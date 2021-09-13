Trilyon dolarlık pazarda Türk Telekom da var

1 trilyon dolarlık 5G ve yeni nesil telekom ağlarının işletim sistemini Türk Telekom grup şirketi Argela’nın ABD’deki girişimi Netsia geliştiriyor. Netsia, fiber ve baz istasyonu akıllı ve verimli hale getiren yazılımları geliştiriyor

Telekom şirketleri 5G ve yüksek hızlı internet için yapılan fiber optik kablo ve mobil baz istasyonu yatırımlarını daha akıllı ve daha verimli yönetmek için yeni nesil yazılımlar kullanmak zorunda. Bu ürünleri grçekleştiren firmalardan biri de Türk Telekom iştiraki Argela'nın Silikon Vadisi'ndeki girişimi Netsia oldu. Uluslarası açık kaynak kodlu yazılım ailesinin de üyesi olan Türk Telekom Netsia, 1 trilyon dolarlık 5G mobil ağlarına RIC adı verilen işletim sistemiyle çözüm buluyor. Bu çözüm radyo ağlarını sanallaştırıp dilimleyerek kolay yönetilmesini ve verimli kullanılmasını sağlıyor. Netsia'nın şebeke çözümleri, hem 5G hem de yeni nesil sabit ağlarda 5G stratejilerini de değiştirecek. Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışan Netsia, geliştirdiği çözümleri dünyanın sayılı teknoloji ve iletişim şirketleri ile deneme ve Juniper gibi dünyanın sayılı ağ ekipmanları üreticileri aracılığıyla dünyaya ihraç etme fırsatı yakaladı. Telekom ağlarını sanallaştırıp dilimleyerek yapılan işlerin veri merkezine taşınarak veri ekonomisine dahil edilmesine Netsia büyük katkı sağlıyor.



İHRACAT KAPISI OLDU

Netsia girişiminin zaman içinde hızla değerleneceğini ifade eden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin en büyük ihtiyaç kapılarından biri olacağını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Türk Telekom Grubu olarak, şirketimiz Netsia ile, teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı bu topraklarda Türk mühendislerinin gücünü dünyaya göstermek adına yerimizi almış bulunuyoruz. Amerika'da teknolojinin kalbinde 5G teknolojileri adına çok önemli çalışmalar yapıyor, Silikon Vadisi'nden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz. Dünyanın sayılı teknoloji şirketleriyle sürekli etkileşim içinde olmaktan, inovasyon ve başarı hikayelerinden ilham alarak, teknolojiyi faydaya dönüştüren yenilikçi ürünler geliştirip tüm dünyaya sunmaktan hem ülkemiz hem de Türk Telekom adına büyük heyecan ve gurur duyuyoruz." Netsia'nın geliştirdiği bir diğer çözüm de SEBA adı verilen fiber ağların teknoloji tedarikçisi firmalardan bağımsız yönetilmesini ve verimli kullanılması için bulut tabanlı yazılım üretimi. Yazılım tabanlı çözümlerle fiber ve baz istasyonları veri odaklı yönetiliyor. Yani daha önce atıl durumda olan baz istasyonu ve fiber kabloların veri merkezleri üzerinden yönetilmesini sağlayan çözüm geliştiriyor.



İLK KULLANAN TÜRK TELEKOM

Türk Telekom bu uygulamaları ilk kullanan operatör olurken, Netsia uygulamaları dev bir telekom ağında deneyerek müşterilerine sunma şansı yakalıyor. Netsia sayesinde Türk Telekom; burada bulunan O-RAN Alliance, ONF (Open Networking Foundation) ve LFN (Linux Foundation Networking) gibi oluşumların içinde yer alıyor. Ayrıca AT&T, Deutsche Telekom, NTT gibi dünyanın lider operatörleri ve alanlarında uzman topluluklar ile yakın çalışma içinde geleceğin teknolojilerini şekillendiriyor.



ŞİRKET NASIL KURULDU?

TÜRK Telekom'un, teknolojiye bu kadar yatırım yapmasının arkasında iki temel amaç bulunuyor. Birincisi, yerli milli teknolojilerin üretilmesini ve kullanılmasını sağlamak. İkincisi ise, Türkiye'yi uluslararası arenada ön plana çıkarmak ve teknoloji ihraç etmek. Netsia, yeni şebeke çözümlerinde uzmanlaşan bir Ar-Ge şirketi olarak 2008 yılında Sunnyvale'de kuruldu.



5G STANDARTLARINA KATKI

Argela ve Netsia, patentledikleri teknolojiler ile 5G ve ötesi mobil ve sabit haberleşme ağlarının bulut temelli yönetimini sağlayarak çok daha verimli ve dinamik kullanımına imkân veriyor. Netsia, Türkiye'de ve dünyada öncülük ettiği ve yarının 5G standartlarını belirleyecek yenilikçi çalışmalarını iki ana grupta topluyor. Birinci grup VRAN projesi. 4G'de ve 5G'de Radyo Erişim Şebekesinin dilimlenmesini ve Yazılım Tanımlı Ağlar ile yönetilmesini içeriyor. İkinci grup ise SEBA. SEBA (SDN Enabled Broadband Access) fiber optik erişim ağını dönüştürerek tedarikçi bağımlılığını azaltıyor. Ayrıca SDN (Softward Defined Networks) & NFV (Network Function Virtualisation) teknolojileri ile hizmet dağıtımını hızlandırıyor.



TOPLAM 56 PATENTE SAHİP

ARGELA ve Netsia'nın, 5G ve yeni nesil teknolojiler alanında dünya çapında tescilli 56 patenti bulunuyor. Argela ve Netsia'nın; 5G, radyo erişim ağları, ağ dilimleme, yazılım tanımlı ağlar, fiber optik ağlar, işlev sanallaştırma, güvenlik, veri analizi ve blok zincir konularında toplamda 56 patenti Amerikan Patent Ofisi'nden tescillemiş durumda. Bu patentlerin 24'ü Argela'ya; 32'si ise Netsia'ya ait. Ayrıca Netsia'nın halihazırda başvuru aşamasında bekleyen yedi adet patenti daha bulunuyor. Bu patentler arasında yer alan Radyo Erişim Ağları (RAN) özelindeki 25 patentin münhasır kullanım hakları, hem Türk Telekom hem de ülkemiz için çok değerli bir kazanım olarak, lisans bedelleri karşılığında Juniper'e devredilmiş durumda.



TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal Netsia'nın sahip olduğu patentlerle ve teknolojiyle fiber ve 5G'nin geleceğinde belirleyici kurumlardan biri olduklarını söyledi. Juniper CEO'su Rami Rahim de Türk Telekom ve Netsia ile dinamik işbirliğinin, teknoloji geliştirmeye açık bulut tabanlı çözümün milyarlarca dolarlık potansiyele sahip olduğunu söyledi.