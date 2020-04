‘Dijital patoloji’ girişimine 1.9 milyon $ yatırım

Kanserli hücreleri sayıp yorumlayan yapay zekâya sahip Virasoft girişimi Türk Telekom’un da katılımıyla 1.9 milyon dolar yatırım aldı. Virasoft’un mobil uygulaması, alanında uzman 20 profesörden destek alınarak geliştirildi ve hâlâ öğrenmeye devam ediyor

Türkiye'deki sağlık girişimleri hem Kovid-19 salgını sırasında hem de kanser gibi zamana karşı yarışın olduğu rahatsılıklarda ezber bozan çözümler geliştiriyor. Dijital Patoloji alanında geliştirdiği yapay zekâ çözümü ve mobil uygulamayla dikkat çeken Virasoft, Türk Telekom'un girişim sermayesi iştiraki TT Ventures ile yatırım anlaşmasına imza attı. Virasoft, böylece Diffusion Capital Partners (DCP) ile birlikte TT Ventures'in de katılımıyla toplam 1.9 milyon dolar yatırım almayı başardı. 2015 yılında kurulan Virasoft'un Dijital Patoloji çözümü şu anda tüm Acıbadem hastanelerinde, İstanbul'da 3 devlet hastanesinde ve 20 hastanede de telepatoloji hizmeti olarak kullanılıyor. Türk Telekom'un yatırım yapmasıyla birlikte Virasoft'un hizmetinin Şehir Hastaneleri tarafından da kullanıma başlaması bekleniyor.



YILDA 800 MİLYON RANDEVU

Türkiye'de yılda yaklaşık 800 milyon doktor randevusunun alındığını belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammet Özhan, "Kovid-19 salgını sırasında sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük fedakârlıkla çalıştığını görüyoruz. Biz doktorlarımızın ve hastanelerin sahip olduğu teknolojik yeteneği artırıyoruz. Bu randevuların daha verimli geçmesi için hem doktorlarımıza daha çok teknolojik çözüm sunmayı hedefliyoruz. Verisoft'un sahip olduğu teknolojik yeteneklerin küresel çapta çözüm sunacağını görüyoruz. Daha önce küresel yatırımcıları da ikna etmişler. Biz de bu yatırım turuna katıldık" diye konuştu.



PATOLOJİDE GÖRSEL ZEKÂ

İyi pilota iyi bir uçak verir gibi dijital patoloji uygulaması ve çözümü sunduklarını belirten Virasoft'un kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Gökhan Hatipoğlu sundukları hizmeti Airbnb'ye benzeterek sözlerine şöyle devam etti: "Biz cihazdan daha değerli şey üretiyoruz. Hazırladığımız yazılım Airbnb gibi çalışıyoruz. Airbnb'nin 1 tane oteli yok dünyanın her yerinde milyonlarca insana hizmet veriyor. Biz de dünyanın her yerinde binlerce doktor ve milyonlarca hastaya hızlı ve kaliteli hizmet verilmesini sağlıyoruz. Yani iyi pilota iyi bir uçak veriyoruz. Görsel hafıza ile belirlenen sonuçların daha hızlı ve düşük hata ile çözülmesini sağlıyoruz."







AİLE HEKİMLERİYLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Türkiye'de günde 2 milyondan fazla insanın doktora gitiiğini belirten Muhammet Özhan, uzaktan sağlık hizmetinin kaçınılmaz bir şekilde karşılarına çıktığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de yılda yaklaşık 800 milyon doktor görüşmesi yapılıyor. Böylesine büyük rakamları dünyada göremezsiniz. Her hasta ziyaretinin bir maliyeti var. Devletin e-nabız uygulamasıyla sahip olduğu muazzam bir veri var. Bu verilerle uzaktan sağlık hizmetini bir araya getirerek aile hekimlerinin görüntülü hizmet sağlaması için Sağlık Bakanlığı ve Doctor Turkey görüşmelere devam ediyor. Biz doktor ile hasta ilişkisinin daha kaliteli yürütülmesi için bu hizmeti tasarladık. Virasoft yatırımı da doktorlarımızın sahip olduğu teknolojik yeteği artırıyor."



20 PROFESÖRÜN BİLGİ BİRİKİMİ YAZILIMA TAŞINDI

Hazırladıkları yapay zekâ çözümüyle karar vermenin zor olduğu bir süreçte doktorlara destek olduklarını belirten Hatipoğlu sahip oldukları teknolojiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Patoloji konusunda farklı uzmanlıkları olan 20 profesörün sahip olduğu bilgi birikimini kendi yazılımımıza taşıdık. Ayrıca 90 uzman patolog ile her gün ortaya çıkan durumu da yorumlayarak öğrenmeye devam eden bir yazılım yeteneğine sahibiz. Yapay zekâ konusunda uzmanlaşan 12 mühendis, 4 tane biyoloji mühendisi, 1 tane doktor var. 3 kişide işi ve süreci yöneten kadroya sahibiz. Ayrıca 90 uzman patolog ihtiyaca göre sistemde karar sürecine destek oluyor. Biz patoloji konusunda hem görsel hafızaya hem de hastanın geçmişiyle ilgili bilginin takibine yardımcı oluyoruz."



TELE PATOLOJİDE KÜRESEL ÇÖZÜM

Türk Telekom yatırımını alarak dünyada dijital patoloji alanında en büyük oyunculardan biri olmak istediklerini vurgulayan Gökhan Hatipoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sahip olduğumuz birikimin dünyada nasıl karşılık bulacağını merak ederek ABD'de düzenlenen Uluslararası Teletıp ve Patoloji Kongresi'ne katılan ilk yerli girişim olduk. Etkinlikte en çok ziyaret alan 5 girişimden biri olmayı başardık. Kongre sırasında 15 doktora Telepatoloji mobil uygulamamızın satışını yaptık. Ayrıca 2 farklı hastaneye de demo kurulum gerçekleştirdik. Biz sunduğumuz teknoloji çözümleriyle onkoloji ve diğer bölümlere daha net sonuç vereceğiz."