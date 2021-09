Yatırımcıların yeni gözdesi finans teknolojisi

Türk yatırım fonu Re-Pie, Getir yatırımından sonra finans teknolojisine el attı. Fon, yeni nesil fintech girişimi Colendi’ye 12 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Re-Pie, finteklere yatırım yapmaya devam edecek

Türkiye'de perakende ve oyun sektöründen sonra finans teknolojisi (fintek) girişimleri de yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Regülasyon kurumlarının fintek girişimlerinin önünü açmasıyla yatırımcılar yetenekli girişimleri takibe aldı. Türkiye'nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlarda yaptığı yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Özellikle son dönemde yaptığı yatırımlar ile toplam portföy hacmini 3.8 milyar lira seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Getir'den kısmi çıkışını yaparak yatırımcılarına 275 milyon TL temettü dağıtan Re-Pie, yeni unicorn olma potansiyeli taşıyan fintech platformu Colendi'ye, 'Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' üzerinden yatırım yaptı.



FİNTEK'TE İLK UNİCORN OLABİLİR

Ian Hannam, Bülent Tekmen ve Mihriban Ersin'den oluşan yönetim ekibi ve çok güçlü yatırımcı kadrosuna sahip şirket, tüketicilere yapay zeka ve büyük veriyi (big data) kullanan modern skorlama algoritması sayesinde önceleri finansal sistemin dışında kalan düşük riskli müşterilerine dünyanın en ulaşılabilir tüketici mikro kredisini ve yeni nesil finansal teknoloji servisleri sağlamayı hedefliyor. Colendi Yönetim Kurulu Başkanı Ian Hannam yaptığı açıklamada, 30 milyon dolarlık Seri A yatırımı ile Colendi'nin yurtdışına açılarak mevcut finans ve platform partneri portföyünü geliştirerek global pazarda daha güçlü olacağını belirtti. Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, "Girişimcisinden iş planına, yetkin ekibinden büyüme potansiyeline kadar her şeyiyle güvendiğimiz bir şirkete yatırım yaptık, Türkiye'den fintech alanında unicorn çıkmadı, Colendi'nin ilk olacağına inanıyoruz" dedi



YATIRIMLARA DEVAM EDECEK

Yıl içinde yaptığı yatırımlar ile toplam portföy hacmini 3.8 milyar lira seviyesine çıkaran Re-Pie, iş modeli olarak start-up, scale-up ve halka arz öncesi (pre-IPO) aşamalarındaki şirketlere fonları ile yatırım yapıyor. 2021 yılında yatırım yaptığı kimi şirketlerden kısmi çıkışlar yapacağını açıklayan Re-Pie Portföy, hem risk sermayesi hem özel sermaye ölçeğinde yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor. Regülasyon kararları Türkiye'de kendini deneme şansı bulan finteklerin küresel sahneye açılması için önemli test olanağı sunmaya başladı. Sonuçta bankaların güçlü teknolojik altyapıya sahip olması finteklerin teknoloji kaslarını daha güçlü olmaya zorluyor.



30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TURU

2017 yılında, dijital kimlik, kredi skorlama ve bunların entegre çalışacağı bir dijital platform oluşturmak amacıyla yola çıkan, fintech sektöründe yenilikçi ve büyüme potansiyeli yüksek olan Colendi, Re-Pie'ın liderliği üstlendiği 30 milyon dolarlık Seri A turunda, yabancı yatırımcılardan 18 milyon dolar ve Re-Pie Colendi GSYF'den ise 12 milyon dolar yatırım aldı. Birçok bireysel emeklilik fonu ve 100 yakın bireysel yatırımcının katıldığı fon, Re-Pie'ın sektöre kazandırdığı 'tek şirket/tek fon' yapısında tasarlandı. Yatırım, Colendi A.Ş'nin yüzde 100'üne sahip İngiltere'de bulunan Colendi Holdings Limited şirketi üzerinden gerçekleştirildi.



COLENDİ YÖNETİM KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

120 milyon değerleme üzerinden 30 milyon dolar yatırım alan Colendi, önemli isimleri yönetim kadrosuna katarak güçlenmeyi de sürdürdü. Yatırım turu sonrası JP Morgan ve Salomon Brothers'da 30 yılı aşkın tecrübesi olan ve bir dönem Global Borçlanma ve Sermaye Piyasaları birimlerinin başkanlığını da yapan Ian Hannam, Colendi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Colendi, 30 milyon dolar tutarındaki yatırımı, ürünlerini global arenada rekabete hazır hale getirmek, sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve yeni pazarlara açılarak büyümesini hızlandırmak üzere değerlendirmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'DEN ŞİRKET ALANLAR UZUN VADELİ YATIRIM YAPIYOR

Dikey tarım, genetik ve siber güvenlik alanındaki girişimleri takip eden Applied Value, kadınlara istihdam sağlayan girişimlere yatırım yapacak. Uzun vadeli yatırımların adresi olarak Türkiye'yi gösteriyor

