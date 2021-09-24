Hızlı internet ve teknoloji eğitimi demokratikleştiriyor

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim kavramı, birçok sektörü dönüştürüyor. Söz konusu dönüşüm eğitim teknolojisi girişimlerine yatırımı hızlandırdı. Girişimlerin hedefi eğitimde fırsat eşitliği makasını daraltmak

Pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulamaları büyük ilgi görünce, tüm eğitim kurumları online eğitim konusunda yeni teknolojileri daha cesur şekilde kullanmaya başladı. Pandeminin başında uzaktan eğitime hazırlıksız yakalanan kurumlar için bu eğitim dönemi olgunlaşma yılı olacak. Söz konusu dönüşüm eğitim teknolojisi girişimlerine de yatırımı hızlandırdı. Ventures60 etkinliğinde bir araya gelen eğitim teknolojisi girişimleri uzmanlaştıkları alanları 60 dakikalık canlı yayında paylaştı. Dört farklı girişim hibrit okuma, bulut teknolojisiyle dijital kampüs, öğrenci odaklı eğitim içeriği ve çocukları geliştiren oyunlarla dikkat çekti. Sektörü dönüştüren eğitim teknolojileri girişimleri yerli ve yabancı yatırımcıdan da büyük ilgi görmeye başladı.



KÜRESEL PAZARA SUNUYOR

Eğitimi demokratikleştirme iddiasını taşıyan Kunduz girişimi, Ventures60 etkinliğinde ABD operasyonunu yürütmek için özel bir ekip kurduklarını belirten kurucu ortak Başar Başaran, şirketin ABD'deki merkezini New York'a taşıdıklarını söyledi. Kısa sürede ABD'nin tüm eyaletlerinden öğrenciye sahip olan Kunduz, Türkiye'de lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmanın maliyetini 15 bin TL'den 500 TL seviyesine düşürdü. Soru-cevap ürününün yanı sıra, yapay zeka temelli kişiselleştirilmiş testler, ülke çapında deneme testleri, videolu konu anlatımı, özel ders ve rehberlik desteği de sunan Kunduz, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi yaklaşımıyla, 5'inci sınıftan lise sona kadar farklı sosyoekonomik seviye ve öğrenim düzeyindeki öğrencilere ulaşıyor. Pandeminin başında anlık çözüm bulmak zorunda kalan eğitim kurumları şimdi kendi dijital kampüslerini inşa ediyor. Advancity girişimi NGN Cloud altyapısıyla ölçeklenebilir bulut teknolojisiyle nasıl bir dijital kampüs inşa ettiklerinin örneklerini verdi. Dijital kampüsler bulut teknolojisinin esnekliği, uzaktan erişimin zaman ve mekandan bağımsız eğitim olanakları birleşince dönüşüm hızlandı. Eğitimin odağında yer alan öğrenci ve öğretmenlerin içeriğe odaklanmasını sağlayacak çözümlerin sayısı artıyor. Daha önce eğitim kurumlarının içerik altyapısı konusunda önemli deneyim sahibi olan Mehmet Arslantunalı şimdi Boodio markasıyla hibrit okuma deneyimine odaklanıyor. Sesli kitapla dijital kitap okuma deneyimini birleştiren çözümle Boodio, küresel pazara açılmayı hedefliyor. Türk Telekom'un yatırımcıları arasında yer aldığı MentalUp girişiminin de odağında çocukları geliştiren oyunlar var. Yani çocukların gönüllü katılacakları oyunlarla öğrenme yöntemine odaklanıyor. Oyun ve eğitimi bir araya getiren çözümü şimdi küresel pazara sunuyor.



DİJİTAL KAMPÜSÜ KURMAK ZORUNDAYIZ

VENTURES60 etkinliğinde konuşan Advancity CEO'su Cem Atacık, pandemiyle birlikte eğitim kurumlarının dijital kampüse hazırlık yapmak zorunda kalacağını ifade etti. Atacık, şunları kaydetti: "Eğitim dünyası, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden ilk etkilenen ekosistemlerden oldu. Bu dönemde birçok kurum da uzaktan eğitim sistemine geçerek dersleri ve sınavları online ortama taşıdı. Kovid-19'un bu etkisiyle eğitimde dijital dönüşüm, bulut altyapısı gibi yeni nesil teknolojiler giderek önem kazandı. Biz içeriği üniversitelerde kolay uygulanabilir hale getirdik. Bu hızlı değişime ayak uydurmak, eğitime aralıksız devam edebilmek üzere Advancity, sanal sınıf yazılımını NGN Cloud'a taşıyarak istenilen performasta bir bulut altyapısına ulaştı. Sanal sınıf yazılımını NGN Cloud alt yapısında tutarak eş zamanlı 50 bin kullanıcıya ulaştı, 2 milyonun üzerinde öğrenciye eğitim verilmesine olanak sağladık." NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk ise bulut teknolojisinin eğitim kurumlarına sunduğu esnek ve kullandığın kadar ödemeye dayanan altyapıya dikkat çekti. Beyazıt Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim kurumları içeriğe odaklanacak. Teknolojik altyapı, kapasite artışıyla uğraşmayacak. Değişen video içeriği ve görüntülü görüşme ihtiyacına yanıt verdik. Pandemi döneminde önemli bir deneyim yaşadık."



