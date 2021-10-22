Risk arttı, siber güvenlik girişimleri hızlı büyüdü

Veri ekonomisi büyümeye devam ettikçe siber güvenlik girişimlerine yatırımlar da arttı. 24 milyon dolarlık yatırım alan Picus Security uluslararası pazarlarda büyüyecek

Türkiye'de doğan ve dünya genelinde istikrarlı büyümesini sürdüren Picus Security, B Serisi finansman turunu 24 milyon dolar fonlama ile kapattı. Yeni yatırım uluslararası pazarlardaki konumu güçlendirmek ve genişletmek için kullanılacak. Şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde siber güvenlik risklerini proaktif olarak yönetebilmelerini sağlamak amacıyla 2013 yılında Ankara'da kurulan ve şu anda dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren Picus Security, 24 milyon dolarlık B Serisi finansman turunu tamamladığını açıkladı. Turkven öncülüğünde, mevcut yatırımcı Earlybird Venture Capital ve siber güvenlik uzmanı Nathan Dornbrook'un da katılımıyla Picus'un toplam finansmanını 33 milyon dolar düzeyine getiren yatırım turundan elde edilen kaynak, şirketin küresel büyümesini hızlandırmak için kullanılacak.



TEHDİTLER SİMÜLE EDİLİYOR

Picus'un Siber Güvenlik Doğrulama Platformu (Security Control Validation Platform), işletmelerin güvenlik denetimlerinin etkinliğini sürekli olarak değerlendirmelerini ve iyileştirmelerini sağlamak için fidye yazılımı ve APT grupları dahil olmak üzere gerçek dünyadaki siber tehditleri simüle ediyor. Platform, 11 binden fazla siber saldırı tekniği ve 70 binin üzerinde iyileştirme önerisi içeriyor ve en son saldırı teknikleri ve davranışlarını yansıtacak şekilde her gün güncelleniyor. BAS (Siber Saldırı Simülasyonu) pazarının önde gelen isimlerinden olan Picus'un dünya genelinde yüzlerce müşterisi bulunuyor. Kanal ve yönetilen servis sağlayıcı ortaklarının desteğiyle 2019 yılından bu yana uluslararası alanda yüzde 400'ün üzerinde bir büyüme elde etti. Güvenlik ekiplerinin günlük operasyonlarla başa çıkmak ve daha geniş bir saldırı yüzeyini korumak için büyük mücadele verdiği bu dönemde dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Gartner, bu yılın başında BAS'ı en önemli güvenlik ve risk trendlerinden* biri olarak tanımladı.



SİBER SALDIRI SİMÜLASYONU

PICUS'UN Siber Saldırı Simülasyonu alanının öncüsü olduğunun altını çizen Turkven CEO'su Seymur Tari, "Sürekli güvenlik denetimi doğrulamasını bir sonraki düzeye taşıyan Picus'u desteklemekten büyük heyecan duyuyoruz. Kurumlar açısından siber güvenlik ihlalleri ile ilgili iş ve itibar risklerinin yönetimi büyük önem taşıyor. Şirketler, Picus'un güvenlik denetimi platformuyla durumlarını daha net bir şekilde değerlendirmek, yatırımların değerini daha iyi anlamak ve daha bilinçli harcama kararları almak için gerçek zamanlı bilgiler elde edebiliyor." dedi. Picus Security, ayrıca siber güvenlik konusunda reaktif bir yaklaşımdan daha proaktif bir yaklaşıma geçen ekipler ve yöneticiler için Purple Academy'yi hayata geçirdi. Şu ana kadar 160 ülkede 4.500'den fazla kişinin faydalandığı Purple Academy, en son siber saldırı yöntemleri ve savunma stratejileri konularında kendini geliştirmek veya bilgilerini tazeleyip sertifikalandırılmak isteyenlere ücretsiz çevrimiçi eğitim olanağı sağlıyor.



