Yerli Start-up’lara 727 milyon $ yatırım

Aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte küresel makroekonomik durum toparlanıyor. Türkiye girişim ekosisteminin yükseliş trendi de sürüyor. Girişim ekosisteminde yılın ikinci çeyreğinde 57 işlem ve 727 milyon dolarlık rekor yatırım hacmi gerçekleşti

KPMG Türkiye, 212 iş birliği ile hazırladığı Türkiye Start-up Yatırımları Raporu'nun dördüncüsünü açıkladı. 2021 yılı ikinci çeyrek dönemini kapsayan üç aylık incelemelerin yer aldığı raporda, küresel çapta ve Türkiye'de risk sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimler, fırsatlar ve zorluklar ortaya koyuluyor. Raporla ilgili KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, "Aşılanmayla birlikte küresel makroekonomik durum istikrar kazanmaya başladı ve bu da dünya çapında olumlu bir atmosfer yarattı. Geleceğe yönelik belirsizlikler önceki dönemlere kıyasla azalırken, küresel girişim piyasası 2021 birinci çeyreğindeki rekor yatırım hacmini geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Bu nedenle 2021'in ikinci çeyreği için toparlanma ve iyimserlik dönemi diyebiliriz" dedi.



REKOR KIRILDI

212'nin kurucu ortağı Ali Karabey, startup yatırımlarına ilişkin, "2021'in ikinci çeyreğinde 57 girişimin aldığı toplam yatırım, tüm zamanların rekorunu kırarak 727 milyon dolara ulaştı. Kişi başına düşen melek yatırım ve girişim sermayesi yatırımlarına bakıldığında ise Türkiye'de 2021 ikinci çeyreğinde kişi başına 8.8 dolar yatırım yapıldı. Bu rakam iki sene önce 1 dolar seviyesindeydi. 2021'de kurulan 91 milyon dolarlık beş yeni fonun eklenmesi, yatırımların hızlanarak devam edeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'deki start-up'ların başarılarının katlanarak artacağını öngörüyoruz" açıklaması yaptı.



YÜKSELİŞ TRENDİ

TÜRKİYE'NİN girişim ekosisteminin dünyaya paralel olarak yükseliş trendini takip ettiğini belirten KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Özge İlhan, "Türkiye'de girişim yatırımlarının hacmi 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 43 artış göstererek toplam 57 işlem ile 727 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı ve çeyreksel bazda rekor tazeledi" şeklinde konuştu. Özge İlhan, raporu yorumlamaya şöyle devam etti: "2021 ikinci çeyrekte, toplam yatırım hacminin yüzde 97'sini oluşturan ve yatırım tutarı 100 milyon doları aşan iki mega işlem gerçekleşti. Bunlardan ilki, 550 milyon dolarlık yatırım alarak 7.5 milyar dolar değerleme ile 'decacorn' olmaya bir adım daha yaklaşan Getir iken, ikincisi ise 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolarlık yatırım alan Türkiye'nin üçüncü unicorn'u Dream Games oldu. Getir ve Dream Games'in tamamladığı yatırım turları hariç tutulduğunda 2021 ikinci çeyrekte, toplam 55 girişim 22 milyon dolarlık yatırım aldı."



BENZERSİZ BİR İLK YARI PERFORMANSI

TÜRKİYE, 2021'in ilk yarısında Getir ve Dream Games olmak üzere iki farklı unicorn üretti. Türkiye'de doğan toplam unicorn sayısının 2021 Haziran itibariyle üç olduğu düşünülürse, 2021'in ilk yarısı istisnai bir dönem oldu. Getir, Haziran 2021'de D Serisi turunda 550 milyon dolar artırdı ve son finansman turundan sadece üç ay sonra yeni sermaye de dahil olmak üzere değerlemesini yaklaşık üçe katlayarak 7.5 milyar dolara çıkardı. Son yatırım turunda da yer alan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir'e yatırımlarını bu turda da sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir'in yeni azınlık ortakları oldu. Getir, 2021 ilk çeyrekte unicorn olduktan sonra ikinci çeyrekte de decacorn olma yolunda hızlı ve büyük bir adım atarak uluslararası faaliyetlerine hız kattı. Dream Games, İngiltere merkezli yatırım şirketi Makers Fund ve ABD merkezli yatırım şirketi Index Ventures liderliğindeki Haziran 2021'de 150 milyon dolarlık B Serisi yatırım topladı. Dream Games, Türkiye'de 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan üçüncü girişim olurken, oyun alanında unicorn olan Peak Games'den sonraki ikinci girişim oldu.



KÜRESEL YATIRIM RAKAMLARI DA ARTTI

 Küresel girişim yatırımları, 2021 yılının ikinci çeyreğindeki 153 milyar dolarlık rekor yatırım hacminin yanı sıra aynı dönemde yeni unicorn sayısında da 136'ya ulaşarak yeni bir rekora da imza atmış oldu.

