Geleceğin otomobili akıllı otonom ve elektrikli

Sürücüsüz otomobiller konusunda önemli adımlar atılsa da henüz bu süreç için uzun zaman var. Elektrikli araçların yol haritası belli olurken, teknoloji platformları ile klasik otomobil markalarının öncü araçları geleceği şekillendirecek

Otomotiv dünyasının geleceği Ventures60 etkinliğinde tartışıldı. Türkiye yerli elektrikli otomobil için 2022 yılını beklerken, dünyadaki yeni ve eski tüm elektrikli, otonom araçların yol haritası ortaya çıkmaya başladı. Yerli elektrik şarj ünitesi platformu üreten girişimden küresel otomobil devine, otonom araç yazılımında deneyimli girişimden tüketicinin elektrikli şarj istasyonlarını kullanmalarını sağlayacak çözüm üreten girişime kadar pek çok öncü platformun sözcüsü etkinlikte geleceğin aracını tarif etti. Otonom araçlar için henüz zaman var. Teknoloji kadar regülasyonlar ve kurallar etkili olacak. Elektrikli araçlar artık kaçınılmaz gelecek. Herkes tahminlerini güncellemeye başladı. Neredeyse her klasik otomobil markasının ürün portföyünde bir veya birden fazla elektrikli model var. Her marka, elektrikli araçlara geçiş stratejisini kamuoyuna duyurdu.



TARIMDA KULLANILIYOR

2014'te Oxford Üniversitesi profesörleri Paul Newman ve Ingmar Posner tarafından kurulan ve otonom araç yazılımında küresel lider haline gelen Oxbotica'nın CEO'su Özgür Tohumcu, etkinlikte geleceğin araçlarının yol haritasını tarif etti. Veri toplamaya başlayan şirketlerin öncü olacağının altını çizdi ve Oxbotica olarak önceliğin farklı endüstrilerde olacağına inandıklarını söyledi. Özgür Tohumcu sözlerine şöyle devam etti: "Tarımda ABD'de belki de 20 yıldan fazla otonom araçlar kullanılıyor. Madenlerde çevre ve görev tanımı yapılmış yerlerde otonom araçları kullanmak daha kolay. İşin içine ortam koşullarını doğrudan etkileyen, bisikletler, yayalar gibi çok sayıda değişken girince sorun artıyor. Çözüm daha kompleks haline geliyor. Bu yüzden madenler, tarım alanları gibi çevre koşullarını bildiğimiz yerden başlıyoruz. Aracın çevrede ne olduğunu doğru tanımlaması, ardından nasıl hareket edeceğinin komutunu alması gerekiyor. İşte bu verinin kendisi de çok değerli."



SÜRÜCÜ YA DA OTONOM SÜRÜŞ

Otonom sürüşte derecelendirmelerin kullanıcıların kafasını karıştırdığına inandıklarını söyleyen Volvo Pazarlama ve PR Direktörü Kubilay Polat önümüzdeki geleceği şöyle tarif etti: "Biz sürücüsüz otomobilde sorumluluğun tamamen otomatik pilotta ya da sürücüde olduğuna inanıyoruz. Derecelendirmeler kesinlikle kafa karıştırıyor. Biz sorumluluğun daha net olmasının regülasyonlar ve kanunlar açısından da işi kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Geleceğin otomobilini kullanıcının eğlence ve bilgi sistemleri ihtiyacını otomobil firmalarından daha iyi tanıyan Google gibi bir teknoloji deviyle işbirliği yapıyoruz. Çevredeki değişimleri, nesne tanımlamalarını yapan Lidar gibi çözümleri kullanıyoruz. Ayrıca Nvidia ile tüm bilgisayar tabanlı çözümleri geliştiriyoruz. Yani bizim yeni nesil aracımızda bu üçlü işbirliği damgasını vuracak."



REGÜLASYONLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

OTONOM sürüşe sahip araçların kullanımında kanun ve regülasyonların etkili olacağının altını çizen Volvo Cars Türkiye Pazalama ve PR Direktörü Kubilay Polat, elektrikli araçlara geçişle ilgili de şu bilgileri verdi: "Önümüzdeki dönemde otonom sürüşe sahip araçların nasıl kullanılacağını regülasyon kuralları belirleyecek. Pazardaki farklı regülasyonlara göre her firmanın hazırlık yapması gerekecek. Biz XC40 serisini bu yıl sonunda Türkiye'de de hizmete sunmayı planlıyoruz. XC 90 Plug-in Hibrid serisini de bir süredir kullanıma sunduk. Oradaki asıl fark şehir içinde hiç benzin harcamadan şarj edilebilir araç deneyimini artırmak olacak."



YERLİ ŞARJ ÜNİTESİ HAZIR

YAKLAŞIK 65 yıldır otomotiv yan sanayine üretim yapan Sertplas geleceğin otomobil senaryolarını yönelik ciddi yatırımlar yapıyor. İTÜ'deki hocaların da katkısıyla tümüyle yerli şarj ünitesi platformu üretmeye aday olduklarını söyleyen Sertplas Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Serter, sözlerine şöyle devam etti: "Şarj ünitesi standart altyapıya sahip olmayan her yerde çalışma konusunda yazılım olarak oldukça iyi bir çözüm ürettik. Volti şarj ünitesi platformu sıcaklık artışı, elektrik akımındaki düzensizlikler gibi her veriyi takip ederek şarj işlemini altyapı sorunlarından bağımsız çözmeye gayret ettik. Bu konuda yerli ve yabancı markalarla görüşmelere devam ediyoruz. Sadece otomotiv markalarıyla değil, işletmeler ve belediyelerle de görüşmeler yürütüyoruz. Şimdi yerli elektrikli Scooter platformu için çalışmalara başladık. Yakında bir prototipi kullanmaya başlayacağız. Bizim hedefimiz yerli bir platformun sadece Türkiye değil, yüksek standartlarda yurtdışına satışını gerçekleştirmek olacak."



OTONOM ARAÇ YAZILIM PLATFORMU

OTONOM araç yazılımında küresel liderlerden biri olarak tanımlanan Oxbotica girişimi yılın henüz başında 47 milyon dolarlık B Serisi yatırım anlaşması yapmıştı. Finansman, Oxbotica'nın birinci sınıf özerklik yazılım platformunun ticari dağıtımını birden fazla endüstride ve kilit pazarda hızlandırmasını sağlayacak. Ventures60 etkinliğinde konuşan Özgür Tohumcu, aldıkları yatırımı şöyle değerlendirdi: "BP bizim yatırımın liderliğini yaparken Çinli Tencent gibi kontrat imzalamaya hazır kurumlardan da yatırım aldık. Evrensel özerklik sağlayan bir yazılım platformuyuz. Dağıtımı hızlı, düşük enerjili, sorunsuz, donanımdan bağımsız özerklik ve hem yolda hem de arazide çok çeşitli araç türlerine uygulanabilir. Gelişmiş teknoloji, Oxbotica'nın operatörlere, entegratörlere ve üreticilere ihtiyaç duydukları özerklik işlevselliğini ve esnekliği sağlıyor."



ŞARJ ÜNİTELERİNİN YAYGINLIĞI ARTACAK

ELEKTRİK şarj ünitelerinin yaygınlaşması için çalışan ve tohum yatırım almayı başaran BlueDot girişiminin kurucuları arasında yer alan Ferhat Babacan da çalışmalarına San Francisco ve Münih'te devam ettiklerini belirterek yaptıkları platformun hedeflerini Ventures60 etkinliğinde açıkladı: "Biz şarj ünitelerinin kullanımını artırmak için sadakat programları sunuyoruz. Böylece herkesin kazanacağı bir ekosistem kazanmayı kolaylaştırıyoruz. Şarj istasyonlarının konması yetmez insanların oraları kullanma motivasyonlarını artırmak lazım. Bir restoran ya da müzede aracını şarj ederken kullanabilecekleri avantajlar konusunda bilgilenmelerini ve ödeme yapmalarını bile sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bunların elektrikli araç ekosistemini genişleteceğini düşünüyoruz."