GÜVENLİK TEST EDİLİYOR

PICUS Security Kurucu Ortağı ve CEO'su H. Alper Memiş, "Şirketler, çok uzun bir süre mevcut güvenlik durumları hakkında yalnızca varsayımlarda bulunmak zorunda kaldılar. Platformumuz, güvenlik denetimlerinin etkinliğinin ölçülmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olarak güvenlik ekiplerinin varsayımlarına yönelik belirsizliklere son veriyor." dedi. Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Aldığımız bu son yatırım, müşterilerimize hem güvenlik araçlarını test etmelerine hem de bu araçları daha az çabayla optimize etmelerine yardımcı olan Siber Güvenlik Doğrulama Platformunu sunmaya devam etmemizi sağlayacak. Türkiye'de doğup tüm dünyaya yayılan bir Türk girişimi olarak büyümemize büyük katkıda bulunacak."

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HİBRİD ÇALIŞMAYA TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Hibrid çalışanlar daha fazla esneklik, erişilebilirlik ve güvenlik bekliyor. İşletmeler ise artan teknoloji taleplerini karşılamak için çabalıyor

DÜNYANIN lider ağ ve sistem çözümleri şirketi Cisco, geleceğin iş dünyasına ışık tutacak bir araştırmaya daha imza attı. Çalışanların hibrid çalışma dönemindeki tercihlerine ve teknoloji kullanımına ilişkin küresel bilgiler sağlan endekse göre: Yapay zeka hizmetlerinin kullanımı yüzde 200'den fazla, mobil toplantılar yüzde 300, kötü amaçlı uzaktan erişim denemeleri ise 2,4 kat artış gösterdi. Pandemi sürecinde toplantıların yüzde 98'inde en az 1 kişi uzaktan katılırken endekse katılanların yüzde 64'ü, ofise gelmek yerine uzaktan çalışma olanağının, bir işte devam etme veya işi bırakma kararını doğrudan etkilediğini ifade ediyor. CİSCO toplu ve anonim halde milyonlarca müşteri veri noktası üzerine kurulu ilk Hibrid Çalışma Endeksini (HWI) yayınladı. Üç ayda bir güncellenecek olan endekste, çalışanların alışkanlıklarının ve teknoloji etkileşimlerinin 1.5 yıllık COVID-19 pandemisi sürecinde çalışmayı nasıl kalıcı olarak değiştirdiği ele alınıyor. Elde edilen bulgular, hibrid çalışanların daha fazla esneklik, erişilebilirlik ve güvenlik beklediğini, işletmelerin ise artan teknoloji taleplerini karşılamak için çabaladığını ortaya koyuyor.



İNSAN KAYNAĞI

Çalışanlar seçim hakkı istiyor ve hibrid iş yerleri çalışan sadakatini artırıyor. Katılımcıların yüzde 64'ü, ofise gelmek yerine uzaktan çalışma olanağının, bir işte devam etme veya işi bırakma kararını doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Öte yandan, işverenlerin hibrid çalışmanın potansiyelini kabul etmesi konusunda belirsizlik hakim. Çalışanların yalnızca yüzde 47'si şirketlerinin gelecek 6-12 ayda çalışanlarının istediği yerden çalışmasına izin vereceğini düşünüyor. Hibrid çalışmayı desteklenmesini sağlayan en temel unsurlar Esneklik ve Yaşam Kalitesi. Katılımcıların büyük çoğunluğuna göre, esnek çalışma düzeninin yanı sıra kişisel sağlık ve yaşam kalitesinin, hibrid çalışmanın geleceğinin olmazsa olmazları olacağını düşünüyor.



