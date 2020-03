Korona tehdidi evden çalıştırıyor

Koronavirüs vakalarının yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü’nün salgınla ilgili pandemi açıklaması şirketleri uzaktan çalışmaya yönlendirdi. Google, Twitter, Amazon, Shopify çalışanlarına ‘home ofis’ kararlarını duyurdu. Amerikan Merkez Bankası da evden çalışma kararı aldı

Koronavirüs vakaları artmaya başlayınca küresel şirketler uzaktan çalışma düğmesine bastı. Türkiye'de birçok özel üniversite online eğitime geçerken, dünya devleri de çalışanlarını virüs salgından korumak için evden çalışmaya gönderdi. Google, Facebook, Amazon, Mastercard gibi küresel finans ve teknoloji şirketleri ilk aşamada seyahatleri durdurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi açıklaması sonrasında tamamen uzaktan çalışma yöntemine geçiyor. Google uzaktan çalışma kararını Avrupa'dan sonra Kuzey Amerika'da da hayata geçirdi. 100 bine yakın elemanını uzaktan çalıştıracak. Twitter 4.900 çalışanının evden çalışmasını talep etti. Shopify, evden çalışmalarını istediği çalışanlarına gerekli ekipmanı almaları için 1.000 dolar ödeyeceğini duyurdu. Amazon ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) de çalışanlara 'home ofis' seçeneği sundu.



TOPLANTILAR DURDU

Türkiye'de ve dünyada hastalığın yayılmasını engellemek için çalışma hayatında düzenlemeler yapılıyor. Sağlık Bakanlığı açıklamasından sonra 25 kişiyi geçen toplantılar iptal ediliyor. Şirketler yurtdışından gelen çalışanlarına 14 gün boyunca işe gelmesini istemiyor. Hong Kong, Singapur ve Çin'de eğitim ve iş dünyasında uzaktan çalışma kararını hemen hayata geçiren ülkelerin ve şehirlerin hastalığın yayılmasını engellemekte daha başarılı olduğu görülüyor. Peki uzaktan çalışma kararı alan kurumlar neler yapmalı? Bu kararı alan şirketlerin hemen yanıt vermesi gereken sorular var. Çalışanlarınız ihtiyaç duydukları kaynaklara evden erişebilir mi? Bu soruya tereddütsüz "evet" yanıtını verecek kurum olup olmadığınızı iyi düşünün. Çalışanların tümünün sanal ekibin parçası olmak için telefon, e-posta, mesajlaşma ve diğer araçlar gibi tüm kritik iletişimleri içeriyor. Yani çalışanlar ofiste ulaştıkları tüm veriye uzaktan erişebileceği altyapıya sahip olmalı. En kritik veriler web güvenliği, e-posta güvenliği ve uç nokta korumasıdır. Bunlar çalışanları uzaktan korumaya devam ediyor mu? Bulut tabanlı çözümler, güvenliğinizi çalışanlarınızın çalışması gereken her yere genişletmenin temel anahtarı.



MUTLAKA TEST EDİN

Uzaktan çalışma yeteneğini tasarlarken her koşulda çalışacağına emin olmalısınız. Üstelik bu durum tam bir hafta gibi uzun bir süre çalışıyor mu? Unutmayın, bulut aracılığıyla sağlanan güvenlik olmadan işinizin tehlikeye girme riskini alırsınız. Güvenli uzaktan çalışmayı sağlamadan, çalışanlarınız ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmayacaklar. İlk adım, uzaktan çalışmaya izin vermek için hangi hizmetlere ihtiyacınız olduğunu belirlemek gerekiyor.



