Oyun girişimleri için yatırımcılar sırada

Peak’in 1.8 milyar dolara Zynga’ya satılması, yatırımcının yüzünü Türkiye’deki oyun girişimlerine çevirmesini sağladı. Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra tohum aşamasında bir girişime geçtiğimiz hafta gelen 750 bin dolar yatırımda Peak’in etkili olduğunu söyledi

Türkiye girişim ekosistemi tarihinin en büyük satış anlaşmasına imza atan Peak'in 1.8 milyar dolara Zynga'ya satılması, yerli yabancı yatırımcıların kafasını Türkiye'ye çevirmesini sağladı. Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Peak'in anlaşmaya imza atmasından sonra yerli yatırımcıların ilgisinden son derece memnun olduklarını şu sözlerle anlattı: "Peak'in, 1.8 milyar dolarlık anlaşması sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Girişim ekosisteminde yer alan herkesin kafası Türkiye'ye döndü. Ekosistemdeki pekçok yatırımcıya geri dönüş konusunda umut verdi. Geçtiğimiz hafta bir oyun girişimi tohum aşamada 750 bin dolar yatırım alırken, Peak etkisinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 750 bin doların önemli bölümünde ilk kez yatırım yapanlar çoğunluktaydı."



GİRİŞİMCİ ESNEKLİĞİ

Devletin teşvik ve vergi konusunda teknoloji girişimlerini desteklediğinin altını çizen Sina Afra, GİRVAK'ın daha çok genç insana "Ben de yapabilirim" fikrini aşılamaya çalıştığını söyledi. Girişimcilerin her zaman hızlı hareket edebildikleri ve fırsatları görme kabiliyetleri daha yüksek olduğu için kriz zamanlarında öne çıktıklarını söyleyen Afra, "Girişimcilerin son birkaç yıldır öne çıkardığı dijitalleşme trendlerinin artık kaçınılmaz olmasıyla birlikte, bu süreçte girişimlerin hızlı ve esnek yapısına ihtiyaç çok daha artacaktır. Bunu sağlık çözümleri süreçlerinde sıkça gördük. Pandemi sürecinde solunum cihazını hızla geliştiren ve 3D teknolojileri ile hayata geçiren girişimler bunun için iyi bir örnek" dedi. Şu an hayatta olan belki de hiç kimsenin yaşamadığı ve deneyimlemediği bir süreçten geçtiğimizi unutmamamız gerektiğini belirten Sina Afra sözlerine şöyle devam etti: "Girişimcilerin, yeni normallerin bize ne getirdiğine bakması, riskleri ve fırsatları tespit etmesi gerekiyor. Hızlı karar alma zamanı. Konuları çok yönlü ele almalı; hızlı karar vererek, uygulamalılar. En önemlisi de şimdiye odaklanmak. Geçmiş dönemde üretilen çözümlerin güncelliği kontrol edilmeli, yeni normalde pazarın ihtiyaçları tespit edilerek, mevcut yapı ya da yeni kaslarla bu ihtiyaçlara cevap vermeliler."



OYUN GIRİŞİMLERİ ÖZGÜVEN KAZANDI

Pek çok oyun girişimi Peak'in 1.8 milyar dolarlık anlaşmasından dolayı özgüven kazandı. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den daha fazla yatırımcının gözü Türkiye'den oyun girişimlerine yöneldi. Ancak oyun girişimleri bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Girişimler sahip oldukları iş potansiyeli, kişi başı kârlılık gibi pek çok konuda ayakları yere basarak değerleme yapmalı. Yani ayaklarının yerden keserek mevcut koşulları görmezden gelmemeli. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot gibi kurumların erken aşama desteği artmalı.



7 BİN 200 ŞİRKETE ULAŞILDI

SADECE girişimciler değil, tüm gençler için bu dönemi ilham günlerine dönüştürdüklerini söyleyen GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül, #DijitalEvimizGirvak kapsamında her gün Girişimcilik Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takipçilerimizin ve mütevelli heyetimizin ilham verici önerilerini paylaştık. Gençler ile birlikte yarattığımız Gtalks, Gcoffee, Gfounders markalarımızla; 68 farklı etkinlikle yaklaşık organik olarak 7 bin 200 kişiye, dolaylı olarak da yaklaşık 850 bin kişiye ulaştık" dedi. ISTKA'nın desteği ile Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında GBase Dijital Platformunu kuracaklarını belirten Aygül, bu platformda, pandemi ve sonrasında artması beklenen genç işsizliğine karşı gençleri güçlendirmek için teknik beceriler, girişimcilik, temel sosyal beceriler ve sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin verileceğini söyledi.