ABD’de indirilen oyunların % 20’si Türkiye’de geliştirildi

Türkiye, mobil oyunlar konusunda en büyük pazarlardan biri olan ABD’yi ihracat kapısı haline getirdi. Startups.Watch‘a göre nisan ayında ABD’de en çok indirilen 100 oyun arasında Türkiye’de geliştirilen 20 oyun var

Türkiye'de mobil oyun stüdyolarının sayısı giderek artıyor. Üstelik oyun girişimleri ihracat potansiyeli ile ABD merkezli oyun şirketlerinin radarına girmiş durumda. Özellikle Zynga'nın Peak ve Rollic'i satın alması sonrasında Türkiye'deki oyun stüdyoları başarının anahtarının ABD'de en çok indirilen oyunlar arasında yer almak olduğunu çok iyi biliyor. Girişim ekosistemini rakamlarla ortaya koyan Startups.watch raporuna göre, nisan ayında Amerika'da en çok indirilen 100 oyun arasında 20 Türk oyunu var. Apple iOS platformunda yapılan sıralamada tüm ay boyunca en üst sıralarda yer alan oyun ise Garawel Games'e ait.



MİLYAR $'LIK YENİ GİRİŞİMLER

Oyun girişimleri, yeteneklerini, ABD pazarında sürekli listede olmakla gözler önüne seriyor. Yani, Peak sonrasında Türkiye'den yeni milyar dolarlık girişimler ortaya çıkıp çıkmayacağını listeye giren Türk oyun girişimlerine bakarak görebiliriz. Oyun stüdyoları arasında Good Jobs Games, Rollic'in birden fazla oyunu yer alıyor. Üstelik bu oyun girişimleri uzun süreli bir çabayla bu noktaya geldiğini söyleyebiliriz.



YENİ YATIRIM ALANLAR DA VAR

Oyun girişimleri arasında tohum yatırım alanlar veya satış anlaşması yapanlar da yer alıyor. Dream Games gibi büyük miktarda erken aşama yatırım alan oyun girişimleri de var. Aslında yapılan satın almaların en önemli sebeplerinden birinin de indirme oranları olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik Türk oyun girişimlerinin oyunları indirme sayısında üst sıralarda yer alıyor. Bu başarı, pek çok girişimin iyi bir yatırım ya da satış anlaşması yapmasına yardımcı oluyor.



İHRACAT KAPISI HALİNE GELDİLER

APPLE iOS ve Google Android platformlarının, Türk oyun girişimleri için önemli bir ihracat kapısı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece, en büyük pazar olan ABD değil, pek çok ülkeye ihraç edilen mobil oyunlarda Türkiye oyun girişimlerinin dikkat çeken üretim merkezlerinden oldu. Bu yüzden yerli ve uluslararası yatırımcılar ile dev oyun şirketlerinin gözü Türkiye'deki yetenek ve girişimlerde.

***



KÜRESEL OYUN ŞİRKETLERİNİN GÖZÜ İZMİR'DE



2020'de Zynga ailesine katılan Rollic, High Heels!'ı birlikte geliştirdiği İzmir'deki partner stüdyosu Uncosoft'u satın aldı

TÜRKİYE'DE oyun girişimleri sadece İstanbul değil, İzmir'deki oyun stüdyoları ile de yurtdışı oyun devlerinin dikkatini çekmeye başladı. 2018 yılında Edip Enes Çakır tarafından kurulan ve İzmir merkezli olan Uncosoft, 9PM Football Managers ve Rollic ile yayınladığı High Heels! ve Repair My Car! gibi mobil oyunlarla dünya çapında popülerlik kazandı. Bu oyunlar arasından en popüleri High Heels!, 2021 yılı başında yayınlandığından bu yana 70 milyondan fazla indirmeyle tüm dünyada sevilerek oynanmaya devam ediyor.



