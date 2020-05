Sıfır temas için daha çok teknoloji

Kovid-19 salgını apartmanlardan ofislere, restoranlardan otomobillere sıfır temasa yönelik tasarımların öne çıkmasını sağlayacak. Akıllı telefonlar her kapıyı açarak teması sıfırlamaya yardımcı olacak

Herkes normalleşmenin nasıl olacağını tartışıyor. Bu alanda değişik tahminler bulunuyor. Teknolojiyi kullanarak Kovid-19 salgını sonrasında korkularımızdan sıyrılmak mümkün. Her şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyorsak, yeniden tasarlarken girişimcilerin, şirketlerin burun kıvırdığı fikirlerine ihtiyaç var. Tarih boyunca verem ve veba gibi bulaşıcı hastalıkların sonrasında mimarlar 18'inci ve 19'uncu yüzyılda bina ve şehirlerin tasarımını baştan sona değiştirdi. Verem tedavisi için kullanılan beyaz sanatoryumlar gibi banyo ve mutfak gibi ıslak alanlarda kolay temizlenen, kolay uygulanan, kolay taşınan, ucuz, daha sağlıklı seramikler kullanılmaya başladı. Sanayileşme kullanılan binaların şeklini, dayanıklılığını ve görünüşünü değiştirdi. Binalar daha planlama aşamasında temelden çatıya, pencereden mutfak ve banyolara kadar her şey değişti. Beraberinde yaşam tarzı da değişti. Şimdi aynı etkiyi Kovid-19 salgınının yaratması bekleniyor. Teknolojinin şekillendirdiği yeni yaşam ve çalışma alanları artık vakit kaybetmeden hayata geçmek zorunda. Teması sıfırlayan tasarımlar, yeni havalandırma teknolojileri kullanmak zorundayız.



ANAHTAR TELEFON

Akıllı telefonlar sıfır temas sağlayacak anahtarlarımız haline geliyor. İnternete bağlı kapılar, asansörler, turnikeler, yiyecek içecek makineleri, akıllı kartlar, bulut tabanlı çözümler, robotlar sıfır temaslı evlerin, ofislerin, otomobillerin, şehirlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Büyük şirketlerin burun kıvırdığı yetenekli girişimler için şimdi yaşam ve çalışma alanlarının yeniden tasarlanması için karşılıklı görüşmelere başlama zamanı geldi geçiyor. Büyük şirketlerin hantal yapısı yenilikçi düşünceleri kapısından kovarken, Kovid-19 sayesinde yeniden gündeme geliyor.



TÜM GÜN SIFIR TEMAS

Güne başlarken evin kapısını kapatıp çıktığınız anda nerelere temas ettiğinizi düşünün. Asansörden ulaşıma, ödemelerden restoranlara, turnikeden kapıların açılmasına kadar yüzlerce yere temas edebiliyorsunuz. Hayat normale dönmeye başladığında bu hareketlerin hepsini sorgular hale geleceğiz. Oysa tüm bu hareketleri sıfır temasla yaptığınızı gözünüzün önüne getirin. Asansörü çağırdınız ve ineceğiniz katı girdiniz, taksiye veya otobüse binerken, inerken ve ücretini öderken temas etmeden her şeyin yapılmasını teknoloji artık mümkün kılacak.



HAVAMIZI DEĞİŞTİREN AKILLI FİLTRELER GELİYOR

ÇOK katlı apartman ve rezidanslardan ofislere, otomobillerden toplu ulaşım araçlarına kadar pek çok yerde havalandırma çözümleri yeniden tasarlanacak. Değiştirilebilir akıllı filtreler havalandırma bakımlarının en son ne zaman yapıldığı konusunda sizi bilgilendirecek.



SIFIR DOKUNMA PUANLI OTOMOBİLLER

OTOMOTİV sektörü ve otomobil kiralama şirketleri bakış açısını değiştirmek zorunda kalacak. Otomobiller sıfır kilometre gibi kullanıma sunulması gerekecek. Bunun için en önemli detay otomobillerin temizliği, hijyen kurallarına göre standart temizliğin yapılıp yapılmadığı olacak. Otomobillerde sıfır temas kullanım, sıfır havalandırma filtresiyle kullanım gibi detaylar daha ön plana çıkacak. Otomobillerde çarpışma testlerinin yerini sıfır dokunma sıfır filtre puanlı yeni testler alacak.