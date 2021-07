Türkiye’nin en hızlı Unicorn’u

Türkiye’nin ilk milyar doları aşan girişimi Peak’ten ayrılarak 2019’da Dream Games’i kuran 5 kişilik ekip 2 yılda yeni bir Unicorn çıkardı. Dream Games, Peak, Getir ve Trendyol’dan sonra Türkiye’den çıkan dördüncü unicorn olmayı başardı

Türk mobil oyun girişimleri milyar dolar çıtasını aşmaya devam ediyor. Son olarak Peak'ten ayrılarak Dream Games'i kuran Soner Aydemir, İkbal Namlı, Hakan Sağlam, Eren Şengül ve Serdar Yılmaz, 155 milyon dolar yatırım alarak yaklaşık iki yılda 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Böylece, Türkiye'nin 4'üncü unicorn'u olmayı başardı. Makers Fund liderliğinde 7.5 milyon dolar tohum yatırımı Kasım 2019'da alarak yola çıkan Dream Games, şubat ayında da Index Ventures liderliğinde 50 milyon dolar seri A yatırımı almıştı. Böylece toplamda 207.5 milyon dolar yatırım alan girişim, Türkiye'nin en hızlı unicorn girişimi ünvanını da elde etti.



HER YATIRIM TURUNDA REKOR

Dream Games seri B yatırım turunda aldığı 155 milyon dolar yatırımla 1 milyar doları aşan değerlemeye ulaşırken, Seri A turunda 50 milyon dolar yatırım alarak rekor kırmıştı. Yani girişim hızlı büyüdüğü gibi yatırım turlarında anlaşma yaptığı rakamlarla da rekorlar kırmaya devam etti. Seri B yatırım turunda şirketten en büyük payı alan yatırımcılar Index Ventures ve Markers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da Dream Games'e yatırım yapan diğer şirketler olarak yer aldı. İlk oyunu Royal Match'i dünya geneline pazarlamaya başladıktan sadece birkaç ay sonra elde ettiği başarı, ulaştığı değerleme ve yatırımın odağını oluşturuyor. Mart ayında mobil platformlarda (iOS, Android) bulmaca (puzzle) oyunu Royal Match'i seri A yatırımı sonrası piyasaya sürmüştü.



EN BÜYÜKLERDEN BİRİ OLACAK

Techcrunch'a açıklama yapan Dream Games'in kurucu ortağı ve CEO'su Soner Aydemir, fonun her kanalda ve coğrafyada kullanıcı elde etmek için kullanılacağını açıkladı. Asya'nın, özellikle Japonya, Güney Kore ve Çin'in odak noktası olacağını söyleyen Aydemir, oyunu küresel pazardaki en büyüklerden biri yapmayı hedeflediklerini belirtti.



AYLIK 20 MİLYON DOLAR GELİR

ŞİRKET tarafından doğrudan açıklanmasa da Techcrunch haberine göre, oyun içi satın alımlardan aylık 20 milyon dolar gelir elde ediliyor. AppAnnie'nin rakamlarına göre oyun, aylık 6 milyon aktif kullanıcıya sahip. Rakamlar 3.5 ayda Dream Games için büyük bir başarı örneği oldu. Elde edilen rakam Dream Games'in Royal Match oyununu ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok hasılat yapan 20 oyun kategorisine taşıdı. Yani İstanbul merkezli Dream Games'in ilk oyunu efsane hale gelen Candy Crush ve Homescapes gibi çok daha eski ve daha büyük oyunların kategorisine yükselmiş oldu.



MÜKEMMELE ODAKLANIYOR

DREAM Games'in yıllardır Royal Match oyununa odaklı şekilde çalıştığını ifade eden Soner Aydemir, şöyle konuştu: "Oyunun kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde ölçeklendirilebileceğini düşünüyoruz. Sonuçta bu değer her zaman ürün kalitesine bağlı. Oyunun dinamiklerini oluşturmak için birkaç yıl boyunca çok küçük ayrıntılara çok fazla zaman harcadık, çok fazla test yaptık. Bu yıl Royal Match'e odaklanmamız gerekiyor ama başka oyunlar yaratmanın bir yolunu bulabilirsek yapacağız."



DREAM GAMES ÇITAYI YÜKSELTTİ

DREAM Games'in 155 milyon dolar yatırım alarak unicorn olması ile dört resmi unicorn'un olduğunu ifade eden Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal, girişimin başarısını şöyle yorumladı: "2 yıldan kısa bir sürede Türkiye'de en hızlı unicorn olan girişim oldu. Bu da iyi bir ekip, pazar ve ürün olursa yıllarca beklemeden de unicorn olunabileceğinin en büyük ispatı. Oyun sektörü ve Türkiye girişim ekosistemi için çıta daha da yükseldi. Bir sonraki unicorn da oyun ya da fintech dikeyinden gelecek gibi duruyor."