İZMİR'DE ÜRETİM

Rollic kurucu ortağı ve CEO'su Burak Vardal, "Bizimle ortak değerlere sahip, ürün odaklı ve yetenekli stüdyolar ile benzer ilişkiler kurmaktan keyif alıyoruz. Uncosoft da bunun harika bir örneği. Uncosoft'un Rollic ailesine katılmasıyla birlikte, İzmir'deki üretim gücümüzü genişletmeye ve tüm dünyada milyonlarca oyuncuya keyif veren kollektif ve yenilikçi oyun tasarımlarımızla mobil oyun sektörüne öncülük etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



YENİLERİ YOLDA

Uncosoft CEO'su Edip Enes Çakır, satış ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Global oyunlar üretmeye yönelik kültür ve vizyonumuz, Rollic ve Zynga'nın uzmanlığı ile daha da güçlenecek. Son birkaç yılda Rollic ve Uncosoft takımları arasında eşsiz bir uyum gözlemledik ve bu zamana kadar beraber çok başarılı, sevilen oyunlara imza attık. Bu nedenle beraber şekillenecek geleceğimiz için de oldukça heyecanlıyız." İlerleyen süreçte Uncosoft oyunları Rollic çatısı altında geliştirilecek ve şirket portföyünde yer alan oyunlara katılacak.



700 MİLYON İNDİRME

AMERİKA'NIN en çok indirilen ilk iki oyunu Rollic'ten geldi. Rollic, 12'si AppStore Amerika'da birinci ve ikinci sıralarda yer almış, çok sayıda başarılı oyunu içeren ve toplamda 700 milyon indirilmeyi geçen zengin bir portfolyoya sahip. High Heels!'ın hemen ardından Blob Runner 3D oyununu yayınlayan Rollic, böylece Amerika'nın en çok indirilen oyunları listesinde de ilk iki sırayı uzun süre domine etmiş oldu. Rollic, bu dönem içerisinde 10 farklı Türk partner stüdyosu ile mobil oyun ekosistemine Dodge Master, They Need You, Excavator Sim, Anti Aircraft 3D, Widget Dragon, Bounce Big, Long Nails 3D, Sleep Well!! ve Pole Dance! gibi keyifli oyunları da eklemiş oldu.



STÜDYOYU GENİŞLETMEYE BAŞLADI

HIZLI tüketilen ve çok indirilen oyunların algoritmasını çözmeyi başaran Rollic, yeni oyunlar için stüdyosunu genişletiyor. Zynga satın almasından sonra bu çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz çeyrekte yayınladığı oyunları ile geniş kitlelere ulaşma konusunda gözle görülür bir başarı yakalayan Rollic, her türden oyuncunun oynayabileceği, özgün karakter tasarımlarıyla ilgiyi üzerine çeken ve akılda kalıcı oynanış mekaniklerine sahip oyunları sayesinde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Hyper-casual alanında en önde gelen şirket konumuna erişti. Dünyanın önde gelen hyper-casual mobil oyun üreticisi ve yayıncılarından Rollic, 2018 Kasım ayında, İstanbul'da kurulmasının ardından hızlı bir büyüme ve başarı ile global olarak en çok oynanan oyunları yaratıyor. Bu başarının bir sonucu olarak ise Ekim 2020'de interaktif eğlencede bir dünya lideri olan Zynga tarafından satın alındı.

***



SAĞLIK GİRİŞİMLERİ BÜYÜMEYE HAZIR



SANOFİ'NIN, Türkiye'nin girişimcilik alanındaki en köklü kurumlarından Endeavor iş birliğinde gerçekleştirdiği girişimcilik programı PharmUp'ta yeni dönem katılımcıları belli oldu. PharmUp Girişimcilik Programı'nın 2021 yılı katılımcıları açıklandı. 64 başvuru arasından programa seçilen Avokadio, Farma VR, Gene2info, Genz Bioteknoloji, Medklik ve Oruba adlı 6 girişim, 3 ay sürecek hızlandırma dönemine başlayacak.



