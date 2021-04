Hastalıklara tıbbı yapay zekayla hızlı tanı konuluyor

Tıbbi yapay zeka çözümüyle ultrasonografide hızlı ve doğru karar verilmesini sağlayan SmartAlpha girişimi DCP’den yatırım aldı. Virasoft girişimi ise patoloji sonuçlarına kattığı yapay zeka çözümüyle yurtdışında büyüyecek

Yapay zeka teknolojisi sağlık endüstrisinde özellikle hastalıklara hızlı tanı konma ve karar verme sürecini kısaltıyor. Spor sakatlanmaları, kanser ve daha pek çok hastalığa tanı konmasını kolaylaştıran yapay zeka çözümlerinin sayısı artıyor. İTÜ Arı Teknokent girişimi Virasoft Dijital, Patoloji sonuçlarının yorumlanmasına yapay zeka ile katkı sağlıyor. Ankara'da ODTÜ Teknokent bünyesinde sağlık endüstrisinde yapay zeka teknolojisi alanında pek çok yerli teknoloji girişimi bulunuyor. ODTÜ Teknokent girişimi SmartAlpha'nın geliştirdiği yapay zeka algoritmaları kullanımı mobil hale gelen ve sayıları her geçen gün artan ultrasonografi cihazlarının sonuçlarının daha hızlı ve daha doğru yorumlanmasına destek oluyor. Renklendirme ve yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasıyla hata oranları giderek düşerken, tanı konma süresi giderek azalıyor. Utku Kaya ve Ozan Biler tarafından 2019'da kurulan SmartAlpha, ikinci yatırım turunda Diffusion Capital Partners (DCP) tarafından 4 milyon euro değerleme ile yatırım anlaşması yaptı.



20 AYLIK GİRİŞİM

Utku Kaya yatırımı, büyüme planı ve fikri küreselleştirme planını şöyle anlattı: "SmartAlpha daha ilk günden küresel bir yapay zeka şirketi olmak için kuruldu. Bugün hâlâ 20 aylık bir şirketiz ve bu sürenin çok büyük bir kısmı salgın döneminde geçti. Bu süreçte teknolojimiz ve yetkinliğimizi küresel seviyenin üzerine çıkardık ve birçok ülkede pazara sunulabilmesi için ürünlerimizin tıbbi regülasyonlarla uyumu konusunda çok ciddi yol katettik. Bundan sonra ise sahip olduğumuz kaynakların tamamını o ilk gün koyduğumuz hedef için harcayacağız."



TIBBİ YAPAY ZEKA

SmartAlpha ile, sağlıkta yapay zeka kullanımının demokratize edilmesine öncülük etmek istediklerini vurgulayan Utku Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Yapay zeka alanındaki gelişmelerin tüm sağlık süreçlerini değiştireceğine inanıyoruz. Bizim uzmanlık alanımız tıbbi görüntüler. Özel olarak da ultrasonografi üzerinde çalışıyoruz. Ultrasonografi kullanan tüm hekimlerin ihtiyaç duyacağı yapay zeka karar destek sistemleri üretiyoruz. Bu sahip olduğumuz teknolojiye 'Tıbbi Yapay Zeka' diyoruz. Dolayısıyla ultrason görüntülerinin olduğu her alanda üreteceğimiz değer var, bu alanların sayısı çok fazla. Bugün için anestezi, üroloji ve göğüs hastalıkları hekimlerinin vereceği kararlara müdahil olabiliyoruz ve hızla artan kullanım alanları üzerinde çalışıyoruz."



KANSER TANISI DAHA HIZLI VE YETENEKLİ

TÜRK Telekom'un girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın yatırım yaptığı sağlık girişimleri arasında yer alan Virasoft, patoloji sonuçlarının yapay zeka teknolojisi ile yorumlanmasına destek oluyor. İTÜ Arı Teknokent girişimleri arasında yer alan Virasoft klinik tanılar ve teşhisler için dijital patoloji yazılımı geliştiriyor. Biyomühendis Gökhan Hatipoğlu ve bilgisayar mühendisi Samet Ayaltı tarafından hayata geçirilen girişim, kanser tanısında yapay zeka ve dijital patoloji (DP) kullanımı üzerine çalışıyor. DP alanında tüm temel ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılayacak ürünleri olduğunu ifade eden Virasoft İş Geliştirme Müdürü Özgür Teke, "Acıbadem Hastaneler Grubu başta olmak üzere ülkemizin önde gelen özel kurum, kamu kurumları ve Ankara Şehir Hastanesi'nde ürünlerimiz kullanılıyor. Yurtdışında ise Koch Institude for Integrative Cancer Research at MİT ve Massachusetts General Hospital Cancer Center ile bilimsel işbirliklerimiz mevcut" dedi. Ülkemizde DP'nin doğru kurgulanmasına ve gelişmesine öncülük etmeyi hedeflediklerini aktaran Ayaltı ise, "Sonrasında ABD pazarına başarılı bir giriş yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



İNSAN SAĞLIĞINA POZİTİF ETKİ

İNSAN sağlığına pozitif etki etmeyi hedeflediklerini belirten Utku Kaya, şunları anlattı: "SmartAlpha için pazar büyüklüğü tek motivasyon kaynağı değil. Ekibimizin her üyesi insan sağlığına etki edecek ileri teknolojiler üretmek için SmartAlpha'ya katıldı. Biz böyle bir ideali kurumsallaştırdık. Bu motivasyonun bize başarı getireceğinden zaten eminiz. Pazar açısında bakacak olursak önce şunun altını çizmeliyiz. Yapay zekanın insan sağlığı üzerinde olumlu ve somut etkileri birçok alanda hissedilmeye başlandı. Bu etkinin genele yayılması çok az zaman kaldı."



50 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

UTKU Kaya, pazar büyüklüğüyle ilgili şunları söyledi: "Farklı uzman görüşleri var ama hepsine baktığımızda sadece 5 yıl içinde Tıbbi Yapay Zeka'nın, sağlık alanında yaratacağı ekonominin yaklaşık 50 milyar dolara ve yıllık büyümenin yüzde 50'ye varmasının beklendiğini görüyoruz. Bizim uzmanlaştığımız alanda ise büyüme oranının bundan daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bu pazarda önemli bir oyuncu olmak için tek yapmamız gereken hızlı olmaktı ve olduk. Eğer doğru kaynaklara ulaşmayı sürdürürsek ülkemize pazardan alınan pay anlamında altın madalya getirebiliriz."