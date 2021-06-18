Pandemide yeni nesil işler büyüdü

Pandemide geleneksel iş modelleri yerle bir olurken, sağlıktan eğitime, gıdadan tedarik zincirine kadar her şey değişti. Online alışveriş, kesintisiz üretim, lojistiğin devamını sağlayıp talebi akıllıca yönetecek büyük veri ve yapay zeka teknolojisi öne çıktı

Pandemi döneminde hayatın normal akışı değişti. Sağlıktan eğitime, gıdadan üretimde tedarik zincirine hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Üstelik şimdiye kadar eldeki veriler pandeminin özel koşullarını doğal olarak öngöremedi. Talebin değişimi öngörülemedi ve tahminler tutmadı. İşte böyle bir dönemde yeni nesil işler türedi. Önce yani müşteri ilişkisi online alışverişe kayarak talep yani müşteri internet üzerinden alışverişe hızlı bir şekilde yöneldi. Sadece bu yüzden Getir gibi yeni nesil alışveriş hizmetleri öne çıktı. Bu şirketler büyük veriden, konum tabanlı hizmetlere müşteri talebini yönetirken yapay zeka yeteneklerini sonuna kadar kullanarak tahminlerde yanılmamayı başardı.



BOZULAN İŞLER DÜZELİYOR

Pandemide pek çok geleneksel işin düzeni bozuldu. Online çalışma konusunda kullanılan görüntülü toplantı teknolojileri ofiste buluşma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Ancak hayatın devamını sağlayan genelde yeni nesil işler oldu. Gayrimenkul projelerinde ofis işi yapanlar zor günler yaşadı. Ancak hemen önlem alıp ofisleri ortak kullanım alanlarına ve randevulu kullanım için dijital dönüşümü becerenler işlerini düzeltti. Yine kullanıcıların bahçeli ev talebini görerek yazlık evleri 12 ay oturulabilir hale getiren projeler gayrimenkul projelerini hızlandırdı. Sağlık sektörü için işler iyi gitmiş gibi görünse de aslında insanlar önlem aldığı için grip ya da soğuk algınlığı konusunda daha az sorun yaşadı. Hastalık tanısı için yapay zeka ve yapay öğrenme teknolojilerini kullanan girişimler başarılı işlere imza attı. Nokta atışı sorun çözen nano ilaçlar da sağlık sektörünün gözdesi oldu. Turizm sektörünün pandemi döneminde aldığı yarayı sarması kolay olmadı. Turizm emekçileri eskisi gibi olmasa da yaz aylarının başında hareketlilik yaşadı. Online rezervasyonlar, doğrudan müşteriyle ilişki kurma gibi yeni alışkanlıklar edindi.



ŞİRKETTE KURUM KÜLTÜRÜ

Şimdi pandemi etkisiyle değişen alışkanlıklardan hangisinin kalıcı, hangisinin geçici olacağına karar vereceğiz. Online alışverişlerin bir kısmı kalıcı hale gelecek. Ofisler hibrit çalışma için yeniden planlanacak. Ofisten ve evden çalışacak birimler için karar verme zamanı. Bu kararı verirken kurum kültürü en önemli değer haline gelecek. Sizin eskiden bu yana tanıdığınız insanlarla ilgili karar verirsiniz. Ekibe yeni katılacaklarla ilgili kurum kültürü etkisi önemli. Bunun için yeniden tasarlanacak hibrit çalışma düzeninde sorumluluk alanların nasıl görev yapacağın karar vermek gerekecek. Zoom, Meet, Webex gibi online toplantı uygulamaları hayatın bir parçası haline geldi.

***

ÇOCUKLARA İNTERNETTEN EGZERSİZ PROGRAMI

EĞITİM en hızlı dönüşüm yaşayan alanların başında geldi. Uzaktan eğitim, uzaktan sağlık hizmetleri yoğun ilgi gördü. Türk Telekom'un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, 100'den fazla eğitici zekâ oyununu ve 200'den fazla egzersizi tek uygulamada sunarak dünyada bir ilke imza attı. MentalUP, yeni eklenen "fitness" özelliğiyle, yaşlarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun egzersiz programıyla, üyesi olan 10 milyon çocuğu harekete geçiriyor. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu, Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'a 'Fitness' özelliği eklendi.



GÜN İÇERİSİNDE SPOR

4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla artık çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor. MentalUP Fitness, çocuklara denge, güç, esneklik, kardiyo ve dayanıklılık kategorilerinde 210 adet fiziksel egzersiz sunuyor. Çocuk gelişiminde uzman, spor akademisi eğitmenleri tarafından her çocuğun yaşına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen egzersizlerden bir günlük çalışma planı hazırlanıyor. Günlük 7 dakika süren egzersiz programının yanı sıra çocuklar kendi 'Kişiselleştirilmiş Antreman Programı'nı da oluşturabiliyorlar. Hiçbir reklam içeriği barındırmayan, pedagog onaylı Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'ın kullanıcı sayısı 100'den fazla ülkede 10 milyonu aştı. Akademisyenler ve uzman tasarımcılarla hazırlanan MentalUP'taki oyunlar, günlük 20 dakikalık egzersiz uygulaması sayesinde ekran bağımlılığı riskini azaltıyor.