EĞİTİMİN ODAĞINDA ÖĞRENCİ OLMALI

KUNDUZ adını bile öğrencilerin koyduğunu söyleyen girişimin Kurucu Ortağı Başar Başaran, eğitimi demokratikleştirmeyi ve yüksek kaliteli eğitimi erişilebilir fiyatlarla herkese sunmayı hedefleyen mobil eğitim platformu olduklarını vurguladı. Kunduz'u Hindistan'ın ardından ABD pazarına açmayı hedeflediklerini belirten Başaran, sözlerine şöyle devam etti: "Silikon Vadisi'ndeki ofisimizi New York'a taşıdık. Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından uygulamayı kullanıma açtık. Eğitimin odağında öğrencinin olması gerektiğine inanıyoruz. Biz hem Türkiye'de, hem de faaliyet gösterdiğimiz global pazarlarda öğrencilerin sahip olduğu eğitim olanakları arasındaki makasın daralmasına yardımcı olmak istiyoruz. Türkiye'nin ardından ilk olarak Hindistan'da faaliyete başladık. Amerika pazarında da, 1 yıldır araştırmalarımızı sürdürüyorduk. Son 6 ayda yoğun geçen deneme sürecimizi başarıyla tamamladık. Bu süreçte, ABD'deki rakiplerimize göre daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik bir hizmet sunduğumuzu gördük. Kişiselleşmiş eğitimi herkese ulaştırmaya odaklanacağız. Ekibimiz, Kunduz'un kişiselleştirilmiş eğitimi herkesin erişebileceği fiyattan sunma hedefimize sadık bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Amerika'ya olan yatırımımız yükselen bir ivmeyle devam edecek."



ÇOCUKLAR OYNAYARAK KENDİNİ GELİŞTİRİYOR

TÜRK Telekom'un yatırım yaptığı eğitim teknolojisi girişimleri arasında yer alan MentalUp, çocukların gelişimine pozitif katkı yapan oyunlarla dikkat çekiyor. MentalUp İş Geliştirme Direktörü Başar Kaya, çocukların gönüllü katıldığı oyunlarla kendisini geliştirdiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Girişimimiz yolculuğa yaşlıların sıklıkla yakalandığı hastalıkların tedavisinde kullanılan oyunlarla başladı. Sonra çocuklar için de böyle oyunlara ihtiyaç olduğu talebi gelince çocuklar odak noktası haline geldi. Biz çocukların gelişimi için oyunlarla kendisini geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Oyunlarımızın katkısı uluslararası kurumlar tarafından da onaylanınca tüm dünyadan eğitim kurumlarının ve yatırımcıların da dikkatini çekti. MentalUP, 100'den fazla eğitici zekâ oyununu ve 200'den fazla egzersizi tek uygulamada sunarak dünyada bir ilke imza attı. MentalUP, yeni eklenen 'fitness' özelliğiyle, yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz programıyla, üyesi olan milyonlarca çocuğu harekete geçiriyor.



OKUMA DENEYİMİ DEĞİŞTİ

BOODIO kurucusu Mehmet Arslantunalı, Ventures60 etkinliğinde okuma deneyiminin nasıl değiştiğini örneklerle ve rakamlarla şöyle ortaya koydu: "Herkes yeni neslin okumadığından yakınıyor. Aslında bu tümüyle doğru değil. Eskisine göre okuma deneyimi ve mecraları değişti. Değişen deneyime göre yayıncılar da kendisini yenilemek zorunda. Biz de eğitim kurumlarında elde ettiğimiz deneyim sayesinde yeni hibrit okuma platformunu tasarladık. Yani sesli kitaplarla dijital kitapları bir araya getirdik. Türkiye'de sadece 3 - 4 ayda önemli indirme rakamlarına ulaştık. Yeni nesil okuma platformunu birkaç dilde kullanıma sunmak istiyoruz. Yapay zeka okuma asistanıyla 2 binin üzerinde kitapta çocuklar okuduğu veya dinlediği kitabı tam anlayıp anlamadığı sorularla ölçülebilecek. Nisan ayında duyurusunu yaptığımız platform 110 bin indirme rakamına ulaştı."