28 ileri teknoloji girişimi yolculuğa başladı

Tarımdan eğitime, sağlık teknolojilerinden siber güvenliğe 28 girişim Başlat Akademi’den mezun olarak girişim ekosistemi yolculuğuna başladı. Programa katılan 2 girişim küresel yarışmaya da katılma hakkı kazandı

Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye iş birliğiyle çalışmalarını yürüten girişim programı "BAŞLAT" Akademi ilk mezunlarını verdi. Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ve çeşitli kategorilerden erken aşama teknoloji girişimleri için teknik eğitim ve mentorluk akademisi sunan BAŞLAT programı kapsamında düzenlenen Demo Day etkinliği, kamu kuruluşları ve farklı ekosistem partnerlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 5 farklı kategoriden 19 girişim ve 21 jüri üyesinin katıldığı etkinlikte, girişimciler geliştirdikleri teknolojileri yatırımcılara, kurumsal şirket liderlerine ve teknoloji girişimciliği ekosisteminin önemli oyuncularına sunma fırsatı elde etti.



TÜBİTAK DESTEĞİ SÜRECEK

Çevrimiçi gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak ilk aşamadan itibaren BAŞLAT programını yakından takip ettiklerini dile getirerek, "Teknoloji ya da ürün geliştirme ayrımı yapmadan girişimlerin ekosisteme girmesini istiyoruz. Bu doğrultuda Facebook ve Hello Tomorrow Türkiye'ye BAŞLAT programı ile sundukları destek için teşekkür ediyorum. Programa katılma hakkı kazanan girişimlerin faaliyet gösterdiği alanlar dünya ekosistemindeki aktif alanlar olarak karşımıza çıkıyor. 28 girişimin bu program sayesinde elde ettiği deneyim TÜBİTAK olarak kendi programlarımızı gelecekte nasıl şekillendireceğimizle ilgili katkı sağlayacak. Biz de girişimlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda sunduğumuz imkanları geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Eleştiri ve önerilere açık olduklarının altını çizen Başkan Hasan Mandal, bilim dünyasının derinleşmesine fırsat yarattığı girişim ekosisteminde başarılı girişimlerin isimlerini duymaya devam edeceğimizin müjdesini verdi.



İLERİ TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ

ŞUBAT ayında başlatılan "BAŞLAT" programı kapsamında Mahremiyet Yüksek Teknoloji Girişimciliğinde Startup- Kurumsal İş Birliği, Proje Tasarımı, Facebook Blueprint, Ürün/Pazar Uyumu, Veri Eğitimi, Patent Eğitimi, Startup Performans Yönetimi, Globalleşme, Risk ve Mevzuat Yönetimi, Fon Programları ve İfade Tasarımı olmak üzere girişimleri her alanda destekleyecek eğitimler düzenlendi. Girişimcilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan bu eğitimler, birebir yapılan değerlendirme toplantılarının sonunda, girişimcilerden toplanan yüzde 95 oranındaki olumlu geri bildirimle başarıya ulaştı. Program lansmanını takip eden beş aylık süreçte 5 kategoriden 28 girişime verilen teknik eğitimlerin yanı sıra birebir mentorluk imkanı da sağlandı. Girişimlerin yüzde 95'i, mentorluk görüşmelerinin girişimlerini ileri taşımak için faydalı olduğunu belirtti.



TEKNOLOJİ TRENDLERİNE YÖNELİK RAPORLAR AÇIKLANDI

FACEBOOK ve Hello Tomorrow Türkiye, BAŞLAT programı kapsamında oluşturulan sektörel raporlar ile girişimlerin hem global hem de Türkiye'deki ekosisteme dair içgörü elde etmesine destek olmayı hedefliyor. Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu ve Başkanı Timur Topalgökçeli ve Facebook Kamu Politikaları Programları Müdürü Ece Başay, Demo Day etkinliğinde BAŞLAT programı kapsamında yer alan 5 sektöre dair teknoloji trendlerine yönelik öngörülerin yer aldığı raporları katılımcılarla paylaştı. Küresel dijital sağlık sektörü 2020'de 96.9 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaşırken, küresel akıllı şehir sektör büyüklüğünün 2025'e kadar 410.8 milyar dolardan 820.7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Küresel eğitim teknolojisi sektörü, 2010'dan bu yana 32 kat büyüyerek 16.1 milyar dolarlık girişim sermayesi yatırımı rekoruna ulaştı.