Koronavirus dijital dönüşüme zorluyor

Koronavirüs salgını evde kalan tüketici davranışını değiştirince alışveriş, üretim ve tüm ticari ilişki alışkanlıkları yeniden yazıldı. Bu süreçte Türkiye’de kurumlar sadece uzaktan çalışmayı değil, iş yapma biçimini de değiştirmeyi de öğreniyor

Koronavirüs tehdidi önce tüketicinin sonra kurumların iş yapma biçimlerini değişime zorluyor. Çünkü evden çıkmadan kullanabileceğimiz servisler her gün katlanarak büyüyor. Virüs korkusuyla evden çıkamadığımız için eğitimden eğlenceye, alışverişten temizlik ve sağlığa kadar farklı girişimlerin ürün ve servislerin bağımlısı olduk.

Devlet kurumları e-devlet uygulamasının kullanılmasını öneriyor. İnternette veri tüketimi ise hızla artıyor. Sadece birkaç gün içinde Türk Telekom'um sabit ev hattında yaşanan yüzde 50'lik artış değişimin en önemli habercisi oldu. Artık her yaştan insan daha fazla internetten alışverişe yönelirken her kurum buna göre hareket etmek zorunda kalıyor. Bu durum havalimanlarında bulaşıcı hastalık testi yapmak, güvenlik aramasından geçmek kadar basit hale gelecek girişimler ortaya çıkaracak. Terör saldırıları nasıl her yerde elektronik arama cihazlarının yaygınlaşmaya başlamasına sebep olduysa şimdi koronavirüs salgını da alışkanlıkları değiştirecek.



EVLERE SERVİS DÖNEMİ

Koronavirüs tehdidi yüzünden eczanelerde kolonya, marketlerde ise sarmısakları tükettik. Ülke genelinde dezenfektan talebi rekor artışa geçti. Bireyler olarak ellerimizi kolonya ile silerken, işyerleri de dezenfekte işlemleri için harekete geçti. Armut.com üzerinden alınan verilere göre, son bir haftada dezenfektan talepleri, bir önceki haftaya göre 116 kat arttı.

Vatandaşlar marketlere gitmek yerine Getir, Banabi ve İstegelsin gibi servisleri kullanıyor. Yiyecek, temizlik ve bebek ürünlerinde yoğun siparişler yağıyor. Tüm müşterileri düşünerek aşırı talepleri reddeden girişimler risk grubundaki yaşlılara da hizmet vermeye başladı. Yani girişimler dayanışma için de hazır olduklarını gösteriyor.



VERİ KULLANIMI ARTTI

Evde kalınca en çok sabit internet hattı kullanımları arttı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç yaptığı açıklamada, "Dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitim sürecinin başlatılması ve evden çalışmaya geçilmesi data kullanım alışkanlıklarımızı da değiştiriyor" dedi.

"Bireylerin zorunlu olarak daha çok evde bulunmaları internet trafiğindeki artışın, akşam yoğun saatlerden gün içine sarkan bir duruma dönüştüğünü ortaya koyuyor" diye konuşan Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden 16 Mart Pazartesi gününe kadar geçen süre zarfında, veri kullanım hacminde geçen haftaki normal günlerle karşılaştırdığımızda yüzde 50 civarlarında bir artış söz konusu. Operasyonlarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Türk Telekom'un fiber internet abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ı limitsiz tarifelerden hizmet alıyor. Kapasitemizi en etkin şekilde kullanıp, müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak üzere tüm eforumuzu veriyoruz."



İNTERNETTEN TEMİZLİK TALEBİ PATLAMA YAPTI

Armut'ta Türkiye genelinde hizmet veren 300'ün üzerinden dezenfektan şirketi bulunuyor. Armut verilerine göre tüm zamanların en çok talebi 16 Mart Pazartesi günü geldi. Bu günde yapılan talepler 2014-2019 yılı arası yapılan tüm taleplerin toplamından fazla oldu.

Son bir haftada dezenfektan taleplerinin bir önceki haftaya göre 116 katına çıktığı görülürken, en çok talebin ofislerde yapılacak dezenfeksiyon hizmetlerine geldiği belirtiliyor.

Çalışmayı sürdüren işyerlerinin sağlık tedbirleri kapsamında düzenli dezenfekte hizmeti için talep oluşturduğunu belirtilirken, 1.000 metrekare üzerindeki işyerlerinin hizmet taleplerinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün.



KONFERANS VE KULAKLIKLARA İLGİ ARTIYOR

Orta ve büyük ölçekteki şirketlerden holdinglere, üniversitelerden banka sektörü ve finansçılara kadar tüm üretici ve hizmet sektörleri olası kriz senaryolarına karşı tedbirler almaya başladı.

Bu sistemin hızla yayılmaya başladığına dikkat çeken Bircom'un CEO'su Can İlkhan, "Uzaktan erişim imkânı sağlayan video konferans sistemleri, çalışanları evden çalışma senaryolarına karşı hazırlıyor. Kişisel temas en aza indirilirken, milyonlarca kişi evde uzun süre fiziksel izolasyonla karşı karşıya kaldı. Nüfusun ezici bir çoğunluğunun sağlıklı ve üretken olmakla kalmayıp, aynı zamanda herkesin evden etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan teknolojileröne çıktı. Gözler ve kulaklar, teknolojilerin uzun süre boyunca iş sürekliliğini sürdürmesini sağlayan anahtar olarak video işbirliğine ve birleşik iletişime yöneliyor" şeklinde konuştu.