Giyilebilir teknolojiler lojistikte öne çıkıyor

Çin’e alternatif üretim arayışı Türkiye’de yeni teknoloji girişimlerine yatırımı cazip hale getirdi. Üretimde ve lojistik sektöründe minimum hata ile çalışmak için giyilebilir teknoloji kullanımı artıyor. Bu da yeni işbirliklerinin doğmasına neden oluyor

Tekstil, otomotiv, sağlık endüstrisi başta olmak üzere üretim odaklı girişimler pandemi sonrası çok ilgi görmeye başladı. Çin'de artan maliyetler, hantal üretim yapısı, riskler Avrupalı şirketlerin yüzünü Türkiye'ye çevirmesine sebep oldu. Şimdi üretimde ve lojistik sektöründe minimum hata ile çalışmak için giyilebilir teknoloji kullanımı artıyor. Hatasız ve daha önce pek düşünülmeyen detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin dünyadaki tek endüstriyel akıllı giyilebilir teknoloji markası Thread In Motion, TIM Partners programını başlattı. Program, Thread In Motion'ın mevcut faaliyet bölgelerine ve yeni hedef pazarlarına uçtan uca kusursuz hizmet vermeyi amaçlıyor. Şirketin Türkiye'deki ilk Diamond partneri ise Türkiye'nin lider izlenebilirlik entegratörü Vector oldu.



AKILLI ELDİVENLER

Türkiye'nin dünyadaki tek endüstriyel akıllı giyilebilir teknoloji markası Thread In Motion, TIM Partners programınına start verdi. Program, Thread In Motion'ın mevcut faaliyet bölgelerine ve yeni hedef pazarlarına uçtan uca kusursuz hizmet vermeyi amaçlıyor. Program ile ilgili konuşan Thread In Motion Kurucu Ortağı ve CEO'su Kadir Demircioğlu, "Uzun zamandır ajandamızda olan partnerlik yapısını tam anlamıyla hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Bilinen kanal satış düzenine yepyeni bir soluk getiriyoruz; yurt içi ya da yurtdışındaki partner firmalarımızın hak edişleri bir yana, 'önce insan' felsefemiz doğrultusunda satışı gerçekleştiren çalışanları ödüllendireceğiz. Ayrıca, pazarda rakipsiz olan akıllı eldivenlerimiz iş ortaklarımızı rekabette öne geçirmekte, bunun da aldığımız en güzel geri dönüşlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim" dedi.



İŞ ORTAKLARI PROGRAMI

THREAD In Motion, TIM Partners programı dahilinde iş ortaklarına Diamond, Platinum, Gold ve Silver olmak üzere dört farklı model sunuyor. Her model kendi içerisinde belirli minimum gereksinimler, farklı yüzdelerde hak edişler ve partner'ın hedeflerine daha kolay ulaşabilmesi için çeşitli avantajlar barındırıyor. Thread In Motion Kanal ve Partner Program Direktörü Gökhan Barlak'ın belirttiğine göre yurt dışında Romanya, Hollanda, Almanya, İspanya, Portekiz, Güney Kore, Hindistan ve Brezilya'daki oyuncular ile ilerleyen iş ortaklığı yapısı son bir senede olgunlaşarak TIM Partners programına dönüştü ve Türkiye ile beraber global pazarlarda uygulanmaya başladı.



ENDÜSTRI 4.0 UYGULAMALARI ARTIYOR

TÜRKİYE'NİN lider izlenebilirlik entegratörü Vector'ün CEO'su Halit Erol Şengünler "Thread In Motion'ın Türkiye'deki ilk ve tek Diamond partneri olarak akıllı eldivenler ile müşterilerimizin lojistik süreçlerini hızlandırıp kusursuz hale getiriyoruz. Yola çıktığımız günden beri her noktada destek aldığımız Thread In Motion ile sektörü dönüştürmeye başladık. Hem biz hem de müşterilerimiz oldukça memnun, hedefimiz tüm pazarı endüstri 4.0 kazanımlarıyla buluşturmak" diye konuştu.

***



GİRİŞİMCİ GENÇLERE 'BULUT BİLİŞİM KAMPI'

Türk Telekom, gençler için 'Bulut Bilişim Kampı' düzenliyor. 11-20 Ekim tarihleri arasında çevrim içi yapılacak kampta, gençler 20 saatin üzerinde eğitim alacak

TÜRK Telekom, bulut teknolojileri alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençler için 'Bulut Bilişim Kampı' düzenliyor. Bu yıl 11-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak kampta, ilk üçe girenlere toplam 33 bin TL ödül verilecek. Türk Telekom, 'Gelişim Üssü' çatısı altında bu yıl ilki düzenlenecek kampla, bilişim teknolojileri alanında gençlerin kariyerlerine katkı sağlayacak bir gelişim fırsatı sunuyor. Günlük hayatı kolaylaştıran ve geleceğin mesleği olan bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen gençlere eğitim fırsatı sunan kamp, 11-20 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.



33 BİN TL ÖDÜL

Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alacak. Sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katılabilecek, kamp sonunda ise eğitim sertifikası alacak. Ayrıca, proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performansları da değerlendirilecek. Katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 8 bin, ikinciye 10 bin, birinciye 15 bin olmak üzere toplamda 33 bin TL değerinde ödül verilecek. Lisans veya yüksek lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıl önce bir lisans programından mezun gençler, 6-19 Eylül tarihleri arasında https:// turktelekomkariyer. com.tr/bulut-bilisim/ adresi üzerinden kampa başvuru yapabilecekler.

