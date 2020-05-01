E-ticaret yapan tünelin sonundaki ışığı görüyor

Salgının ortaya çıkardığı korku tünelinden çıkışı e-Ticaret ve online servislerde bulan girişimler, geleceğe umutla bakıyor. 2019’da 83.1 milyar dolara ulaşan sektörün salgınla birlikte cirosunu katlaması bekleniyor

Kovid-19 salgını, pek çok sektörü teknolojik dönüşüme zorluyor. Salgın sonrası sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar e-Ticaret cirolarının katlanarak artmasına sebep olurken, dönüşüme uyum sağlayamayan kurumları ise zor günler bekliyor. Temassız ödeme seçeneğinin olması da e-Ticaret'in büyümesinde etkili oldu. Geçtiğimiz yıl yüzde 30 büyüme yakalayan online tatil ve seyahat sektörünün ise 2020'de ciddi bir daralma yaşaması kaçınılmaz görünüyor. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından Deloitte Türkiye'nin proje ortaklığı ve SimilarWeb ile İnveon'un işbirliğiyle hazırlanan, Türkiye e-Ticaret pazarındaki gelişmeleri, uluslararası standartlara göre ölçümleyen Türkiye e-Ticaret 2019 Pazar Büyüklüğü Raporu'nun sonuçları online düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Rapora göre, Türkiye'de e-Ticaret sektörü 2019'da yüzde 39 oranında artışla 83.1 milyarlık hacme ulaştı. Dolar bazında yüzde 18 büyüyen sektörün 2015-2019 arasında ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 35 oldu. Toplantıda konuşan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, şunları anlattı: "Dijital ekonomiye dönüşüm süreci salgınla birlikte büyük hız kazandı. Tüm dünya bu önemli krizi yönetirken, siyasal, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilmek için ilk adres olarak teknolojik araçlara başvurdu. Bu teknoloji devrimini yakalayabilen sektör ve şirketler açısından sergilenen performans hiç şaşırtıcı değil. 2019'da 83.1 milyarlık hacme ulaşılması önemli. Bu olağanüstü dönemde e-Ticaret'i hiç kullanmayan kesimin de kullanıcıya dönüşmesine tanık olduk. 2020'de daha iyi büyüme rakamları açıklamayı ümit ediyoruz."







KÜRESEL PAZARDA ÖNE ÇIKACAK

Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl ise e-Ticaret'inü güçlü bir büyüme ile perakende sektörü içinde yüzde 6.2'lik bir paya ulaştığını, fakat bu oranın ülkemizin potansiyeline göre düşük olduğunu söyledi. Göl, "Salgını e-Ticaret'in artık alternatif bir kanal olmadığını gösterdi. Sektör büyüklüğü 80 milyar lirayı aştı ve büyümenin güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda dijital dönüşüme ve e-Ticaret'e odaklanmış firmaların sadece ülkemizde değil küresel pazarlarda da öne çıkacağına inanıyoruz" dedi.



ONLİNE PAZAR YERLERİ ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ

Bu yıl en hızlı büyüme kaydetmesi beklenen online perakende sektörü 30.8 milyar lira ile en fazla büyüme gösteren alan olmayı başardı. Yaşanan artışta yüzde 50'lik büyümeyle 29.3 milyar liralık hacme ulaşan Pazaryerleri'nin büyük etkisi oldu. Çok Kanallı Online Perakende kategorisinde en yüksek büyüme oranı yüzde 40 ile giyim-ayakkabıda görüldü ve pazar büyüklüğü 3.5 milyara ulaştı. Yüzde 33'lük büyüme gösteren ev ve dekorasyonun cirosu ise 1.7 milyar oldu. Elektronik ise yüzde 18'lik büyüme ile 4 milyarlık ciro yaptı. Online tatil ve seyahat kategorisi ise 4.3 milyarla yüzde 47 büyüme yakaladı. Çok kanallı tatil ve seyahat ise 25.9 milyarlık büyüklüğe ulaştı.



MOBİL UYGULAMALARIN PAYI ARTIYOR

Mobil telefonların kullanımının artmasıyla birlikte e-Ticaret'te mobil ticaretin payı hızla artıyor. E-ticaret ciroları içerisinde mobilin payı yaklaşık yüzde 60'a çıktı. Rapora göre, 2018'de Türkiye'de yüzde 5.3 olarak ölçülen online perakendenin toplam sektör içindeki payı geçen yıl yüzde 6.2'ye yükseldi. Polonya, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde online perakendenin yüzde 6.7 iken gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 12.3 olarak ölçüldü.



KOVID-19 SONRASI EN ÇOK İLGİ GÖREN 10 ÜRÜN

* Tek kullanımlık eldivenler

* Ekmek pişirme makinesi

* Kahve makineleri ve öğütücüler

* Sağlık ve bakım cihazları

* Paketli hazır gıdalar

* Evde kullanlan spor malzemeleri

* Çocuk bezleri ve bakım ürünleri

* Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu

* Vitamin ve destekleyici gıdalar

* Diş bakım ürünleri

Kaynak: Stackline, Business Insider, Amazon, Euronews, CNBC



POZİTİF ETKİLENEN KATEGORİLER

* Uzaktan eğitim ve çalışma

* Bebek ve çocuk ürünleri

* İnternet TV

* Evcil hayvan

* İç giyim ürünleri

* İndirim marketleri

* Oyun

* Kulaklık ve hoparlör

* Kitap

* Sosyal medya

Kaynak: Deloitte Küresel Covid- 19 Salgınının Türkiye'de Farklı Kategorilere Etkileri



NEGATİF ETKİLENEN KATEGORİLER

* Otel ve konaklama

* Ulaşım ve havayolu

* Oto kiralama

* Mücevher ve takı

* Spor medyası ve bahis

* Kültür ve sinema

* Emlak

* Otomobil

* Ev hizmetleri

Kaynak: Deloitte Küresel Covid- 19 Salgınının Türkiye'de Farklı Kategorilere Etkileri

