermayesi fonu 16 ayda 30 milyon doları bulan bir yatırım portföyü oluşturmayı hedefliyor. 1 yılda 30 milyon dolara ulaşması beklenen fonun yatırımcıları arasında başarılı çıkışa (Exit) imza atmış girişimciler de var. Her iki girişim sermayesi fonu da büyüme odaklı ve küresel pazarda iş yapma yeteneğine sahip girişimleri hedefliyor. Geçtiğimiz yıl başarılı çıkış yapan girişimler, yatırımcılara daha cesur davranma konusunda cesaret vermeye başladı.



KURUMLAR DA FONA KATILDI
Revo'nun destekçileri arasında banka ve holdinglerden oluşan ciddi yatırımcılar da var. İştahlı davranan kurumlar deneyimli girişim sermayesi fonlarına destek olmayı tercih ediyor. Sonuçta girişim ekosisteminde başarılı iş yapmak için risk almaya devam ediyorlar. ve Baltık ülkelerinde potansiyeli olan finans ve bulut teknolojisi odaklı girişimleri Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen Revo, geçtiğimiz yıllarda başarılı olan stratejiyi yeni fonda da uygulamaya devam edecek.
Her iki fon da girişimleri küresel odaklı iş yapmaya yönlendiriyor. Ayrıca küresel iş yeteneğini kanıtlamış başarılı girişimler de fonlara yatırımcı olarak katılmaya başladı. Fonlar sadece finans desteği sağlamıyor. Girişimlere farklı ülkelere açılırken sahip oldukları ağı kullanarak destek oluyorlar.

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