1.8 milyar $’lık rekor satış

Türk oyun firması Peak, 1.8 milyar dolara dünya devi Zynga tarafından satın alınınca Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (unicorn) oldu. Anlaşmaya göre Peak hissedarları 900 milyon doları nakit, 900 milyon dolarlık Zynga hissesi alacak

Türkiye'nin teknoloji devi girişimi Peak, dünya oyun devi Zynga tarafından 1.8 milyar dolara satın alındı. Yapılan anlaşmaya göre Peak hissedarları 1.8 milyar doların 900 milyon doları nakit, 900 milyon dolarlık Zynga hissesi alacak. Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en büyük satın almalardan olan anlaşmanın üçüncü çeyrek sonunda tamamlanması bekleniyor.



BAKAN ALBAYRAK'TAN TEBRİK

Bu satış hakkında yorum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu belirterek, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak'ın, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınması Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllara dayanan emek ve deneyimle Sidar Şahin tarafından kurulan teknoloji girişimi Peak, 20 yıldan fazla özellikle mobil oyunlar konusunda uzmanlaştı. Peak'in kurucusu Sidar Şahin, 2000'li yılların başında Funpac java platformunda telekom operatörlerine mobil oyunlar satıyordu. 10 yıl önce kurduğu Peak, Türkiye'nin resmi olarak 1 milyar doları aşan girişimi oldu. Zynga geçtiğimiz yıllarda Okey oyunu başta olmak üzere Peak tarafından geliştirilen 4 farklı oyunu 100 milyon dolara satın almıştı.







İstanbul merkezli teknoloji şirketi Peak, dünya mobil uygulama pazarındaki yükselişini sürdürüyor. Mobil uygulama pazarına yönelik araştırmalar yapan App Annie'nin 2018 listesine göre Peak dünyanın en çok gelir elde eden uygulama geliştiricileri arasında üst sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde mobil uygulamalardan en çok gelir elde eden 37'nci şirket olan Peak, 2019'da listede dokuz sıra yükselerek 26'ncılığa çıktı. 2020'nin mayıs ayı itibarıyla Peak tarafından geliştirilen Toon Blast oyunu ABD'de en çok hasılat elde eden ilk 20 uygulama arasında 19'uncu sırada yer alıyor. Bu yılın başında 193 ülkede 30 milyon aktif kullanıcıya sahip Peak'in başarısının pek çok Türk teknoloji girişimcisine örnek olması bekleniyor. Peak'i satın alan dünyanın en büyük sosyal oyun üreticisi Zynga'nın ABD'de 29 Mayıs itibarıyla piyasa değeri 8.7 milyar doları buluyor. San Francisco merkezli şirket 2018 yılında da Türkiye'den Gram Games'i 250 milyon dolara satın almıştı.