TOPLANTI ARTTI

Pandemi öncesinde çalışanlar toplantıların sadece yüzde 9'una mobil cihazlardan bağlanıyordu. Hibrid çalışma dünyasında ise bu oran yüzde 27'ye ulaştı. Dünya genelinde her ay Cisco Webex üzerinden 61 milyonu aşkın toplantı düzenleniyor. Ortalama bir toplantıda ise katılımcıların yalnızca yüzde 48'i konuşuyor. Bunun yanında, toplantıların yüzde 98'inde en az 1 kişi toplantıya uzaktan katılıyor ve bu da uzak katılımcıların fiziksel olarak katılanlarla eşit hissetmesi için kapsayıcılık ve eşit koşullara giderek daha fazla ihtiyaç duyması anlamına geliyor.



100 MİLYON KÖTÜ NİYETLİ E-POSTA

PANDEMİ döneminde kötü amaçlı uzaktan erişim denemeleri 2.4 kat artış gösterdi. Hibrid çalışanlar Eylül 2021'de günde 100 milyonu aşkın kötü amaçlı e-postanın hedefi oldu. Bu durum, işi doğru kullanıcıların erişimine açık tutarken kötü amaçlı unsurların etki alanından uzak tutan güvenlik altyapılarının önemini bir kez daha vurguladı. İş yerinde çalışmaya geri dönülüyor: Ofis Wi-Fi ağlarına bağlanan cihazların oranı altı ay öncesine kıyasla %61 artış gösterdi. Bu artışta yüksek öğrenim, profesyonel hizmetler ve konaklama sektörleri başı çekiyor.

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4 YAPAY ZEKâ GİRİŞİMİNE YATIRIM

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric şirketlerine yatırım yaptı

TÜRK Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, yaptığı yatırımlar ile özellikle global pazarlarda büyüme potansiyeli olan yerli girişim ekosistemini uçtan uca büyütmeyi ve güçlendirmeyi hedefliyor. TT Ventures yakın zamanda, yapay zekâ temelli çözümler üreten ve özellikle yurtdışı pazarlarda yer almak üzere stratejilerini oluşturan Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric şirketlerine yatırım yaparak girişim portföyünü genişletti. TT Ventures, yatırımlardan 3'ünü PİLOT hızlandırma programından mezun olan girişimlerden seçti. TT Ventures'ın yatırım yaptığı girişimlerin sayısı toplamda 8 olurken girişim portföyü ikiye katlandı.



BÜYÜME POTANSİYELİ

Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, "Bizim için teknoloji insana, iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. Türk Telekom olarak odak alanlarımızdan biri de yerli olarak geliştirilen teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere yatırım yapmak. Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT ile girişimleri, bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla destekliyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile de bu girişimlere yatırım yaparak global büyüme potansiyeline sahip inovatif ürün ve servisler geliştiren girişimlerin dünya pazarında rekabet edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda 4 girişime daha yatırım yaparak, toplamda 8 girişime ulaştık. Yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.



VERİ ODAKLI GİRİŞİM

YAKIN zamanda yatırım yapılan girişimlerden biri, sentetik veri anonimleştirme teknolojisini geliştiren Syntonym oldu. Syntonym, geleneksel yöntemlerin aksine analitik metrikleri koruyarak hem anonimleştirme sürecindeki yapısal ve işlevsel kayıpların önüne geçmeyi hem de elde edilen verilerin yapay zekâ eğitimlerinde kullanılmasını mümkün kılıyor. Optiyol yapay zekâ teknolojisi ile e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok farklı sektöre rotalama çözümü sağlıyor. Diğer yatırım yapılan girişimlerden biri olan QuantWifi, özellikle Covid19 sürecinde hızla artan evlerdeki internet ihtiyacı ve buna bağlı Wi-Fi bağlantı deneyimini ölçümleyerek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor. B2Metric ise yapay zekâ tabanlı müşteri hareket anlamlandırma platformu ile otomatik makine öğrenmesi modelleme alt yapısını kullanarak farklı kaynaklardan verileri bir araya getirme, temizleme ve gelecek öngörüleri üretmede çözümler sunuyor.