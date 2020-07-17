Dijitalde mobilyanın ihracat kapısı olacak

Mobilya sektöründeki e-ticaret deneyimini küresel pazara taşımaya çalışan Vivense, 130 milyon dolar yatırım aldı. Actera’dan aldığı yatırımla yola çıkan Vivense, küreselleşmeye hız vermeyi amaçlıyor

Türkiye'den küresel olma hedefiyle yola çıkan e-ticaret markası yok denecek kadar az. Pek çok marka Türkiye'de büyüdüğü anda el değiştirmeye başlıyor. Özel sermaye şirketi Actera, mobilyada önemli bir e-ticaret deneyimine sahip Vivense girişimine 130 milyon dolarlık yatırım yapacak. Yatırım anlaşması ile ilgili imzalar tamamlandı. Birnoktabir.com'da yer alan bilgiye göre yapılacak yatırımla, Vivense'nin Türkiye'deki hızlı büyümesinin yeni yatırımlarla desteklenmesi ve Londra'dan başlayan küreselleşme faaliyetlerine hız verilmesi amaçlanıyor. Pandemiden sonra dağıtım altyapısı konusunda ortaya çıkan sıkıntı pek çok eticaret girişimini derinden etkiledi. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan sıkıntı dolayısıyla her firma yeni bir arayışa girdi.



LOJİSTİĞE YATIRIM

Vivense'nin kurucu ve CEO'su Kemal Erol, Actera yatırımı ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Alacağımız yatırımla lojistik ve teslimat altyapımızı güçlendirerek hızlı büyümemizi sürdüreceğiz. Teknolojimizi daha da geliştirerek Türkiye'de mobilya ve ev kategorisindeki üreticilerin Vivense markası altında globale açılan güçlü bir satış kanalı olacağız. Özel koleksiyonlarımızla ürün gamımızı daha da zenginleştireceğiz. Showroom ve satış noktalarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz. Herkesi, Vivense deneyimine fiziksel ve dijital olarak daha kolay ulaştırmak istiyoruz. E-ticaret platformumuza yapacağımız yeni yatırımlarla, mobilya ve ev kategorisinde müşterilerimize sunduğumuz deneyimi daha da iyileştirmek istiyoruz. Türkiye'deki mobilya üreticilerine kalitelerini daha da yukarı taşımaları için destek olmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan, hızlı büyümemizde çok etkili olan e-ticaret ve showroom birlikteliği ile oluşturduğumuz iş modelini globale taşımak istiyoruz. Eylül ayında Londra'da açacağımız showroom ile birlikte 2021 yılı başında İngiltere genelinde e-ticaret sitemiz de faaliyetine başlayacak. Türkiye'deki ürün gamımızı bu iş modeli ile İngiltere'den başlayarak globale taşımak istiyoruz."



HEDEF KÜRESEL BAŞARI

YAPILAN anlaşmanın hedefleri yatırım şirketi Actera tarafından da teyit edildi. Yatırımın özellikle küresel marka olma yolunda kullanacağı açıklandı. Actera'dan yapılan açıklamada "Vivense'nin güçlü büyümesini sürdürerek Türkiye'nin lider ev ve mobilya markası olacağına ve şirketin güçlü iş modelinin global ölçekte de çok başarılı olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin mobilya ve ev kategorilerindeki üretim gücünün Vivense markası altında katma değerli olarak global pazarlara taşınması da bizi heyecanlandırıyor. Vivense ekibinin bugüne kadar yaptıklarının daha fazlasını global ölçekte de yapabileceklerine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



TÜRKİYE'DE BÜYÜYENLERİ KÜRESEL MARKALAR YUTTU

TÜRKİYE'DEN dünyaya açılmaya çalışan markaları genelde uluslararası dev markalar daha Türkiye'de elde ettiği başarıdan sonra yuttu. Yemeksepeti, Trendyol gibi markalar kendi sektöründeki dünya devleri tarafından satın alındı. Pandemi sırasında ve sonrasında öne çıkan lojistik ve tedarik zinciri konularında yatırım e-ticaret girişimleri için hayati bir konu oldu. Vivense'nin aldığı yatırım bu noktada oldukça kritik önem taşıyor.