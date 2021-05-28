TİMUR SIRT

Rutin işlerde mesaiye boğulmayı önleyen, işleri hızlandıran yapay zekâ teknolojisi çalışanın ve müşteri mutluluğunun anahtarı oldu. Bulut teknolojisinin esnek yapısı ve ‘kullandığın kadar öde’ mantığıyla yatırımların maliyeti de düştü

Yapay zekâ ve bulut teknolojisinin deneyimli girişimleri ile uzmanları, iş dünyasında büyük veri yağmurunda önceliklerin nasıl belirleneceğini Ventures60 etkinliğinde konuştu. İş dünyasında "büyük veri" işgali, daha fazla mesai, daha çok sıkıcı iş anlamını taşıyordu. Ancak pek çok kurum bulut teknolojisi ve yapay zekâyı büyük veri yağmurundan korunmak amacıyla kullandı. İş dünyası pandemi döneminde artan eticaret, edevlet, uzaktan eğitim ve sağlık hizmeti büyük veri ile başa çıkmak için daha çok yapay zeka ve bulut teknolojisi kullanılmasına sebep oldu.



BİRLİKTE ÇALIŞMAK GEREKİYOR

Yapay zeka girişimi Tazi.ai kurucu ortağı ve İTÜ'nün yapay zeka konusundaki önemli akademisyenleri arasında yer alan Prof. Dr. Zehra Çataltepe, Ventures60 etkinliğinde yaptığı konuşmada insanla yapay zekanın birbirini daha çok anlayarak, birlikte çalışması gerektiğine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Biz önceden kendimizi mühendislere anlatırdık. Şimdi daha çok iş dünyasından insanlara anlatmaya çabalıyoruz. Çünkü ne yapmak istediğine ve önceliklerine iş dünyası karar veriyor. Biz insanla yapay zekanın birbirini daha çok tanıyarak, uyumlu çalışmasının fark yaratacağını düşünüyoruz. Hangi sorunlara çözüm bulacağımıza en iyi iş insanları karar verebilir."



PANDEMİDE İHTİYAÇ ARTTI

"İnsanlar davranış değiştirdiği anda kurumların uyum sağlaması kolay olmuyor" diyen Zehra Çataltepe sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi döneminde yaşanan köklü değişimler sırasında eldeki veriler çözüm üretmedi. Daha az veriyle doğru çözüm üretmek zorundayız. İşte o zaman yapay zeka yetenekleri ortaya çıkıyor. Davranışlar değiştikçe veri de değişiyor. Bu yüzden veri sadece bir seferde hazırlanıp diğer sürece geçilmiyor. Dinamik veri temizleme işine devam etmek gerekiyor. Biz bu konuda ABD'de sigorta sektörüne dünya kalitesinde çözüm üretiyoruz. Büyük bir pazar ve biz bu pazarın taleplerine odaklanıyoruz. Tazi sigorta sektöründe yapay zeka çözümlerinin iş insanları tarafından daha kolay kullanılmasını sağlayacak."



MÜŞTERİYİ VE ÇALIŞANI RAHATLATIYOR

VENTURES60 etlkinliğinde konuşan Etiya Yapay Zekâ Ürün ve Çözümler Müdürü Ozan Tan, yapay zekânın mutlulukla ilişkisi üzerinde durdu. Hataların minimuma indirmek için yapay zekâ kullanımının hem müşteriyi hem o süreçde rol alan çalışanı rahatlatacağının altını çizen Ozan Tan sözlerine şöyle devam etti: "Her sektörde kritik pek çok rutin işin yapay zekâ desteği ile çözülmesi çalışan ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Sonuçta burada elde edilen sonuçlarda hata oranı düşüyor, verimlilik artıyor ve çalışanların daha yaratıcı işlere odaklanması sağlanıyor. İşte bu yüzden yapay zekâ kullanımı müşteri ve çalışan mutluluğunda doğrudan etkili oluyor."



RUTİN SIKICI İŞLERDEN KURTULDUK

BİLİŞİM sektöründe önemli deneyime sahip yapay zekâ çözümlerinin dikkat çeken şirketi UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, yapay zekâ çözümlerinin geçmişte yaptığı işlere farklı bir şekilde bakmasına sebep olduğunu şöyle anlattı: "Geçmişte yaptığımız işlerde dijital dönüşüme odaklanırken önceleri hafta sonları pek çalışmazdık. Fakat mobil cihazlar ve müşteri talepleri yüzünden hafta sonları ve geç saatlerde bile çalışmaya başladık. Üstelik yapılan işlerin birçoğu sıkıcı sunum ve hesap tablolarından oluşuyordu. Şimdi düşünüyorum da UiPath çözümleriyle yaptığımız işleri daha günlerce, saatlerce yapılan bir uğraşla değil, dakikalar içinde çözebilirdik."



BULUT İHTİYACINA YETİŞEMİYORUZ

ÇİP tedariğinde yaşanan sıkıntıdan dolayı yatırımları daha uzun vadeli yapmaya odaklandıklarını belirten NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, pandemi döneminde artan taleplerle ilgili şöyle konuştu: "Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma konusunda gelen talepler bulut çözümlerinin avantajları; esnek ve büyük teknoloji yatırımı gerektirmeyen kullandığın kadar öde sistemlerinin kullanımını artırdı. Biz yaptığımız altyapı yatırımlarının üstüne uygulama yazılımlarını kurmaya başladık. Yerli bulut yazılımlarıyla yerli ve yabancı müşterilerin taleplerine yanıt vermeye çalıştık. Zaman zaman taleplere yetişmekte zorlandık. Ancak bulut çözümleri böyle bir dönemde esnek ve verimli çalışma olanağı sundu."