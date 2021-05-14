Yenilenmiş telefon satan girişimler mercek altında

İkinci el elektronik ürünleri ekonomiye kazandırmak için yola çıkan EasyCep, ilk tohum yatırımını aldı. 9 milyon liralık yatırım toplayan girişim, 2022’den itibaren yurtdışına açılmayı planlıyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yenilenmiş elektronik ürünlere olan ilgi gittikçe artıyor. Yenilenmiş (Refurbished) olarak tabir edilen bu pazarın en ilgi çeken ürünü ise hiç kuşkusuz cep telefonları. Türkiye'de her yıl yaklaşık 20 milyon adet ikinci el cep telefonunun satıldığı ve pazarın büyüklüğünün ise yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'de yenilenmiş elektronik ürün pazarının ilk şirketi olan EasyCep, ilk tohum yatırımını aldı. EasyCep, çıktığı ilk yatırım turunda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen melek yatırımcı ve yeni nesil girişimcilerinden 9 milyon liralık yatırım almayı başardı. Yatırımcılar arasında Türkiye'nin hızla büyüyen finansal kuruluşlarından Fibabanka'nın kurumsal girişim sermayesi fonu olan Finberg, dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından biri olan Keiretsu Forum'un Türkiye ağı, Peak Games ve Ace Games'in kurucularından Hakan Baş, Birleşik Ödeme'nin kurucularından İlker Sözdinler ve Papara'nın kurucusu Ahmed Karslı gibi önemli şirket ve isimler bulunuyor.







İKİNCİ EL ÜRÜNLER

2018 yılında üniversiteli iki arkadaş olan Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kurulan EasyCep, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el elektronik eşyaların yenilenerek bir yıl garantili satışını gerçekleştiriyor. İki kişi başladıkları işte şu anda 40 kişilik bir grupla çalışan iki ortak, 3 yılda 30 bin adet cihazın yenileyip satışını gerçekleştirmiş. Şirketin kurucu ortaklarından Mehmet Akif Özdemir, "Easycep'in ülkemize en büyük katkısı, ikinci el elektronik ürünleri güvenilir ve garantili bir şekilde ekonomiye tekrar kazandırması ve cari açığın azalmasına destek olmaktır" dedi. Giderek artan elektronik ürün fiyatlarının tüketicileri ikinci el pazarına yönelttiğine işaret eden Özdemir, "İkinci el ürün kullananların sayısı her geçen gün artıyor. EasyCep olarak yenilenmiş elektronik ürün satışımız ile tüketicilerin bu ihtiyacına cevap veriyoruz. Sattığımız tüm ürünler en az 12 ay garantili" diye konuştu.







YILDA 20 MİLYON TELEFON SATILIYOR

Şu anda en büyük işlem hacminin cep telefonlarında olduğunu kaydeden Özdemir, Türkiye'de yıllık 20 milyon adet ikinci el telefonun el değiştirdiğini, pazar büyüklüğünün ise yaklaşık 6 milyar doları bulduğunu söylüyor. Dünyadaki yenilenmiş telefon pazar büyüklüğünün ise yaklaşık 50 milyar dolar civarında olduğuna işaret eden Özdemir, "Tüm dünyada yıllık 330 milyon adet yenilenmiş telefon satışı yapılıyor. Ülkemizde yenilenmiş telefon pazarı son iki yılda EasyCep'in de katkılarıyla önemli bir gelişme kaydetti. Ticaret Bakanlığı, Ağustos 2020'de yenilenmiş telefonların satışı ile ilgili bir regülasyon çalışması yaptı. Buna göre, Ticaret Bakanlığı'ndan yenileme merkezi lisansı alan şirketler yenilenmiş telefon satabilecek. Biz de EasyCep olarak gerekli başvurularımızı yaptık" dedi.







2022 HEDEFİ KÜRESEL PAZARLAR

EasyCep'in dünyada kanıtlanmış ve başarılı olmuş iş modeli üzerine kurulduğunu kaydeden Özdemir, bakanlığın regülasyonu ile pazarın önümüzdeki 10 yıl içinde hızla büyüyeceğinin öngörüldüğünü ifade etti. EasyCep olarak 2020 yılından itibaren internet üzerinden yenilenmiş elektronik ürünler için pazar yeri hizmeti verdiklerini anlatan Özdemir, EasyCep tarafından denetlenen ve sertifikalandırılan satıcıların da ürünlerini EasyCep üzerinden son kullanıcılara satabildiğini vurguluyor. Özdemir, "Cep telefonu ile başladığımız bu işte şu anda telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerin hem alımını hem de satışını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte birçok elektronik eşyanın alımını ve yenileyerek satışını yapacağız. Aldığımız yatırım da bu yolda bize büyük güç verecek" diyor. Hedeflerini, "Yenilenmiş elektronik ürün satışında Türkiye'nin en büyük pazar yeri olmak" şeklinde açıklayan Özdemir, yakın zamanda farklı elektronik ürünlerin de yenileme ve satışını da EasyCep üzerinden yapacaklarını belirtiyor. Özdemir, 2022 yılından itibarin www.easycep.com olarak yurtdışına açılmayı planladıklarını da ekliyor.



APPLE ÜRÜNLERİNE İLGİ BÜYÜK

EasyCep verilerine göre yenilenmiş telefon kategorisinde veya diğer kategorilerde (bilgisayar, tablet, akıllı saat) en çok rağbet gören marka Apple. Satışların yüzde 60'ını Apple ürünlerinin oluşturduğunu kaydeden Mehmet Akif Özdemir, geriye kalan yüzde 40'lık kısmı da Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo gibi markaların paylaştığını söylüyor.