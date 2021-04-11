E-ticarete hızlı adım atın

Pandemide büyük perakende şirketlerinin yanı sıra pek çok KOBİ de e-ticarete geçmek için yöntemler aradı. Bu şirketlerin imdadına yetişen girişimlerden biri olan Retter Business Services, firmalara sonsuz bir pazar yerinin kapılarını açıyor

Kovid-19 salgını firmaları e-ticaret konusunda alarma geçirdi. Bu konuda acil çözüme ihtiyacı olan kurumlar, teknoloji girişimcilerinin esnek çözümlerini kullandı. Bu girişimlerden biri de Retter Business Services (RBS) oldu. RBS, 2020 yılı sonunda, 2018'den beri faal olarak servis ve altyapı geliştirmeleri yapan Retter Mobile'ın kurum içi girişimi olarak Baran Baygan tarafından kuruldu. Emre Öget de 2020 yılı içerisinde ekibe iş süreçlerinden sorumlu ortak olarak katıldı. Bulut tabanlı kullandıkça ödeme yöntemiyle kurumların e-ticarete adım atmasını sağlayan RBS'nin kurucusu ve CEO Baran Baygan, "RBS aslında kısaca bulut tabanlı iş uygulamaları sunan bir servis sağlayıcı" dedi. Baygan şunları anlattı: "Burası piyasadaki hedef kitle kullanıcılardan önce bizim derdimizi çözecek, kullanıcısı olan firma ve diğer servis sağlayıcıların kullandıkça ödeme yaptığı bir platform. Bu 25 servisin 21'iyle bir mobil süpermarket uygulaması, 16 tanesiyle bir e-ticaret sitesi, 24 tanesiyle bir pazar yeri, dakikalar içinde self-servis olarak kurulabiliyor. Bu servislerden herhangi biri de tek başına alınıp mevcut bir projede kullanılabiliyor. Hali hazırdaki uygulamaların da, Çin'den yayılan 'super-app' konseptine hızlıca ayak uydurmasını sağlayacak bir platforma bakıyoruz."



İLK ATEŞI YAKTIK

RBS ile ilgili çok büyük hayallerinin olduğunu belirten Baran Baygan, ilk 25 servisle büyük bir servis pazar yerinin ilk ateşini yaktıklarını belirtti. Baygan servislerini şöyle anlattı: "İş Bankası'nın ana sponsoru olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın da desteği ile self servis bir şekilde orta ve büyük ölçekli kurumlara hizmet vermeye başlayacağız. Sahip olduğumuz 25 servisi, iPhone ilk çıktığında içinde bulunan Apple çalışanlarının uygulamaları gibi düşünebilirsiniz. İşletim sistemi de bizim orta-katman çözümümüzden oluşuyor. 2021 başı itibarıyla yıllık 10 milyon adet satış işleminin gerçekleştiği bir müşteri-proje portföyümüz mevcut. Toplamda 7 tane kurumsal ölçekte firmayla doğrudan çalışıyoruz. RBS, aynı zamanda bir API-servis pazar yeri. 3. parti teknoloji şirketleri ve yazılımcılar da burada kendi servislerini sunarak Amazon Web Services (AWS) güvenlik katmanı ile RBS'in mevcut, yeni tüm müşterilerine erişerek servislerini sunabilecek."



RUSYA'DA KULLANICILARI VAR

Müşteri tabanıyla ilgili de bilgi veren Baran Baygan, "Kullanıcılarımız bizim için müşterilerimiz olan Türkiye ve Rusya'nın önde gelen firmalarının yöneticileri ve ekipleri konumundaki insanlardan oluşmakta. Müşterilerimizle dirsek teması kurarak yakın çalışıyoruz. Onların isteklerini, sadece anlık olarak değil, tecrübemizle geleceğe dönük olarak da kalıcı şekilde çözmek için çalışıyoruz. RBS ekibinin en kuvvetli yanı, teknolojisini geliştirdiği işin ticari püf noktalarını da çok iyi bilen bir ekibe sahip olması. Bunu da çok iyi ve yetkin müşteri portföyümüze ve ekip kalitemize borçluyuz" diye konuştu.



PANDEMİ DÖNEMINDE % 200 BÜYÜME

BARAN Baygan, girişimin pandemi döneminde büyümesi ve kullanıcı profiliyle ilgili şunları söyledi: "Şirketimiz pandemi döneminde organizasyon, müşteri sayısı ve gelir alanlarının her 3'ünde de yüzde 200'ün üzerinde büyüme gösterdi. Bu noktada belirtmemiz gerekir ki 2019'dan beri yüzde 80 oranında evden çalışma uygulamasının şirketimizde mevcut olması pandemi sürecine çok hızlı adapte olarak hızlı ve kesintisiz hizmet vermemizi sağladı. Kullanıcı profilimiz, dijital dönüşümü merkezine alan ve bu konuda hızlı, çevik ilerlemek isteyen kendi sektörlerinin lider firmalarından oluşuyor. Müşterilerimiz son kullanıcıya dijital hizmet sunmak anlamında iştahlı ve vizyoner firmalar. Bunlar içerisinde havaalanı, kahve zinciri, hızlı tüketim malları, mobil süpermarket dallarında hizmet veren firmalar yer alıyor."