RESTORANLAR PAKET İŞİNİ SEVDİ

LOKANTA ve restoranlar pandemi döneminde ciddi oranda yara aldı. Kapananlar, yeniden açmak için finansal gücü bulamayanlar dışında hızlı uyum gösterenler de oldu. Nakit dışında ödeme almayan Kanaat Lokantası gibi 100 yıllık kurumlar bile temassız ödemeye başladı. Getir ve yemeksepeti gibi online alışverişlere kapısını açtı. Bazı restoranlar ve lokantalar müdavimleriyle ilişkilerini online ortamda devam ettirdi. Paketleme yapmak için kullanılan çözümler evinde yemek yemek isteyenler için iyi alternatif oldu. Daha önce kendisine ulaşamayan müşteriyi online ortamda yakalama fırsatı buldu.



TEMASSIZ KONTROL SİSTEMLERİNE İLGİ ARTTI

HAVAALANI, AVM, iş merkezleri ve üretim tesisleri gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerler için temassız kontrol ve yoğunluk ölçen teknolojilere ilgi artıyor. Temassız geçiş kontrol sistemleri sisteme tanımlanan iris, yüz, parmak izi gibi biyometrik verileri işleyerek, herhangi bir yere dokunmadan güvenli şekilde giriş-çıkış yapılmasını sağlıyor. Arka planda çalışan derin öğrenme algoritmaları doğruluk payını en üst seviyeye taşıyor.



TEMASSIZ GEÇİŞ HIZLANDI

Diğer yandan hayatımızın her alanına giren cep telefonları ve mobil cihazlar da temassız geçiş kontrol sistemlerinde etkin olarak kullanılıyor. Mobil geçiş kontrol sistemlerinde tuş paneli ya da akıllı kartların yerini akıllı telefonlar ve mobil cihazlar alıyor. Uygulama sayesinde ofiste, otoparklarda anahtar olarak cep telefonları ve mobil cihazlar kullanılıyor. Kurulumu oldukça basit olan sistemde, kullanıcılar cep telefonu ya da mobil cihazlarına indirdikleri bir uygulamayla kendi mobil kimliklerini oluşturup kullanıma başlıyor. Güvenlik şirketleri de yeni döneme uyum sağlamaya çalıştı.



BAKMADAN ALINACAKLAR LİSTESİ VERİ OKURYAZARLIĞINA TALEP

SOSYAL medya içeriğinden akıllı saatler ve ev sağlığı monitörlerine kadar veriler, hayatımızın temel bir parçası haline geldi. Bu, özellikle Kovid-19 salgını sırasında iyice belirginleşti. Veri okuryazarlığı kursu günümüzün yanlış bilgilendirmeyle mücadelesine dayanıyor. Küresel salgın, veri okuryazarlığı becerilerine olan kritik ve acil ihtiyacı daha önce görmediğimiz net bir biçimde vurguladı. Bazıları doğru, bazıları yanlış, çoğu önyargılı ve bazen yanıltıcı bilgi akışı karşısında birçok insan, karşılaştıkları verileri anlamlandırma noktasında hazırlıksız yakalandıklarını düşündü.

AŞILAMA tüm nüfus geneline yayılsa da davranışların bir kısmı değişmeyecek. Çarşıpazar alışverişi dediğimiz alışkanlıkların bir kısmı kalıcı hale gelecek. Yani bakmadan alınacak ürünler yine akıllı telefonda sipariş verme alışkanlığıyla devam edecek. Bakkal, market veya Getir gibi yeni nesil işler olağan paylarını almaya devam edecek. Pazara çıkıp alışveriş yapma alışkanlığı da payına düşeni alacak. Ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti ve fiyat konusunda en doğru adımları atanlar uzun süreli ilişkiyi devam ettirme şansı bulacak.





METAL YAKALI YAZILIM ROBOTLARI İŞ BAŞINDA

ÖZELLİKLE üretim sektöründe, çağrı merkezlerinde metal yaka kullanımı geri dönülmez şekilde arttı. Çağrılara, mesajlaşmalara metal yakalı yazılım robotları yanıt vermeye başladı. Artan online müşteri taleplerini başka türlü yanıtlanması imkânsızdı. Rutin gelen sorularla ilgili yanıtlar müşterilerin beklemeden yanıtlanmasını sağladı. Üretimde yapay öğrenme teknolojisi kullanılarak geliştirilen robot kullanımı da kaçınılmaz bir kültür dönüşümü yaşanmasına sebep oldu. Beyaz yakalı iyi eğitim almış çalışanlar için küresel iş yapma fırsatı doğarken, mavi yakalılar işlerini kaybetti veya gelirleri azaldı.