YATIRIM, yönetim danışmanlığı ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında faaliyet gösteren Applied Value Group, iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu. Etkinlikte söz alan Applied Value Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Grant, uzun vadeli yatırımlarla hareket etmeye devam ettiklerini belirterek, "Grup olarak, pandeminin başından bu yana beri faaliyet gösterdiğimiz alanda yüzde 55 büyüdük. Pandemi boyunca 10 şirket satın aldık, 4 yeni girişim başlattık ve 2 şirkete de VC yatırımı yaptık. Bu süreçte, San Francisco, Miami, Helsinki ve İstanbul'daki ofislerimizi faaliyete geçirdik. Değer kazanacağını öngördüğümüz firmalara uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz. Yatırımlarımızın kısa vadeli sonuçlarına odaklanmıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ana hedefimiz çok çalışmak ve kazandığımızı yardıma muhtaç olanlara geri vermek" dedi.



KADIN İSTİHDAMI

Applied Value Türkiye Genel Müdürü Reyhan Baylan, "Türkiye'de sağlık, yazılım ve sosyal girişim alanlarında yatırım yaptık. Kenmak, Medrics ve Sourcing Value yatırım yaptığımız firmalar arasında. Türkiye için daha büyük bir ekip ve daha fazla yatırım da dâhil olmak üzere pek çok planımız var. Dikey tarım, SaaS ve inşaat sektörlerinde de yeni yatırımlarımız oldu, siber güvenlik ve bioteknoloji alanlarında yeni projelerimiz var. Ayrıca, Türkiye'de yurtdışında incelediğimiz sektörleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz, en son yatırımımızı kadınlara istihdam yaratmaya yönelik bir sosyal girişim olarak belirledik. Türkiye'de şu anda güneş paneli üreten bir şirketle de ilgileniyoruz. Aynı zamanda, sağlık, dikey tarım, genetik ve siber güvenlik alanlarında da yatırımlar planlıyoruz" diye konuştu.



UZUN VADELİ YATIIM

Etkinlikte söz alan İsveç Eski Başbakanı Carl Bildt, İstanbul'un yüzlerce yıldır farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığını vurguladı. Bild, "İstanbul, Asya ve Avrupa'yı buluşturan dünyanın en önemli şehirlerinden biri. 90 milyonluk nüfusuyla Türkiye'de genç nüfusun sayısı giderek artıyor. Uzun vadeli düşünüyorsanız Türkiye yatırım yapmak için çok doğru bir yer. 2023 seçimlerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.



HEYECANLA BEKLENEN OYUNLAR PLAYSTORE'DA

OYUNCULARIN heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, Arkane Studios'un merakla beklenen oyunu Deathloop'u cazip olanaklarla oyunseverlerle buluşturuyor. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı Deathloop'u, dünya ile aynı anda oyuncularla buluşturuyor. Deathloop, aynı günü tekrar tekrar yaşadığı Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsünde tutsak kalmış Colt'un bunu kırma çabasını konu ediniyor. Eşsiz atmosferiyle dikkat çeken Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim sunarak nefes kesen bir maceraya davet ediyor.

GİRİŞİMCİLERİN ABD'DEKİ ŞİRKETİNİ MÜKELLEF KURACAK

Ağustos 2020'de ABD'de şirket kurma hizmetini hayata geçiren Mükellef, şimdi de ülkede ofis açtı. Platform, internet üzerinden şirket kurduruyor

BIREYSEL girişimcilerin evden çıkmadan, vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeye ihtiyaç duymadan şirket kurulum hizmetini internet üzerinden online olarak kullanıcılarına sunan Mükellef, ABD'de ofis açtı. Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, "Bir yıldır ABD'de şirket kurmak isteyen girişimcilere sunduğumuz hizmetimizi ABD'de ofis açarak, sadece Türk değil dünyanın her yerinden girişimciler için sunmaya devam edeceğiz" dedi. Mükellef halihazırda yurtdışında şirket kurmak isteyen girişimcilere internet üzerinden online olarak ABD'de ve İngiltere'de şirket kurma hizmeti verirken, operasyonlarını daha da büyütmek hedefiyle ABD'de ofisini kurdu.



APPLE PAY'DEN TRANSFER

Mükellef'in, ABD'de kurduğu şirketin ülke müdürlüğü görevine Apple Pay'den transferle Ersin Koçal getirildi. Mükellef'in, Türkiye ve Avrupa'da kısa zamanda ulaştığı başarıyı ABD'ye taşımak hedefi ile yola çıktılarını söyleyen Mükellef Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak şöyle konuştu: "Mükellef'in global pazarda ofis açmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. ABD'deki operasyomuzu Apple Pay'den transfer ettiğimiz Ersin Koçal'a emanet ederken Uber'den Ender Sözal'ı ekibimize kattık. ABD'de ofis açarak, sadece Türk girişimciler değil dünyanın her yerinden girişimciler için bu hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz."