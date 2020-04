Virüse karşı dijital savaş

Yerli girişimler virüs nedeniyle değişen ekonomiye uyum sağlanmasına yardımcı oluyor. Örneğin Bizim Hesap ön muhasebe ve e-faturada, PayALL mobil cüzdanda, Etiya CRM çözümünde, Dijital Exchange reklamda, Doctor Turkey ve Spirohome gibi girişimler de tele sağlıkta dönüşümü sağlıyor

Koronavirüs salgını milyarlarca insanı olduğu gibi binlerce esnafı ve kurumu hazırlıksız yakaladı. Karantina yüzünden tüketici davranışları zorunlu olarak değişince esnaf, serbest meslek sahibi, büyük ya da küçük her kurum ayak uydurmak zorunda kalıyor. Alışveriş elektronik ortama taşınınca esnaf çözüm aramaya başladı. Binlerce iş yeri, eğitim ve devlet kurumu video konferanslarla buluşmaya başladı. Pandemi sırasında hastanelerdeki yığılmaları önleyecek çözüm tele sağlıkla teknoloji girişimlerinden geldi. Video konferans, dijital reklam, efatura, uzaktan ödeme ve tele sağlık hizmeti konusunda yerli çözümler bulmak mümkün. Küresel şirketler önceliği kendi ülkesine veriyor ve güvenlik açısından da çeşitli riskler oluşturuyor. Ancak dijital dönüşümde ne kadar başarılı olursak, sosyal izolasyona o kadar destek olacağız. Getir, yemeksepeti, Migros sanal market gibi internet servisleri sosyal izolasyona katkı sundu. Şimdi yeni nesil girişimlerle izolasyona destek artarken ekonomik olarak işleri kötüye giden insanların yeniden üretime katılması sağlanabilir.



MÜŞTERİ VERİSİ NİMET

Artık "Müşteri Verisi Nimettir" sözü internet sitelerinde yazmasa bile hayatın gerçeği haline geldi. Artık mağazaya, lokantaya gelen yoksa, sokaklar boşaldıysa dijital dünyada köşe başında yer bulmanıza Digital Exchange girişimi destek oluyor. Size detaylı raporlar ve bilgilerle müşterinin ne aradığını sizin nasıl ulaştığınızı söylüyor. Sosyal medya, web sitesi üzerinden iş yapma kültürünü öğretiyor. Adım adım sizi hem harekete geçiriyor hem de işlerinizde danışmanlık yapıyor. Üstelik medya satın alma konusunda destek oluyor.



BİNLERCE MÜŞTERİ VARSA

Eğer binlerce, hatta milyonlarca müşteriniz varsa, CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi konusunda iyi bir iş ortağına ihtiyacınız var demektir. Yani müşterilerden aldığınız her geri bildirime göre şirketin organizasyonu esnek hareket ederek çözüm odaklı çalışmak zorundasınız. Türk Telekom gibi milyonlarca müşteriye hizmet veren Etiya gibi girişimler CRM çözümleriyle müşteri davranışlarına göre organizasyon ve satış ekiplerinizi yönetmenizi sağlıyor.



ONLINE AL HİJYENİK VE HIZLI ÖDE

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, alışveriş alışkanlıklarını ve ödeme tercihlerini doğrudan etkiliyor. E-ticaret temel tüketim ihtiyacının en önemli tedarik platformu haline gelirken, tüketiciler ödeme esnasında da fiziksel teması en aza indirgemeye çalışıyor. COVID-19'un ödeme tercihleri üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Mastercard Türkiye tarafından yapılan ödeme yöntemleri araştırması, salgın döneminde online alışverişlerin yüzde 15 arttığını gösteriyor. Kartla alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 63'ü ise temassız işlemleri tercih ediyor. Tüketicilerin yüzde 53'ü temassız ödemeyi 'daha hijyenik' olduğu için kullandığını belirtirken bu yöntemi 'daha hızlı' olduğu için tercih ettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 40 seviyesinde.



İNTERNETTE KÖŞEBAŞI MAĞAZA

ASLINDA internette görünür olmak Google ya da sosyal ağlarda aradığınızda müşterinin karşısına çıkmaya benziyor. Hatta şimdi kapalı olan mağazanız, ya da lokantanız gibi köşe başında yer tutmaya benziyor. Size görünür olma konusunda Digital Exchange girişimi destek oluyor. Zaten kaynaklarınız sınırlı doğru hedef kitleye doğru araçla ulaşmak sizin için bugün daha da önemli. İşte bu noktada detaylı raporlama ile nereye ne kadar harcadığınızı ölçerek görebiliyorsunuz. Üstelik geri dönüşünü de hesaplamanız mümkün. İnternet dünyasında görünürlük ve trafik ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması, doğru hedef kitleye ulaşılması ve sadık kullanıcı yaratılması amacıyla yapacağınız tüm çalışmaları yapılmasına destek oluyor.



VİDEO GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLMESİN

EĞITIMDEN sağlığa, şirket içi toplantılardan devlet kurumları arasındaki görüşmelere kadar 0 hepsi sanal ortama taşındı. Ancak Zoom gibi küresel uygulamaların üzerindeki gizlilik konusunda şüpheler artıyor. Bireylerin, şirketlerin ve özellikle devlet kurumlarının kullandığı video konferans yöntemleri önemli risk oluşturuyor. Önemli devlet kurumları bile video görüşmelerle toplandığını biliyoruz. Bu konuda web.tv gibi yerli bir çözüm var. Eğitimden iş toplantılarına pek çok görüşme için kullanılabiliyor. İsterseniz gizli odada, isterseniz yayını bayilerinizin veya eğitim kurumunda öğrencilerin izleyebileceği bir eğitim platformuna dönüştürebiliyorsunuz. Üstelik sürekli kullanabileceğiniz bir video kanalınız oluyor. Yerli bir girişim olması talebinize göre anında değişiklik yapmanızı da sağlıyor.



