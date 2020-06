100 kişilik Peak ekibi Türkiye’nin yüz akı oldu

35 farklı üniversiteden 100 gencin ortak aklı ve Sidar Şahin’in liderliğinde küresel oyuncu olmayı başaran Peak, 1.8 milyar dolarlık değere ulaştı. Türkiye’de kişi başı gelir ve çalışan başına vergide en yüksek değere ulaşan şirket olmayı başardı

Dünya oyun devi Zynga ile 1.8 milyar dolar satış anlaşması imzalayan ve küresel başarıya 100 kişilik takımla imza atan Peak, şimdi binlerce teknoloji girişimcisine ilham kaynağı olacak. Dünya girişim ekosistemindeki herkesin yüzünü Türkiye'ye çevirmesine sebep olan dev satış anlaşmasıyla, pek çok girişimcinin daha büyük hayaller kurmasını sağladı. İşte bu 100 genç eşine az rastlanır başarıya imza attı. Kabataş'ta tamamen keyifle çalışmaları için tasarlanan ofiste 10 yıl boyunca küresel etki yaratacak oyunlar tasarlamak için sabırla çalıştı. Türkiye'de merkezini tutarak vergisini sonuna kadar ödedi. Onlara inanan bir avuç yatırımcının desteğiyle 10 yıl içinde sadece 20 milyon dolar yatırım alarak 1.8 milyar dolar satış anlaşmasına imza atmayı başardı. Peak'in elde ettiği bu başarıdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.







OYUN MERKEZİ İSTANBUL

100 ortak aklın inşa ettiği Peak, İstanbul'a gözlerin çevrilmesini sağladı. Peak, lider değil, takım kültürünün öne çıktığı dönemde farklı anlayışa sahip bir Türk girişimi. Başarıyı kendisine mal etmeyen takımı öne çıkaran bu anlayışı yakından tanıyalım. Şimdi Peak başarılı ve müthiş özveriyle ekibe liderlik yapan yöneticilerden Strateji Direktörü Ömer İnönü'nün sözlerine kulak verelim: "35'ten fazla üniversiteden, Edirne, Tekirdağ, İzmir, Ankara, Denizli, Trabzon gelen dünyaya ürünler çıkarmak üzere bileşmiş 100 kişilik ekibiz. Sidar'ın liderliğinde hepimiz sabırla birbirimize destek olarak başarı kazanabileceğimizi öğrendik. Uzun vadeli hedeflerin peşinden koşmayı hedefledik. Uzun vadeli hedeflerin peşinden sabırla koşarsanız, mutlaka karşılığını alırsınız. Tam istediğiniz olmasa bile yolda olmanın size kazandıracağı çok şey var. 100 kişinin yarattığı ve bundan sonra da yaratacağı değerlere odaklanıyoruz. Birlikte üretmekten aldığımız keyfi devam ettirmek çok önemli."







TUTKU VE ODAKLANMA

Ömer İnönü'ye dünyanın her yerinde çalışacak insanları burada tutan ve başarıyı getiren şeyin ne olduğunu sorduğumda şöyle yanıtladı: "Biz zaman zaman hatalar yapsak da bu hatalardan dönmeyi başardık. Önemli bir öğrenme sürecinden geçtik. Enerjimizi doğru kullanmayı öğrendik. Okey gibi kart ve board oyunlarını Zynga'ya sattık. Zynga'ya katılan ekibin bir bölümü odaklanarak başarılarını artırmaya devam etti. Bizde Puzzle oyunlarını yapmayı seviyorduk. Toon Blast ve Toy Blast ile kullanıcı deneyimine odaklanmanın meyvelerini kısa sürede topladık. ABD ve Japonya gibi rekabetin güçlü olduğu yerler dahil olmak üzere 193 ülkede elde ettiğimiz milyonlarca müşterimize mutlu etmenin gururunu yaşadık."







YAŞ ORTALAMASI 29

Peak'in 100 kişilik ekibinin yaş ortalaması 29. En genci 22, en deneyimlisi 46 yaşında. Çalışanların yüzde 34'ünü ise kadınlar oluşturuyor.



YATIRIM YAPAN 18 KAT KAZANDI

Türkiye'de girişim ekosistemi rakamlarını açıklayan Startups. Watch kurucusu Serkan Ünsal anlaşmayı şöyle değerlendirdi: "Türkiye'de daha önceki en büyük satış anlaşması Trendyol, Yemeksepeti ve Gram Games'di. Alibaba Trendyol'un yüzde 82'sini 728 milyon dolara almıştı. DeliveryHero Yemeksepeti'ni 589 milyon dolara, yine Zynga Gram Games'i 250 milyon dolar artı bonuslara almıştı. Peak satın alımı, Zynga'nın Türk oyun firması anlamında ikinci satın alması olacak. Zynga, Türk oyun firmalarını sevdi diyebiliriz kısaca. Büyüklük anlamında da Türkiye'nin en büyük teknoloji firması satış anlaşması olacak. Aslında Peak'in satıldığı tutara çok şaşırmamamız gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıl Peak, 500 milyon liranın üzerinde vergi matrahı ile en çok vergi veren 3 girişimden biriydi. 2010 yılında kurulduğunu düşünürsek 3 yılda yaklaşık 300 milyon lira vergi matrahına ulaşmak, 1.8 milyar dolar değerlemeye ulaşma süper ötesi bir başarı. Girişimin 6 yıl önce 112 milyon dolar değerleme ile yatırım aldığını düşünürsek, yatırım yapanlar da en az 18 katına satış anlaşması yapmış olacak. Pek ayrıca 2010- 2014 yılları arasında girişim sermayeleri ve melek yatırımcılardan 27 milyon doların üzerinde yatırım alarak yıllarca en çok yatırım alan girişim konumundaydı." Serkan Ünsal'a göre Unicorn olmak için 1 milyar dolar üzeri bir değerleme ile yatırım almış veya satış anlaşması (exit) yapmış olmak gerekiyor.







SESSİZ SEVİNÇ YAŞAYAN LİDERE DE ALIŞACAĞIZ

Türkiye 1.8 milyar dolar değer yaratan 100 kişilik ekibin lideri, oyun dünyasının harika çocuğu Sidar Şahin'in sessiz sevincine de alışacak. Bu işin bir takım oyunu olduğunu gösteren farklı bir tavır. Sidar kendi egosunu kontrol ederek takım arkadaşlarına ve girişim ekosistemine örnek olmaya devam edecek. Sidar, öğrenme sürecini devlerin yolunu açtığı yolu Türkiye'de takip ederek işe başladı. Yani ekibiyle iş yaparken, doğru şeyleri denerken, öğrenme sürecinde gelir elde etmeyi sağladı. Sonraki yıllarda ise odaklanma ve ekibin kaslarını güçlendirerek küresel oyunları yaratmayı başardı.







2020 yılının başında düzenlenen toplantıda Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, Unicorn potansiyeli bulunan Getir'in kurucusu Nazım Salur ve Girişimcilik Vakfı Başkanı ve Evtiko girişiminin kurucusu Sina Afra Unicorn simgesi tek boynuzlu at önünde poz vermişti.



GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLECEK

2010'da İstanbul'da kurulan Peak, risk sermayesi şirketleri Endeavor Catalyst, Earlybird Venture Capital ve Hummingbird Ventures tarafından yatırım aldı. Peak'in uzun süreli yatırımcılarından ve en büyük hissedarı Earlybird Risk Sermayesi ortağı Cem Sertoğlu, yapılan anlaşmayı şöyle değerlendirdi: "Bu anlaşma gözlerin bir süreliğine Türkiye'ye çevrilmesine sebep olacaktır. Bunu iyi değerlendirmek gerek. Dünya oyun devi Zynga'nın San Francisco dışında İstanbul'da önemli bir merkezinin olması çok önemli." Türkiye'ye ilk döndüğünde 2007 yılında bir yemekte Sidar Şahin ile tanıştığını belirten Cem Sertoğlu, sabırla yatırım yapan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Toplamda 34 milyon dolar yatırım alan bir girişimin böyle bir geri dönüşünün olması pek çok yatırımcıya cesaret verecektir. Bizim 150 milyon dolar fonumuz vardı. Şimdi 180 milyon euro Doğu Avrupa odaklı fon olacak. Bu fonun 90 milyon euro'luk kısmını Türkiye'de kullanacağız."



3 YILDA 300 MİLYONA YAKIN VERGİ ÖDEDİ

Peak'in gelirinin neredeyse tamamını yurtdışından elde ediyor. 3 yılda yaklaşık 300 milyon TL vergi ödediğini düşünecek olursak bu girişim için inanılmaz bir değer. Yaklaşık 3 yıl önce 100 milyon dolara elindeki o gün için en değerli Okey oyununu Zynga'ya satan Peak'in kurucusu Sidar Şahin, şirketin merkezini vergi cennetlerinden birine veya iyi vergi indirimi alacağı Avrupa başkentlerine taşıyabilirdi. Ancak Sidar Şahin ve ekibi bunu tercih etmediği gibi kazandığı her kuruşun vergisini ödemeye devam etti. Bu konuda hassasiyetlerini Ömer İnönü şöyle açıklıyor: "Biz bunu özellikle istedik. Bu ülkenin insanlarıyla elde ettiğimiz değeri yine bu ülkeye ödemek zorundayız. Bu bizim motivasyon kaynaklarımızdan biri. Bu değeri İstanbul'dan üretiyor olmak, Türkiye'ye değer katmak bizim için çok önemli. Vergi ile bu ülkeden kazandığımızı geri vermek bizim için çok değerli bir unsur."



MOBİL OYUNDA EN BÜYÜK YATIRIM

Zynga'nın başarılı satın alma anlaşmalarına, şirketin başına 2016 yılında CEO olarak görev alan Frank Gibeau yönetiminde imza attı. Türkiye'den daha önce 250 milyon dolara Gram Games'i satın alan Zynga gelir artışı ve satın almaların başarılı geri dönüşü kritik öneme sahip. Başarılı oyun stüdyolarının mini imparatorluğunu yaratmayı hedefleyen Gibeau Bloomberg'e yaptığı açıklamada Peak satın almasının dönüşümsel önemine dikkat çekerken, şirketin gelir artışı ve aktif kullanıcı tarafındaki pozitif etkisini vurguladı. 2017 yılında Peak'in kurucu ortağı ve CEO'su Sidar Şahin ile tanışan Gibeu, 100 milyon dolara okey başta olmak üzere kart ve board oyunlarını satın almıştı. Salgın mart ayında ABD'ye çarptığında, her iki şirket de müzakereleri sürdürmeye karar verdi.