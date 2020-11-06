Sahadaki satış elemanı online müşteri peşinde

Pandemide satış elemanlarının iş yaptığı saha, online platformlara kayınca dönüşüm için kullanılacak yazılım işi çevik girişimlere düştü. 53 ülkeye yazılım ihraç eden Ekmob, bu trend sayesinde 25 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı

Kovid-19 salgını bıçak gibi kesilen satışlar karşısında saha satış elemanlarının online mecralarda iş yapmak zorunda bırakıyor. Mevcut sahadaki işleri daha verimli yönetmek için de teknoloji yatırımı yapmak kaçınılmaz. Müşteri verisinin nimete dönüştüğü günümüzde, geleceği doğru okuyan Ekmob gibi satış otomasyonu konusunda uzmanlaşmış girişimler, işlerinin katlanarak artmasını sağlıyor. Saha satış ekiplerinin üretkenliğini arttıran satış otomasyonu uygulaması Ekmob, dijital dönüşüm rüzgarını doğru zamanda yakalayarak 25 milyon TL değerleme ile yatırım almayı başardı. Angel Effect liderliğinde TechOne Girişim Sermayesi Fonu, Lima Ventures ve 9 melek yatırımcının katıldığı yatırım turu, salgın nedeniyle zor günler yaşayan startup ekosisteminin 2020 yılındaki en büyük turlarından biri olmayı başardı.



53 ÜLKEYE İHRACAT

Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un mezunları arasında yer alan Ekmob, salgın nedeniyle zor günler geçiren girişim ekosistemine de moral kaynağı oldu. Bu turla birlikte Ekmob, küresel etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. Yatırım turu hakkında konuşan Ekmob Kurucusu ve CEO'su Sunay Şener, "İstanbul Esenler'den 53 ülkeye tamamen yerli yazılımımızla hizmet sağlıyoruz. Bu yatırımla birlikte yeni pazarlara açılıp teknoloji ihracatımızı artıracağız" diyor.



DEĞERİ 4 KAT ARTTI

Pandemi döneminde yoğun bir ilgiyle karşılaşan Ekmob, 2019 yılında 6 milyon TL değerleme ile yatırım almıştı. 1 yıl içerisinde şirket değerini 4 katına çıkarttı. Ekmob'un yatırımcıları arasında Agah Uğur, Koray Gültekin Bahar, Serdar Urçar, Levent Akpulat, Erol Teberoğlu, Ali Rıza Babaoğlan, Erman Turan, Merve Gürel, Samican Tandoğdu, Angel Effect, Engin Frayman, Altay Tınar ve Melih Herman bulunuyordu. 2020 Kasım itibariyle yeni yatırım turunda TechOne Girişim Sermayesi Fonu ve Lima Ventures'ın yanı sıra melek yatırımcılar Hasan Ekin Sezer ve Teknasyon Kurucuları Mustafa Sevinç, Mustafa Vardalı ve Burak Sağlık da katıldı. Mevcut yatırımcılardan Angel Effect, Koray Bahar, Ali Rıza Babaoğlan, Samican Tandoğdu, Erman Turan, Serdar Öner, Agah Uğur ve Engin Mayer Frayman da bu tura katıldı. 2017 yılında firmaların saha satış süreçlerinde yeni bir kültür inşa etmek üzere kurulan Ekmob, 2020 itibariyle aralarında Temsa, Ekici, Eczacıbaşı, Fıratpen, ING Bank, NG Kütahya Seramik, Korozo, İzeltaş, NN Hayat ve Emeklilik, Novartis, Fiba Emeklilik, Prometeon (Pirelli), QNB Finansbank ve Scania'nın da bulunduğu 300'den fazla kurumsal firmaya bağlı 5 binin üzerinde satış personeline hizmet veriyor. Ekmob, satış ekiplerini veri ile yönetmeyi sağlıyor. Satış ekiplerinin günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mobil uygulaması cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor. Ekmob kullanan ekipler müşterileriyle yaptıkları arama, video konferans, ziyaret gibi aktivitelerin hepsini kaydedebiliyor, CRM datasına çeviriyor. Saha satış ekiplerine verimlilik, performans, proaktif yönetim, anlık veri erişimi imkanlarını kolay kullanım deneyimi ile sunuyor.



SAHA UZAKTAN VERİYLE YÖNETİLİYOR

Pandemi döneminde sahadaki her hareketin planlı yapılması şart. Satışçıların ziyaret hazırlığından, satış esnasında alınan notlara ve raporlamaya kadar tekrarlanan işleri otomatikleştiren Ekmob'un SFA uygulaması, sahada görev yapan satış ekiplerinin verimliliğinde yüzde 40'a varan oranda artış sağlıyor. SFA, satış ekipleri tarafından da hedeflerine ulaşmada en verimli araç olarak görülüyor. Firmalar, kullanılan otomasyon sayesinde müşterileriyle daha etkili iletişim kuruyor. Doğru müşteriye hitap ederek satış hacmini artırıyor. Satış döngüsünü kısaltıyor, zamandan tasarrufu sağlıyor. Sahadaki verileri doğrudan mobil cihazda topluyor, kontrol ederek yöneticiye anlık olarak veri iletiyor. SFA aynı zamanda satış projeksiyonu yapıyor. Kurumsal hafızada biriken geçmiş bilgilerle gelecek için öngörülerde bulunuyor. Bu sayede iyileştirme yapmak gereken kısımları gösteriyor. Satış ekibinin aktivitelerini verilere dayalı raporluyor.



UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN İLK ENTEGRASYON

EKMOB, SFA ile birlikte Ekmob BI ve Ekmob Marketplaces sistemlerini de tanıttı. Ekmob BI ile firmalar kendi raporlarını tasarlayabiliyorlar. Ekmob Marketplace sayesinde ise Türkiye'de en çok kullanılan ERP, CRM, ödeme sistemleri, görüşme alt yapıları ile entegre oluyor. Ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle saha satış ekiplerinin uzaktan çalışma oranlarının arttığını göz önünde tutarak ekiplerin mobil uygulama üzerinden müşterileri ile uzaktan video konferans yapacakları Teams, Zoom ve 11Sight ile entegrasyonlarını gerçekleştiriyor. Böylece Ekmob, satış ekiplerinin uzaktan da müşterilerini yönetebilecekleri çözümü ilk gerçekleştiren firmalardan birisi.



TEMAS ETMEDEN KONUK EDEN OTEL

Pandemi günlük hayatta pek çok alışkanlığın değişmesine sebep oldu. Tatil ya da iş toplantıları için çıktığınız yolculuklarda kalınan oteller hastalığın buluşma riskini artırıyor. Temas alanını azaltmak, sosyal mesafe ve maske takmak en önemli 3 önlem olarak dikkat çekiyor. Oysa yeni SoftPhone, otellerde temassız konuk deneyimini en üst düzeye çıkarıyor. SoftPhone ile konuklar, otel servislerine akıllı telefonları üzerinden kolay ve temassız şekilde ulaşarak yepyeni ve hijyenik bir deneyim yaşıyor.



ODADA KENDİ TELEFONUNU KULLAN

SoftPhone Touchless ile konuklar kendi akıllı telefonlarını oda telefonu olarak kullanabiliyor ve otelin sunduğu hizmetlere otel tesislerinin her yerinde temassız erişebiliyor. Kovid-19 nedeniyle, hem çalışanlar hem de konukların sağlıklarının korunması için otelcilik sektörü birçok önlem almaya devam ediyor. Bu nedenle temassız teknolojiler konukların sağlığı ve hijyenleri açısından büyük önem taşıyor. NevoTouchless çözümü, otel konuklarının odalarındaki uzaktan kumanda ve telefon gibi ortak kullanılan cihazlara dokunmadan, herhangi bir mobil uygulama indirmelerine gerek kalmadan kendi akıllı telefonlarını bu cihazların yerine kullanabilmelerine olanak tanıyor.



TELEFONDAN TV KUMANDASI

Otel konukları, kendi telefonlarını otelin telefonuymuş gibi kullanarak resepsiyonu ya da oda servisini arayabiliyor, odadaki televizyonu kumanda edebiliyor veya oda ısısını ayarlayabiliyor. NevoTouchless Softphone çözümü, IP tabanlı PBX sistemine sahip küçükten büyüğe tüm konaklama tesislerinde kullanılabiliyor. Konuklar, akıllı telefonlarını kullanarak, otellerdeki altyapıya göre hava durumu gibi bilgilere erişebiliyor, oda servisi ve resepsiyona ulaşabiliyor, otel faturalarını görüntüleyebiliyor.



EVDEN ÇALIŞANLARIN SAYISI YÜZDE 173 ARTTI

Yapılan araştırmalar 2005 yılından bu yana evden çalışan sayısında yüzde 173 artış olduğunu gösteriyor. Araştırma, kurumların yılda 11 bin dolar kadar tasarruf edebileceğine işaret ediyor

Uzaktan çalışma alışkanlıkları hızla artıyor. Pandemi, evden çalışma konusunda var olan dönüşüm sürecinin daha hızlı artmasını sağladı. İşlerin online ortamda gerçekleştirilmesi, sadece sağlık açısından değil, maliyet ve zaman açısından şirketlere büyük kazançlar sağlıyor. Global Workplace Analytics'in gerçekleştirdiği araştırma, evde düzenli çalışanların sayısının 2005 yılından bu yana yüzde 173 arttığını gösteriyor. Araştırmada, şirketlerin evden çalışma modeliyle yılda 11 bin dolara varan tasarruf edilebileceği belirtiliyor. Çoğu şirket pandemi sonrası ofislerini geçici süre kapatma kararı alsa da bir kısmı bu durumu kalıcı hale getirme yönünde kararlar alıyor. Sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda şirket çalışanlarına süresiz evden çalışma hakkı tanıdığını açıkladı. Google ve Facebook ise yaptıkları açıklamalarda çalışanlarının Haziran 2021'den önce ofise dönmeyeceğini duyurmuştu. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ihtiyaçları için kolay, hızlı ve esnek bir çözüm sunduklarını söyleyen Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı; "Vedubox'ın kurulum gerektirmeyen hazır altyapısı sayesinde zamandan tasarruf ederek toplantı yapılabilir, gelişmiş raporlama ve analiz özelliği sayesinde eğitimler ya da toplantılar hakkında detaylı istatistikler edinilebilir. Evden çalışma modelinde şirketlere ofis rahatlığında toplantı yapma olanağı sağlıyoruz" dedi.



BULUT TEKNOLOJİSİ

Vedubox, yüzde 100 bulut teknolojisi kullanan ölçeklenebilir altyapısı ve kullanıcılarına sunduğu uygun maliyet seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Video konferans, canlı ders, webinar gibi toplantı ve eğitim seçenekleri bulunan Vedubox'ın avantajlarından biri de istenildiği zaman kapasitesi artırılabilen yüksek depolama alanlarına sahip olması. Yurtdışında yüzlerce kurumsal müşterisi bulunan yerli yazılım Vedubox, yerelde de 300 binin üzerinde son kullanıcıya hizmet veriyor.

