Türkiye’nin milyar dolarlık yeni nesil teknoloji şirketleri

Türkiye’de geleneksel ekonominin devleri ile yeni nesil teknoloji şirketleri yer değiştiriyor. E-ticaret şirketleri veri odaklı ekonominin yeni liderleri oldu. Türkiye’nin en değerli şirketi konumuna ise 16.5 milyar dolar değerleme ile Trendyol ulaştı

Türkiye'nin en değerli şirketleri sıralamasında yeni nesil teknoloji şirketleri ile eski nesil ekonominin devleri yer değiştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en değerli şirketi sıralamasında ilk sırada teknoloji şirketi yer alıyor. Trendyol Türkiye'nin ilk çift haneli milyar dolarlık (Decacorn) e-ticaret odaklı teknoloji şirketi oldu. Veri odaklı büyüyen yeni nesil teknoloji şirketlerinden Getir, ikinci sırada yer alıyor.



OYUN GİRİŞİMLERİ SIRADA

7.5 milyar dolar değerlemeye sahip Getir, farklı parekende modelini tüm dünyada kullanmaya başladı. Perakende sektörünü veri odaklı değişime zorlayan Trendyol, Getir, Hepsiburada ve Dream Games gibi girişimler farklı finansman ve yatırım modelleri ile dikkat çekiyor. Teknoloji girişimleri arasında e-ticaret girişimleri ilk sırada yer alıyor. Mobil oyun girişimleri de kazandıkları veri odaklı eğlence ekonomisinde başarılı dev teknoloji girişimlerine dönüşüyor. Üstelik burada başarılı çıkış anlaşması yapanlar da Türkiye'de oyun ekosistemine yatırım yapmaya devam ediyor. Mobil oyun girişimleri konusunda da Türkiye yeni milyar dolarlık girişimler çıkarmaya devam ediyor.

Peak sonrasında Rollic de başarılı çıkış anlaşmaları sonrasında 2 yıldan az sürede müthiş değerleme yapacaklarını kanıtladı. Yine milyar dolarlık değerlemeye 2 yıldan az sürede ulaşan Dream Games de Türkiye'nin veri odaklı mobil oyun girişimleri arasında yer aldı.



DÖNÜŞÜM DEVAM EDECEK

Sadece teknoloji girişimleri değil, eski nesil işler de veri odaklı dönüşüme uyum sağlamaya çalışıyor. Perakende sektörü dönüşümü en hızlı yaşayan sektörler arasında yer aldı. Pandemiden önce başlayan değişim pandemi sonrasında da devam ediyor.

2010 yılında kurulan, Trendyol, 30 milyondan fazla müşterisine, günde 1 milyondan fazla paket ulaştırıyor. Trendyol, Türkiye'nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap ile değer üretmeye ve hızla büyümeye devam ediyor.



TİCARETİN ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Trendyol, 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkararak "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turuna Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de katıldı. Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers, bölgenin önemli yatırımcılarından ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdiler. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol'un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye'den önemli yatırımcılar yer almış oldu. Trendyol, şirketin kurucuları ve Türkiye'deki üst düzey kadrosu tarafından yönetilmeye devam ediyor. Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal, Trendyol'un decacorn olması Türkiye'den çıkan bir girişimin çıtayı ne kadar yükseğe çıkarabildiğinin en güzel örneği oldğunu söyledi. Ünsal, şöyle devam etti: "Bundan beş altı yıl önce, yurt dışında ekosistemimizi anlatırken, ekosistemimizin emekleme aşamasında olduğunu fakat çok iyi gittiğini söylüyorduk. Şimdi artık decacorn'umuz olduğunu oyun konusunda önemli bir merkez olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Tüm bunlar ekosistemimize daha çok yabancı yatırımcı çekecektir. Yatırımcılar fonları için yurt dışından para toplarken Türkiye sayfası için daha çok şey yazabilecek."