***



GENÇ OYUN ŞİRKETİ 750 BİN DOLAR YATIRIM ALDI

'Plant Shop Tycoon' adlı oyunuyla bilinen Gulliver's Games, Boğaziçi Ventures'tan 350 bin, ABD merkezli yatırımcı March Capital'den 350 bin ve Özgür Aksoy'dan 50 bin olmak üzere toplam 750 bin dolar yatırım aldı

BOĞAZİÇİ Ventures, yatırım fonu BV Growth aracılığıyla ABD merkezli yatırımcı March Capital ve Özgür Aksoy ile birlikte hybrid casual ve tycoon türünde oyunlar geliştiren Gulliver's Games'e yatırım yaptı. Peak Games ve King Games gibi başarılı şirketlerde deneyim kazanmış Doğan Akdağ'ın liderliğindeki ekip, onlara katılacak benzer derecede yetkin ve dinamik yeni takım arkadaşları ile büyütülecek.



DENEYİMLİ EKİP

2019 sonunda Doğan Akdağ tarafından İstanbul'da kurulan Gulliver's Games, Levent Sanayi Mahallesi'ndeki yeni ofisinde çalışmasını sürdürüyor. 7 kişilik ekibini büyütmeye hazırlanıyor. Ekip, kısa süre sonra ilk tam sürüm oyununu çıkaracak. Boğaziçi Ventures kurucu ortağı Burak Balık, yatırıma ilişkin olarak, ekibin oyun ekosistemindeki deneyimine ve yetkinliğine oldukça güvendiğini ve çok kısa zamanda odaklandıkları türün en iyilerinden olacaklarına inandığını belirtti. Gulliver's Games kurucusu Doğan Akdağ ise "Aldığımız yatırımla birlikte ilk hedefimiz, 1 senedir üzerine çalıştığımız altyapımız ile Tycoon pazarının hakimi olmak. Bu yolda yeni oyunumuzun hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Genç ve yetenekli ekibimizi büyüterek uzun vadeli planlarımızı gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.



100'ÜN ÜSTÜNDE YATIRIM

Boğaziçi Ventures, farklı dikey ve coğrafyalarda teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonların kurulması, yönetilmesi ve yatırım yapılan portföy şirketlerine üst düzeyde katma değer yaratılmasına odaklanıyor. 100'ün üzerinde teknoloji şirketine yatırım kararı almış Boğaziçi Ventures ortakları, teknoloji girişimlerinde aktif rol alıyor, girişimcilerin uluslararası başarılara giden yolda kendilerine eşlik ediyor. Aktif yatırımlarına devam eden teknoloji yatırım fonu "BV Growth" ise, Türkiye'de yerleşik olup uluslararası piyasalara hızla açılabilecek oyun, finans teknolojileri, dijital sağlık ve perakende teknolojileri alanlarında büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapıyor.

***



ZOOM'DAN VİDEO KONFERANS ŞİRKETİ NEATE'E YATIRIM

ZOOM'UN video konferans cihazları üreticisi Neat'e ek yatırım yaptı. Böylece, hibrit çalışma dünyasındaki inovasyonu destekleyecek. Sesli ve görsel iletişimde sektöre sunduğu yenilikçi çözümlerle öne çıkan video konferans cihazları üreticisi Neat, yaptığı açıklamayla Zoom Video Communications Inc.'ten 30 milyon dolarlık ek bir yatırım aldığını duyurdu. Bu yeni yatırım ile Neat'in toplam değeri 640 milyon dolara ulaştı. Yatırım, Zoom'un Neat'e bugüne kadar yaptığı üçüncü yatırım. Toplam yatırım miktarı 41 milyon dolar oldu. Zoom bu adımı ile aynı zamanda, yeniliği teşvik etme vizyonu kapsamında kullanıcılarına toplantı ve işbirliği alanlarında sunduğu bütünleşik iletişim deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.



EKİM 2019'DA LANSMANI YAPILDI

Ekim 2019'da lansmanı yapılan Neat, kullanıcıların kendilerini en iyi şekilde hissetmelerini sağlayan toplantı ve eğitim deneyimleri sağlamak için sürekli sınırlarını zorlayan bir şirket olarak dikkat çekiyor. Her çeşit toplantı için cihaz seçenekleri sunan Neat, daha güvenli, gelişmiş ve ilgi çekici bir hibrit çalışma ortamını desteklemeye çalışıyor. Zoom Ürün Müdürü Oded Gal, "Zoom ve Neat, kullanıcılara çok daha iyi bir toplantı deneyimi sunmak için çalışıyor. Bu ek yatırım, Neat cihazlarının Zoom'un iletişim platformu deneyimini başarılı bir şekilde tamamladığına olan inancımızı yansıtıyor. Neat ile bugüne kadar çok güzel başarılar elde ettik. Bundan sonraki süreçte de birlikte, yeniliği teşvik etmeye ve müşterilerimiz için olağanüstü deneyimler sunmaya devam edeceğiz" dedi. Neat CEO'su Simen Teigre ise 2019'daki lansmandan bu yana, kullanıcıların toplantı alanlarına keyif katan, hatta bu sayede toplantı alanı tanımını dahi değiştirdiği bir yolcuğa liderlik ettiklerini belirterek, "Müşterilerimize hibrit çalışma ortamlarında da zengin ve anlamlı işbirliği deneyimleri sağlayan benzersiz teknolojiler ile gelişmiş beceriler katmaya ve yenilikler sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.