Karantina günlerinin bedeli 3B analizle ölçülüyor

Kilo alma riskine karşı teknoloji destekli çözümler yatırımcı buluyor. Üç boyutlu vücut analizi yapan DigiME girişimi, 3.8 milyon TL yatırım aldı. Girişim, kalori ihtiyacı, metabolizma hızı, ideal kilo, kas oranı, postür bozuklukları ve hareket analizi yapıyor

Pandemi döneminde ya da öncesinde kilo problemi oluşan veya artış olan insanlar için teknoloji destekli çözümler dikkat çekmeye başladı. Yapay zeka destekli üç boyutlu (3B) vücut analizi yapan girişimi DigiME, Tarvenn liderliğinde 3.8 milyon TL'lik yatırım anlaşması yaptı. DigiME, yeni yatırım ile global pazardaki açılımını devam ettirerek sağlık teknolojileri alanındaki lider Büyük Veri (Big Data) şirketlerinden biri olmayı hedefliyor. Postür Analizi, Vücut Analizi ve Hareket Analizi modülleriyle 1 yıldan kısa sürede 9 ülke ve 14 farklı şehirde müşteri kazanmayı başaran DigiME, vücut yağ oranı, günlük kalori ihtiyacı, metabolizma hızı, ideal kilo, kas oranı, postür bozuklukları ve hareket analizi yapıyor. Geliştirdiği özel algoritmalar ile dünyada ilk defa yüksek hassasiyetli üç boyutlu vücut analizinin mobil cihazlarda yapılmasını sağlayan DigiME girişimi, 15 Milyon TL değerleme ile 3,8 Milyon TL yatırım alarak ikinci yatırım turunu tamamladı.







YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Yapay zeka destekli yazılımı ile yüksek hassasiyetli 3D vücut analizi yapılmasını sağlayan DigiME girişimi, ikinci yatırım turunu 15 Milyon TL değerleme ile 3,8 Milyon TL yatırım alarak tamamladı.

Tarvenn'in 1,6 Milyon TL ile liderlik ettiği yatırım turuna; Milli basketbolcu Sinan Güler, yine deneyimli iş insanları İlter Terzioğlu, Yüksel Açık, Naser Alim, Tolunay Yıldız ve Belkıs Kuşçulu Özer, Keiretsu Forum melek yatırımcılarından Figen Korun, Davut Kohen ve Mustafa Bağcı, Türkiye'nin ilk ve tek spor odaklı girişim fonu olan two.zero Ventures ve TÜGİAD bünyesinde faaliyet gösteren GirişimTürk fonu katıldı.







İlk yatırımını 2018 Temmuz ayında Tarvenn'den alarak yola çıkan DigiME girişimi, geliştirmiş olduğu üç boyutlu vücut analizi yazılımı ile yüksek hassasiyetli sağlık teknolojisi çözümleri sunuyor. Postür, vücut ve hareket analizi modülleriyle 1 yıldan kısa sürede 9 ülke ve 14 farklı şehirde müşteri kazanmayı başaran DigiME, aldığı yatırım ile sağlık teknolojileri alanındaki lider Büyük Veri (Big Data) şirketlerinden biri olmayı amaçlıyor. Halihazırda Fransa, Ukrayna, Almanya, İtalya, Türkiye, İsviçre, Azerbaycan, Brezilya ve İngiltere gibi ülkelerde satış yapmış olan DigiME, bu yatırım turu ile global pazardaki açılımını devam ettirmeyi planlıyor.







YÜKSEK HASSASİYETLİ VÜCUT ANALİZİ YAPIYOR

Tüm vücudu saniyeler içinde üç boyutlu bir şekilde tarayarak vücut yağ oranı, günlük kalori ihtiyacı, bazal metabolizma hızı, ideal kilo, kas oranı, postür bozuklukları ve hareket analizi yapan girişim, sunduğu raporlar ile kişisel vücut verilerinin takip edilmesini ve yapay zekâ destekli tavsiyeler verilmesini sağlıyor. Akademik olarak onaylanmış algoritmaları ve postür analizi çözümleri ile vücut ve duruş bozukluklarının milimetrik olarak tespit edilebilmesine imkan veren DigiME girişimi, taşınabilir çözümleri ile de birçok farklı alanda kolaylıkla kullanılabiliyor. DigiNutrition, DigiSports, DigiClinic, DigiKids, DigiMotion, DigiSize gibi farklı çözümler ile spor merkezlerinden kliniklere, diyetisyenlerden profesyonel spor kulüplere kadar geniş bir pazara hitap eden girişim, dünyadaki tek yüksek hassasiyetli taşınabilir üç boyutlu vücut tarama çözümü olarak rakiplerinden ayrılıyor.







9 ÜLKEDEN 14 FARKLI ŞEHİRDE MÜŞTERİLERİ VAR

1 yıldan kısa sürede 9 ülke ve 14 farklı şehirde müşteri kazandıklarını ifade eden DigiME kurucusu Derya Kavarna, "İlk günden itibaren global bir vizyonla yola çıktık ve kısa sürede 9 ülkede müşteriler edindik. Bu turda aldığımız yatırım ile global pazardaki büyümemizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Vizyonumuza ve ekibimize inanan bütün yatırımcılara, özellikle bizi ilk günden itibaren her konuda destekleyen, ilham veren, gece gündüz yanımızda olan Tarvenn Ventures ekibine ve Mustafa Kopuk'a gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