HOME OFİS KÜLTÜRÜNE DAHA ÇOK YATIRIM YAPMALI

DÜNYA genelinde son 15 yılda uzaktan çalışan sayısı yüzde 140 artış gösterdi. Geçen yıla kadar uzaktan personel çalıştıran şirketlerin sayısı yüzde 16'ydı. 2028'de bu rakamın yüzde 33 seviyelerine çıkması bekleniyor. Knowledge Experts İcra Kurulu Başkanı (CEO) Umut Aydın, uzaktan çalışma kültürü olmayan kurumların koronavirüs veya benzeri olağanüstü durumlarda ne yapması gerektiğini şöyle anlatıyor: "Koronavirüs salgını ile birlikte bu ivme daha da hızlı artacak. Bugün bilhassa Orta Avrupa menşeili şirketlerin gerektiğinde 24 saat içerisinde bütün çalışanlarını evden çalışabilecekleri senaryoları denediğini görüyoruz. Yapılacaklar yalnızca teknoloji eksenli olsa düzgün bir yol haritasıyla belki 2 veya 3 yılda bir noktaya gelmek mümkün olabilirdi. Fakat uzaktan çalışma dinamikleri bizim mevcut iş kültürümüzle pek uyumlu değil."



ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞMELİ

Öncelikle yönetişim tarafında iş takip ve denetim unsurlarının ele alınması ve bu alanlarda kültür değişikliğinin hedeflenmesi gerektiğini belirten Umut Aydın, yönetim pratikleri değil, alışkanlıkların değişimi esas olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Bugün teknoloji odaklı platformlar hemen hemen tüm Türk şirketleri tarafından erişilebilir durumda. Para verip aldığımız her platform işimizi görecek sanıyoruz. Oysa ki; kurumsal diye nitelendirdiğimiz şirketlerimizde bile teknoloji olgunluk seviyesi yüzde 8-11 bandında seyrediyor. Yine aynı segmentte aradığı bilgiye teknolojik bir platformla erişim oranı yalnızca yüzde 7 seviyelerinde."



EVDEN KULLANIM ARTACAK HAZIRLIK YAPTIK

KIŞ aylarında evden internet kullanımında artış olduğunu mevsimlik olarak da gözlediklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Koronavirüsü konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek devletin alacağı her kararı anında hayata geçireceklerini söyledi. Türk Telekom'un yeni reklam yüzünün tanıtıldığı toplantının ardından gazetecilerin koronavirüs önlemleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin internet altyapısı ve Türk Telekom özelinde alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Ümit Önal, "Şirketlerin uzaktan çalışması ve okulların olası olarak tatil edilmesi durumunda hazırlığımızı yaptık. Kış aylarında zaten evden internet kullanımları artıyor. Uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüşüyoruz. Her türlü senaryoya hazırlık için çalışıyoruz. İnternet trafiğinin artışına yönelik gelebilecek ek yükleri karşılamak için gerekli donanımlara sahibiz" dedi.



SEYAHATLERİ DURDURUN UZAKTAN GÜVENLİ ÇALIŞIN

Çalışanlarınızı eğiterek uzak ekiplerle veri güvenliğini sağlayabilirsiniz. Kişisel verileri tehdit eden saldırılar, oltalama amaçlı e-postaların nasıl tespit edileceği gibi yaygın bilgisayar korsanı stratejilerinin yanı sıra ekiplerinizi düzenli olarak bilgilendirmelisiniz. Cisco tarafından yapılan bir araştırma, kuruluşlardaki veri ihlallerinin yüzde 70'inin, sahip olmamaları gereken bir şey yapan veya erişmeyen çalışanlardan kaynaklandığını gösteriyor.



Tüm şirketlerin zorunlu olmadıkça seyahatleri durdurması şart.



Uzaktan çalışma olanakları konusunda çalışanlara güvenli erişim için altyapı sunulmalı.



DÜNYA DEVLERİ ÖNLEM ALDI

ÖNCELERI çalışanlarına seyahat etmeyi durduran uluslararası şirketler şimdi evden çalıştırmaya başladı. Twitter, Google, Facebook, Amazon gibi devler tüm ofislerinde evden çalışma kararı aldı.