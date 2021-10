30 girişim 7.2 milyon $ yatırım aldı

İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Programı’na dahil olan 30 farklı girişim 7.2 milyon dolar yatırım aldı. Banka, sadece startup’lara ve girişimcilik ekosistemine hizmet verecek Girişimcilik Şubesi’ni bu yıl hayata geçirecek

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 8. dönem girişimleri mezun oldu. Online olarak gerçekleştirilen ve Workup YouTube hesabından canlı olarak yayınlanan Demo Day etkinliği, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açılış konuşmasıyla başladı. Etkinlikte ayrıca mezun olan 7 girişim, (The Academys, Beklemesen, Ecording, Efilli, Finfree, Livad, Retter Businnes Services) iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını paylaştı. 2017'den bu yana kesintisiz şekilde sürdürülen Workup Girişimcilik Programı'na yapılan toplam başvuru sayısı, 8. dönem için yapılan 600 başvuru ile birlikte 13 bine ulaştı. Yüzlerce girişimle bir araya gelinen ve 107 girişimin kabul edildiği programdan 8. dönem ile birlikte toplamda 81 girişim mezun oldu. Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 30 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 7,2 milyon ABD Doları yatırım aldı.



BÜYÜMENİN ANAHTARI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, girişimlerin büyümesiyle yaratılan istihdam ile ülke büyümesi arasında ciddi bir pozitif korelasyon bulunduğunu, dolayısıyla girişimcilerin desteklenmesiyle ülke büyümesinin desteklenmiş olduğunu söyledi. Hakan Aran, erken aşama girişimlere sermaye desteği sağladıkları Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, girişimlerin kullanımına açtıkları API portalının, Softtech Ventures'ın, bir fintech girişimi olan Moka Ödeme Kuruluşu'nu satın almalarının, e-ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek amacıyla kurdukları pazarlama platformunun bankanın girişimcilik yolculuğunun dönüm noktaları olduğunu ifade etti.



GİRİŞİMCİLİK ŞUBESİ

Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeli ile geleneksel banka şubesinden ayrışıp, sadece startup'lara ve girişimcilik ekosistemine hizmet verecek Girişimcilik Şubesi'ni bu yıl hayata geçireceklerini belirten Aran, "Sadece tarım odaklı teknoloji girişimlerini desteklemek ve ülkemizde tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek üzere Workup çatısı altında WorkupAgri tarım girişimciliği programını da başlattık. Ayrıca, girişimcileri daha fazla desteklemek üzere Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi ile yeni ve güçlü bir platformu hayata geçirmek üzere güç birliği yapıyoruz" dedi.



KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK

MAXIS Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ocak ayında Workup'ın 6. dönem mezunlarından Mindsite'a yaptığı 1.9 milyon TL tutarındaki yatırım ve temmuzda yine Workup mezunu portföy şirketi PCI Checklist'e yaptığı devam yatırımı ile birlikte yatırım yaptığı girişimlerin sayısının 5'e, toplam yatırım tutarının 3.13 milyon dolara ulaştığını aktaran Aran, şöyle devam etti: "Bankamız çalışanlarının girişimci gibi hareket etme yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi iş fikirlerinin teşvik edilmesi amacıyla Kurum İçi Girişimcilik Programımızı başlattık. Kurum içi girişimcilik programı kapsamında çalışanlarımızın kıymetli fikirlerinden birkaçını, bu yıl bitmeden Banka ürün gamı içerisinde ya da dışarıda kendi ayakları üzerinde duracak şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz."



WORKUP 8'İNCİ DÖNEM MEZUNU 7 GİRİŞİM



The Academys: Espor sektöründe kariyer yapmak isteyenlere bir çok alanda eğitimler veren ve turnuvalar, etkinliklerle markaların espor entegrasyonunu sağlayan girişim. https://theacademys.com.tr/

Beklemesen: Self-service hizmet veren kahve satıcılarında, müşterilerin zamandan tasarruf edebilmesi için siparişlerini önceden oluşturup, ödemelerini sağladıkları; sonrasında müşterinin siparişini kendisinin teslim aldığı bir pazaryeri platformu. https://beklemesen.com/

Ecording: Kendi geliştirdikleri insansız hava araçları ile insanların ulaşamadığı, ağaçlandırılması gereken alanlara tohum topu atışları yaparak küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişimdir. https://ecording.org/

Efilli: Web siteleri tarafından kullanılan çerezlerle ilgili izinlerin kolay ve anlaşılır bir şekilde toplanmasını sağlayan çerez yönetimi platformudur. https://efilli.com

Finfree: Yatırımcıların yalın bir yatırım deneyimi ile Türkiye ve Amerika borsalarında işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilmesini amaçlayan; eğitim, temel analiz ve portföy takibi araçları ile zengileştirilmiş yeni nesil mobil yatırım platformudur. www.finfree.co

Livad: LIVAD, geliştirdiği canlı yayın reklam teknolojileri sayesinde yayıncıların içeriklerini düzenli olarak paraya dönüştürmelerini, markaların ise Z kuşağına etkili biçimde ulaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. www.livad.stream

RBS: Son kullanıcıya hizmet veren şirketlere bulut tabanlı hazır iş modelleri sunan servis platformudur. www.rettermobile.com