GİYİLEBİLİR ARAÇLAR

Sağlık alanında çalışan, ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu programa seçilen girişimciler, mentörlük desteği ve eğitimler içeren üç aylık hızlandırma dönemine başlayacak. Bu dönem sonrasında ürünlerini olgunlaştıran start-up'lar temmuz ayında gerçekleştirilecek programın final gününde sektörün önde gelen isimlerine projelerini tanıtma şansı bulurken somut çözümü olan projelere Sanofi ile iş birliği fırsatı sunulacak. Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlenen yeni dönem konuları doğrultusunda bu yıl başvurular arasından 6 girişimci programa katılmaya hak kazandı. Buna göre; Avokadio, Farma VR, Gene2info, Genz Bioteknoloji, Medklik ve Oruba PharmUp Girişimcilik Programı'nın yeni dönem girişimleri oldu.



GELİŞMEYE ÇOK AÇIK

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli sağlık alanındaki bu yenilikçi girişim programına dahil olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek PharmUp'ın ikinci dönem programı ile ilgili olarak, "Türkiye'de özellikle sağlık teknolojilerinde oldukça gelişmeye açık fırsat var. Bu bağlamda Sanofi gibi tüm dünyada alanında öncü bir kurumla partner olmak ve bu gelişime katkıda bulunmak bize mutluluk veriyor. Detaylı bir seçim süreci sonucu, PharmUp'a Sanofi ekibiyle birlikte 6 girişim seçtik" dedi.



1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

SANOFİ Türkiye, Levant ve İran Ülke Müdürü Cem Öztürk, PharmUp'ın başarıyla geçen ilk döneminin ardından ikincisini başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti; "Türkiye'ye bugüne kadar toplamda 1 milyar doları aşkın yatırım yapmış bir şirket olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı yürütmenin yanı sıra, bu alandaki gelişim fırsatlarıyla değer zincirinin tümüne destek olmak üzere proje ve iş birliklerine imza atıyoruz. PharmUp'ın ilk dönem programına dahil olan girişimcilerin kat ettikleri aşamayı görmek programımızın yarattığı farkı göstermek açısından önemliydi. Girişimlerden birinin hayata geçirdiği uygulama ise dünyada bir ilk olma özelliğini de taşıyordu. PharmUp'ın, Endeavour iş birliğinde gerçekleştireceğimiz ikinci döneminde, kısa listemizde 6 inovatif fikir bulunuyor. Kendilerinin bu süreçte kaydedecekleri aşama ve kuracağımız olası iş birlikleri adına heyecan duyuyoruz."

***



İŞİN GELECEĞİ HACKATHONU



TÜRK Telekom, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle kıyasıya yarışacağı, İşin Geleceği Hackathonu'nu düzenliyor. Gençler, Hackathon'da değişen iş yaşamına yönelik çözümlerle yarışacak ve ilk üçe girenler toplamda 45 bin TL ödülün sahibi olacak.



ÖDÜLLER KAZANACAK

Türk Telekom, genç yetenekleri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Telekom'un düzenlediği 'İşin Geleceği Hackathonu'nda yurt içinden ve yurt dışından katılan gençler yarışacak. Etkinlik kapsamında, Covid-19 süreci ile iş dünyasında karşılaşılan problemler ve yenilikçi uygulama önerileri çevirim içi platformda ele alınacak. Bireysel veya en fazla dört kişilik takımlarla, iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi alanlarında yarışacak katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL'lik ödül verilecek. Bir yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi'nde ücretsiz ofis imkânı sunulacak. Türkiye ve yurt dışından ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra üniversiteden en fazla iki sene önce mezun olmuş gençler 16 Mayıs tarihlerine kadar https:// www.turktelekomkariyer.com. tr adresi üzerinden yarışmaya başvuru yapabilecek.