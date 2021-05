Yeni nesil beklemeden gel-al teknolojisi hazır

Yeme içme sektöründeki işletmelerin siparişlerini online olarak oluşturmalarına, ödemelerine ve sıra beklemeden teslim almalarına olanak sağlayan Beklemesen girişimi haziran ayında İstanbul’da 120’den fazla noktada hizmet vermeye başlıyor

Pandemi sürecinde pek çok restoran, kafe ve pastane kendisine online bir platform ya da Gel-al tarzında bir iş kurmaya çalıştı. İşte bu ihtiyaca yönelik çözümü geliştiren Beklemesen girişimi kullanıcılara daha iyi ve sürdürülebilir bir deneyim yaşatma adına kahve, unlu mamul ve pastane gibi işletmeleriyle anlaşmaları tamamlayarak mağaza kurulumlarına başladı. Kurucu ortaklar Murat Büyükekşi, Süleyman Nebati, Hamdi Cem Karadaş tarafından hayata geçirilen Beklemesen girişimi İstanbul'da 120'den fazla noktada hizmet vererek kullanıcıların zaman kazanmasını sağlamayı hedefliyor.



YENİ NESİL GEL AL

Girişimi, yeme içme sektöründe "Yeni Nesil Gel-Al" platformu olarak tanımlayan Süleyman Nebati, pandemi döneminde artan ilgiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Özellikle işletmeler açısından verimliliğin artması ve müşterilerinin artık mobil uygulamalar üzerinden sipariş vermek gibi süreçlere alışması açısından işletmeler bizim gibi niş ve faydalı bir hizmet veren bir platforma oldukça sıcak bakıyor. Haziran başı itibarıyla kullanıcılarla buluştuktan sonra, pandeminin yemeiçme sektöründeki etkilerinin işletmelerde olduğu gibi kullanıcılarda da Beklemesen için bir kaldıraç etkisi yaratacağına inanıyoruz."



3 TIKLA İŞLEMİ TAMAMLA

İş ortaklarının self servis kahve, unlu mamül ve pastane gibi işletmelerden oluştuğunun altını çizen Süleyman Nebati bu alanda önemli zincir markalarla beraber bölgesel oyuncuların da olduğunun altını çizerek geliştirdikleri çözümün etkisini şöyle anlattı: "Çözdüğümüz problemleri kullanıcı ve işletme problemleri olarak iki ana kategoriye ayırıyoruz. Kullanıcıların özellikle zaman sorununun çok olduğu metropollerde zamanını verimli bir şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Ayrıca pandemi etkisiyle insanlar artık diğer insanlarla etkileşime girmeden her alanda işlerini online yoldan gerçekleştirmek istiyorlar, Beklemesen'de kullanıcılar bu rutin eylemlerini tamamen online olarak yapabiliyor. Örneğin bir kullanıcı her gün siparişini vermek için kahvesinin süt tipi, kreması, şeker tercihi gibi opsiyonlarını ayrıca belirtmek zorunda kalıyor, Beklemesen sayesinde ise online ortamda sorunsuz bir şekilde kişiselleştirebiliyor ve sadece 3 tık ile siparişini vermiş ödemesini yapmış oluyor. İş Bankası'nın sponsoru olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın da desteğiyle kısa vadede bu pazarda dikey büyüyerek kitlemizi genişletmeyi ve farklı şehirlere açılmayı hedefliyoruz."



TÜKETİCİ SADAKATİ ARTIRILIYOR

İŞLETME tarafında ise pazaryeri modeliyle işletmelerin müşteri portföylerini artırmasına yardımcı olarak ek gelir elde etmesine yardımcı olduklarını belirten Süleyman Nebati, işletmenin verimliliğini artırarak, mağaza içi satışlarında da dijitalleşmelerini sağladıklarının altını çizdi. Nebati, "Yeni Nesil Gel- Al konseptiyle tüketiciyi yeni, rahat, kişisel ve teknolojik bir tüketim alışkanlığı ile buluşturuyoruz. Buna ek olarak, fırsat ve kampanyalarla beraber marka bazlı damga takibi özelliğimiz mevcut. Bu özellik sayesinde hem kullanıcılar kaybolan damga kartonları yüzünden kaybettikleri bedava kahve haklarını Beklemesen uygulamasından gerçekleştirdiği siparişlerden takip edebiliyor, hem de kağıt israfı önlenmiş oluyor. İşletme sahiplerine ise kendilerine tanımlanan web portal üzerinden Beklemesen özelinde yapılan siparişlerin finansal ve operasyonel analizine erişip işletmelerini elde edilen veriler ışığında geliştirmesine olanak sağlıyoruz" dedi.