Kovid-19 hastasına mobil takip başladı

Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden Kovid-19 hastalarının takibini yapabiliyor. Uygulamayı kullanan sağlıklı vatandaşlar ise hastalığa yakalanan kişilerle daha önce yakın çevrede bulunduysa mesajla uyarılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan 'Hayat Eve Sığar' uygulaması artık tüm akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kovid- 19 hastalarının kullanmak zorunda olduğu uygulamanın öncelikli hedefi hastaların karantina koşullarına uyup uymadığının denetlenmesi. Ayrıca hastaların temas ettiği insanların da takibi yapılarak risk taşıyan insanlara öncelikli olarak test yapılması hedefleniyor. Yani hastalar ve risk taşıyanlar teknojiyle takip ediliyor. Uygulama indirdikten sonra basit bir anketle sağlık durumunuz,kronik bir hastalığınızın olup olmadığı soruluyor. 'Sağlık durumu', 'yoğunluk haritası', 'aile bilgileri', 'hesabım' diye 4 bölümü bulunan uygulamada hem GPS konum bilgisi hem de bluetooth üzerinden takip yapılabiliyor. Hasta karantina koşullarına uymadığı taktirde kısa mesaj ve çağrı ile Sağlık Bakanlığı yetkililerince uyarılıyor.



Mobil uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra TC Kimlik ve doğum tarihi bilgisini paylaştıktan sonra konum bilginize göre bulunduğunuz bölgedeki risk oranı da veriliyor. Eğer uygulamayı yüklemiş biri enfekte olursa, daha önce yakın temasta bulunduğu ve uygulamayı yükleyen kişilere de uyarı gidiyor. Yine uygulama kullanıcıların sokakta gezerken karşılaştıklarından birisi daha sonra pozitif çıkarsa 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarı mesajı yolluyor.