DOKTOR SİZİ UZAKTAN GÖRSÜN

HASTA ve doktor arasına virüs girmeden, doktor da hastalar da enfekte olmadan buluşacağı tele tıp çözümleri için yeni platformlar harekete geçti. Hastanelerdeki yığılmanın, enfekte olan insan sayısını azaltmanın ve sağlık çalışanlarını korumanın yolu uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasından geçiyor. Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın yatırım yaptığı Doctor Turkey belediyelerden hastanelere pek çok kurumun sağlık hizmetleri için ortak platform sunuyor. Böylece ön sağlık hizmetlerinin risksiz şekilde sunulmasını sağlıyor.



MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ONLİNE ORTAMDA

EĞER müşterilerinizin sayısı binlerle ölçülüyorsa, sadece mağazadan içeri gireni değil, çağrı merkezi, web sitesi, sosyal medya kanalıyla gelen milyonlarca kişiye yanıt vermek zorunda. Kullandığı dil, tasarımla hoş geldiniz diyerek müşteriyi yönlendirecek, satıştan servise kadar her şeyi müşteri odaklı tasarlamak zorunda. İşte bu konuda doğru bir CRM çözümü müşteri verisi nimet olarak gören çözümle kurumlar bu zorlu dönemi atlatıyor. Etiya uçtan uca CRM çözümüyle 1000 kişilik yetenekli ve deneyimli mühendislik ekibiyle neredeyse terzi işi çözüm sağlıyor.



UZAKTAN ÖDEMEYLE MÜŞTERİ SENDE KALSIN

KARANTINA koşullarında yaptığı işi nasıl online ortama taşıyacağını kara kara düşünen pek çok esnaf, semt pazarında satış yapan bireysel girişimciler var. Üstelik daha şirket bile kuramayan pek çok esnaf siftah bile yapmadan pazarlarda yaşadığı hayal kırıklığını gidermek için online ortamda çözüm arıyor. Şu anda üretime devam ederken fiziksel olarak satamadıkları ürünleri online olarak nasıl satacaklarını düşünüyor. Evet çok başarılı pazar yerleri var. Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor gibi pazar yerlerinden satış yapmanız mümkün. Ancak müşteri sizin değil, pazar yerinin müşterisi oluyor. Bunun için güvenli ödeme alacağınız, müşterilerle sizin buluşacağınız uzaktan ödeme sistemine ihtiyaç var. Müşteri size telefonla, sosyal medya veya web sitesi üzerinden ulaştığınızda parayı alırken düşük komisyon ödeyerek müşteriyi sizin takip edeceğiniz bir düzen kurabilirsiniz. PayALL bakkal, eczane, pastane, lokanta, avukat, doktor, toptancı gibi tüm tüzel kişilerin 1 günde uzaktan ödeme almasını sağlıyor. PayALL mobil cüzdan uygulamasını indirenler de esnafa ödemesini kart veya nakit kullanmadan uygulama üzerinden yapıyor.



ŞİRKETİNİ KUR SATIŞA BAŞLA

SEMT pazarları ortadan kalkınca küçük bahçede üretim yapan çiftçilerden, evde diktiği bebek giysilerini satan ev hanımlarına, küçük esnaftan mikro üreticilere şirketi kurmak ve uzaktan ödeme almak 1 gün içinde mümkün. Bizim Hesap uygulaması ile dakikalar içinde şahıs şirketi kurup PayALL ile 1 günde online ödeme alması mümkün. İşte tam da bu dönemde pek çok online pazar yeri size bu yardımı sunsa bile binlerce ürün arasında farkedilmek kolay değil. Bir de siz yaptığınız işin takibini kendiniz yapmak istiyorsanız, hemen bir şahış şirketi kurarak online ödeme alabilirsiniz. Şirket kurmak isteyenler vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeden mukellef.co ile 10 dakikada şirket kurabiliyor. Şirket kurmak için ihtiyaç duyulan tüm süreci online sistemde kullanıcısı olan mali müşavirler ile takip eden mukellef. co ön muhasebe, e-fatura işlemlerini de bünyesinde barındırıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için evden çıkmadığımız ve uzaktan çalışma sistemiyle işlerimizi yürüttüğümüz bu süreçte evden şirket kurmak isteyenlerin de sayısı arttı. Dışarı çıkmadan, vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeden şirket kurmak isteyenler mukellef.co ile 10 dakikada hayal ettikleri şirketi kurabiliyor.



ALIŞVERİŞ SÜRESİ KISALDI

ARAŞTIRMA sonuçlarına göre market alışverişlerindeki kartlı ödemeler yüzde 65 iken nakit kullanımı yüzde 35 seviyesinde seyrediyor. Araştırmada öne çıkan bir diğer bulgu da kısalan alışveriş süreleri... Salgın tüketicilerin yüzde 58'inin alışverişlerini eskiye oranla çok daha hızlı tamamlamasına sebep oluyor. Bu durum cinsiyet bazlı alışveriş alışkanlıklarındaki değişimi de ortaya koyuyor. Daha önce alışveriş için daha fazla zaman harcayan kadınlar artık alışverişlerini çok daha hızlı bitirmeye özen gösteriyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 60'ı bu dönemde alışverişlerini hızlandırdıklarını ifade ederken, erkekler için bu oran yüzde 55. Bu sonuçlar, salgın döneminde alışverişte geçirilen süre bakımından cinsiyet bazlı tüketim alışkanlıklarındaki farkın ortadan kalktığını gösteriyor.