 Hızlı teslimat ve lojistik, oyun, pazar alanı ve fintech, sırasıyla işlem hacmine göre en fazla yatırım çeken sektörler oldu. İşlem sayısı açısından, ilk çeyrekte olduğu gibi oyun sektörü öncülük ederken, onu fintech, sağlık teknolojileri ve SaaS (hizmet amaçlı yazılım) takip etti.

 Türkiye'nin oyun sektöründeki girişimleri büyümeye devam etti ve yatırımcı ilgisi nezdinde popülerliğini korudu. İkinci çeyrekteki en büyük 10 işlemden üçü oyun sektöründe gerçekleşen Dream Games, Uncosoft ve Veloxia işlemleri oldu.

 2021 ikinci çeyrekte en büyük 10 işlemin beşi satın alım, geri kalanı ise yatırım olarak gerçekleşti. Öne çıkan en büyük iki satın alma işlemi

GarajSepeti'nin Meksikalı Kavak Intermediate Holdings tarafından 25 milyon dolara satın alınması ve oyun şirketi Uncosoft'u ise 20 milyon doları bedel ile Rollic Games tarafından satın alınması oldu.

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TARIM TEKNOLOJİLERİNE 6 MİLYON TL

Re Pie, 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimcilerden HST Tarım'a 6 milyon TL yatırım yaptı



TEKNOLOJİ ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapan Re Pie, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir yatırıma imza attı. Re Pie, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimcilerden HST Tarım'a 6 milyon TL yatırım yaptı. HST Tarım sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. HST Tarım, küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin gübre, tohum, ilaç ve hayvan yemi ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla ve makine öğrenmesine dayalı modeli ile hasatta ödeme kolaylığı ile temin ediyor. Aynı zamanda teknoloji ve veri analizi bazlı danışmanlık sağlıyor.



PORTFÖY BÜYÜDÜ

Türkiye'nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlara yaptığı yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Toplam portföy hacmini 3.6 milyar TL seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimlerden HST Tarım'a 6 milyon TL'lik yatırımını yaptı.



TOHUMDAN HASADA

HST Tarım, çiftçilik ve hayvancılık faaliyeti ile uğraşan küçük ölçekli üreticilerin tohum, yem ve gübre gibi tüm tarım ve hayvancılık girdilerine uygun fiyatlarla hasatta, hayvan ya da ürün satışı ödeme alternatifleri ile ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda zirai ve hayvan danışmanlığı, toprak analizine göre gübre ve tohum önerileri, hayvan cinsi ve ırkına uygun yem önerileri, uydu görüntüleri, meteoroloji verileri ve yağış radarlarından alınan veri analizleri vasıtası ile verimliliği artırıyor.



TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

HST Tarım, sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. Fintech, oyun, nesnelerin interneti (IoT), sağlık ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda 20'ye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlayan Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefliyor.



EMLAKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

TÜRK Telekom ve Hepsiemlak ile hayata geçirilen proje kapsamında, emlakçılara atanan mobil numaraların kendilerine ait şahsi numaralara yönlendirilmesiyle sağlanan raporlama, Hepsiemlak üyesi emlak ofislerinin satış verimliliğini ve iş hacmini artırıyor. İş birliği kapsamında Türk Telekom'un, 'Mobil ve Sabit Ses Entegre Çağrı Yönetimi' ile, Hepsiemlak kullanıcılarının web sitesindeki mobil numaralardan yaptığı aramaların, emlak danışmanlarına ait numaralara yönlendirilmesi sağlanıyor. Böylece Türk Telekom Veri Merkezi'nde konumlandırılmış yazılım aracılığıyla, yönlendirilen çağrılara ilişkin çağrı sayısı ve süresi gibi bilgileri içeren ayrıntılı raporlarla, emlak sektöründe fırsat takibi sağlanıyor. Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonumuzla şirketlere en yenilikçi teknoloji çözümlerini sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak Hepsiemlak ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde Türkiye'de ilk kez sabit ve mobil şebekelerin entegrasyonunu içeren bir platform hayata geçirdik. Bu platform ile sağlanan detaylı raporlama, satış verimliliğini ve hacmini artıracak dataları ortaya koyuyor. Emlak sektörünün verimliliğine büyük katma değer sağlayacak bu projenin, önümüzdeki dönemde hızla yaygınlaşacağını ön görüyoruz" diye konuştu.



İŞLEM HACİMLERİ ARTIYOR

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ise söz konusu iş birliğiyle ilgili, şunları anlattı: "Akıllı Hat ürünümüz ile emlak ofislerimizin detaylı bir raporlama ile işlem hacimlerini artırdığını gözlemliyoruz. Bu sayede çağrı kaçırma oranları sıfırlanmış durumda. Bu da daha hızlı işlem ve kazanç anlamına geliyor. Hepsiemlak olarak hız, kalite ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla teknoloji yatırımlarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."