Yüksek teknoloji şirketleri virüs dinlemiyor

Koç Holding ve İnventram, iki yeni yüksek teknoloji şirketine yatırım yaptı. Perakende için görüntü tanıma sistemleri geliştiren Vispera ve kertenkelelerinin ayağındaki tutundurucu tüylerden esinlenip yapıştırıcı üreten nanoGriptech’in yatırımcısı oldular

Sahip olduğu derin teknoloji birikimini ürüne dönüştürmeyi başaran 2 önemli akademisyenin Türkiye ve ABD'deki girişimlerine Koç Holding ve grubun yatırım şirketi Inventram yatırım yaptı. Koç Holding ve Japon Mitsui Grubu ortaklığıyla yatırım yapan Inventram'ın hedefinde bu kez Türkiye'den Vispera ve ABD'den nanoGriptech vardı. Vispera, üretici firmalara resimlerden otomatik ürün tanıma teknolojisine kadar pek çok alanda hizmet veriyor. nanoGriptech ise mikro-fiber polimer bazlı kuru yapışkan teknolojisinin ticari üreticisi.



HATASIZ ANALİZ

Prof. Dr. Aytül Erçil tarafından kurulan Vispera uzun süredir Türkiye'de perakende sektöründe görüntü işleme ve veri analitiği konusunda çözümler sunuyor. Şirket, fiziksel ya da online mağazaların satış analizlerini daha hızlı ve hatasız yapmasını sağlıyor.

Prof. Dr. Metin Sitti'nin ABD'de kurduğu nanoGriptech girişimi de tekstilden sağlığa, otomotivden uzay araştırmalarına kadar pek çok yerde kullanılacak polimer bazlı kuru yapıştırıcı çözümüyle dikkat çekiyor. Metin Sitti doğadan esinlenerek bulduğu çözümler konusunda oldukça başarılı.

Dünyada ve Türkiye'de yüksek teknolojiye sahip başarılı Türk girişimcileri uzun süre takip ederek yatırım yapma kararı aldıklarını belirten İnventram Genel Müdürü Cem Soysal, "Mevcut salgın koşullarının yarattığı karamsar tablodan etkilenmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gelişimlerini uzun süredir takip ettiğimiz bu iki kıymetli şirketin gelecek potansiyellerini gördük. Her iki şirketin de ihtiyaç duyduğu sermaye katkısını sağlayarak çok değerli buluşların geniş pazarlara erişmesinde önemli bir rol aldık. Biz girişimlerin yeni pazar bulma, üretim, patent, hukuk ve finansal yapılarının sağlıklı işlemesi için önemli katkı sağlıyoruz. Vispera'nın tüm dünyada satış ağı kurma hedefine de katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Aynı şekilde nanoGriptech'in patentle korunan ve özel bir yöntemle geliştirilen kuru yapıştırma tekniği ile ürettiği ürünler, inovatif çözümler sunuyor" dedi.







RAFLARIN DOLU OLUP OLMADIĞINI HABER VERİYOR

Fiziksel ya da online mağazalarda raf düzeninden, online ürün yerleşimine kadar görüntü işleme konusunda sunduğu çözümle Vispera, küresel ve yöresel pek çok perakende şirketine hizmet vererek rafların dolu olup olmadığını anlık olarak haber veriyor. Perakende şirketleri için görüntü tanıma odaklı teknolojiler geliştiren Vispera, üretici firmaların perakende satış noktalarındaki ürünlerinin görünürlüklerini, raf paylarını, stok durumlarını ve yerleşimlerini kolayca ve güvenilir bir şekilde takip ve kontrol etmelerini sağlıyor. İnsan denetimine dayalı geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı, detaylı ve doğru sonuçlar sağlayan teknoloji ile bütçe ve zaman tasarrufu sunan Vispera'nın kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Aytül Erçil, bu yatırıma ilişkin olarak; "Kendi geliştirdiğimiz görüntü tanıma ve veri analitiği teknolojisini, dünyanın bütün perakende mağaza ve üretici markalarına çözüm olarak sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda Koç Holding'in ve İnventram'ın desteğini almış olmaktan ötürü mutluyuz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımın desteğiyle birlikte Türkiye'nin global ölçekli lider yapay zeka firması olma hedefimize doğru daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.



KERTENKELE VANTUZLARI KURU YAPIŞTIRICI OLDU

Merkezi ABD'de bulunan ve şu an geliştirdiği içerik ile alanında tek olan nanoGriptech'in sunduğu Setex teknolojisi, Geko kertenkelelerinin ayağındaki tutundurucu tüylerden esinlenerek bulunmuş. Prof Dr Metin Sitti, tüm yüzeylerde güçlü tutunma etkisi sağlayan kuru yapıştırıcı ürünlerin sunduğu özellikler ile dünyada bir ilke imza atıyor.

ABD'de DARPA'da duvara tırmanan robotlar geliştirirken ortaya çıkan fikri Prof Dr Metin Sitti başarılı bir girişime dönüştürmeye karar veriyor.

Kimyasal içermeyen ve kullanıldığı yüzeyde iz bırakmayan Setex markalı 3 farklı ürün ile 3 milyar dolarlık pazara çözüm sunan nanoGriptech'in kurucusu Prof. Dr. Metin Sitti, aldıkları yeni yatırıma ilişkin Zoom üzerinden yaptığımız görüşmede şunları söyledi: "İnventram ve Koç Holding'in önderliğini yaptığı A Serisi yatırımı sayesinde nanoGriptech, ürünlerini birçok yeni sektörde piyasaya sürebilecek ve üretim hacmini daha da artırabilecek. Bilimsel bir araştırmamın laboratuvardan çıkıp günlük hayatımızda radikal yenilikler yaratacak Setex adında yeni bir ürüne dönüşmesi benim için çok mutluluk ve heyecan verici. Bu işbirliği ile önemli adımlar atacağımıza inanıyorum."

nanoGriptech, her biri mikron cinsinden ölçülen bir çapa sahip mantar şekilli uçları olan bir dizi fibril yapı meydana getirmek için bir yüzey oluşturup, ıslak kimyasal yapışma yerine kuru moleküller arası kuvvetler kullanarak neredeyse her pürüzsüz yüzeye güçlü bir şekilde yapışma özelliği sunuyor. Bu yapışma fiziksel bir yapışma olması sebebiyle binlerce kez kullanım olanağı sağlıyor.