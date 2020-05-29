Yeni yatırımlara 3 konu damgasını vurdu... Hijyen, tasarruf, verimlilik

Kovid-19 sonrası girişim yatırımlarında hijyen, tasarruf ve verimlilik konusu öne çıkıyor. Yolda.com verimlilik, Nanomik gıda tasarrufu, tatildekirala.com aileye özel tatil ve hijyen eğiliminin artmasıyla yatırım almayı başaran şirketlerden...

Kovid-19 sonrası girişim ekosistemindeki yatırımlarda yeni öncelikler ortaya çıkıyor. Hijyen, verimlilik, tasarruf ve yüksek teknoloji kullanımını öne çıkaran girişimler bu zorlu dönemde yatırım alıyor. Türkiye'de gerçekleşen 3 yatırımda da bu etki görülüyor. Doğal gıda koruyucusu ile yiyecek israfını önlemeyi hedefleyen yerli biyoteknoloji girişimi Nanomik, aileye özel tatil ve hijyen eğilimini öne çıkaran tatildekirala.com ve lojistik sektöründe verimliliğin öne çıkmasıyla da Yolda.com girişimleri yatırım almaya devam ediyor.



YENİ EĞİLİMLER GÜNDEMDE

Girişim ekosisteminde pek çok girişim Kovid-19 sonrası kendisine çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Bazı girişimler ise değişen eğilimlerle paralellik gösteren iş planları dolayısıyla yatırımcılar tarafından ilgi görüyor. Pandeminin ikinci dalgasından korkan insanlar ve ülkeler, hijyen konusunu gündemde tutmaya devam ediyor. Toplu alanlarda maske kullanımı ve hijyen konusu, 2021 ve sonrasında da devam edeceğe benziyor.







OFİSLERDE TEMİZLİK

Kovid-19 sonrası normalleşmede ofislerde temizlik, tadilat ve hijyen konusunun öne çıktığı görülüyor. Armut.com, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ofislerde temizlik ve hijyen talebinin patladığını belirtiyor.

Armut'un verilerine göre, mayıs ayının başından itibaren özellikle açık ofislerdeki temizlik ve mimari düzenlemelere yönelik hizmet talepleri iki katına çıktı. Ofis içi düzenleme için mimar ve iç mimarlardan hizmet talebi yoğunlaşırken, ofis temizliği ve dezenfektan hizmetleri de artış gösteriyor.



TEMİZLİĞE % 102 TALEP

Mayıs ayının ilk 25 günü ile önceki dönem karşılaştırıldığında iç mimar taleplerinde yüzde 66'lık bir artış gözlemlenirken, mimarlara yönelik taleplerde yüzde 78'lik yükseliş yaşanıyor. Mimari anlamda ofis bölme sistemleri ve masa separatörü gibi hizmetlere yönelik talepler söz konusuyken, boya badana gibi hizmet arayışları da bulunuyor.

Normalleşme döneminin başlamasıyla ofislere dönüş de kademeli olarak devreye girdi. Bu çerçevede, ofis temizliği talepleri de yüzde 102 oranında artış gösterdi. Ofislerdeki dezenfeksiyon hizmetlerine olan talepler de yüzde 36 arttı.





TARLADAN SOFRAYA KADAR DOĞAL KORUMA SAĞLIYOR

Gıdaların doğal yöntemlerle korunmasını sağlayan Nanomik Biyoteknoloji girişimi yatırım almaya devam ediyor. Gıdaların uzun süre korunması için kimyasal kullanımının zorunlu olmadığını kanıtlayan girişim sağlıklı gıdaya erişimi sağlayarak fiyat baskısını ortadan kaldırıyor. İlk olarak İTÜ Arıteknolokent tarafından düzenlenen Big Bang etkinliğinde tohum yatırım alan girişim Arda Örçen ve Buse Berber Örçen tarafından kuruldu. Son olarak daha önce de Nanomik'e yatırım yapan TRANGELS, 1 milyon 800 bin TL takip yatırımı yaptı. TRANGELS tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "2018 yılında yatırım portföyümüze kattığımız Nanomik Biotechnology Co.'yi başarı merdivenlerini hızla çıkarken desteklemeye devam ediyoruz. Buse Berber Örçen ve Arda Örçen'in kurucusu olduğu Nanomik Biotechnology Co. tarım ve gıda ürünlerinin raf ömrünü arttıran doğal koruyucular geliştiriyor. Patentli mikroenkapsülasyon teknolojisi ile bitkisel ve mikroorganizma kaynaklı molekülleri kimyasal koruyucular kadar etkili hale getiriyor."