Türkiye’de yeni ekonomi devleri eskilerle yer değiştirmeye başladı

Türkiye’deki değişimin habercisi 3 önemli gelişme dikkat çekiyor. Trendyol, aldığı son yatırımla 9 milyar 350 milyon dolar değerlemeye yaklaşırken, 35 milyar dolarlık UIPath girişimi New York’ta halka açıldı. Oyun girişimleri 4 ayda 65 milyon dolar yatırım aldı

Dünyada dijital ekonominin yıldızları Türkiye'den çıkan girişimci ve yatırımcıların imzasını taşıyor. 2010 yılında Demet Mutlu tarafından kurulan Trendyol, son aldığı 330 milyon dolar yatırımla 10 milyar dolarlık değerlemeye yaklaştı. Cem Sertoğlu'nun kurucusu EarlyBird girişim sermayesinin tohum aşamada yatırım yaptığı UiPath girişimi de 35 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Şirket son olarak New York'ta halka açılma başarısını gösterdi.

İki büyük başarının arka arkaya gelmesi Türkiye girişim ekosistemi açısından parlak bir dönem olarak kayda geçti. Ayrıca oyun yatırımlarının daha tohum aşamada milyon dolarlık yatırım alması değişimin bir diğer göstergesi oldu.







DEĞİŞİMİN FARKINDA MIYIZ?

Türkiye'de halka açık en büyük yazılım şirketi LOGO'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, yaptığı paylaşımda veri dünyasının devi haline gelen yeni ekonomi girişimlerinin artık Türkiye'nin en büyükleri haline geldiğini belirtiyor. Tekbulut'un altını çizdiği gerçeğe göre yeni ekonominin şirketleriyle eskiler yer değiştiriyor. Türkiye'nin en değerli şirketi Trendyol oldu. 2009'da kurul an Trendyol, 2015'te kurulan Getir gibi e-ticaret şirketleri yeni ekonominin öne çıkan şirketleri arasında yer aldı.



OYUNA 65 MİLYON DOLAR YATIRIM

Değişimin en önemli işaretlerinden biri de oyun girişimlerinin daha fikir aşamasında milyonlarca dolar yatırım alması oldu. Peak'in 1.6 milyar dolara satılması oyun girişimlerinin gördüğü ilgiyi artırdı. Startups.Watch verilerine göre 2021'in ilk 4 ayında oyun girişimlerinin aldığı yatırım 65 milyon doları buldu. Artık milyon dolarlık oyun yatırımları 2021 yılının başında sıradan hale geldi.







TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİSİ TRENDYOL

Türkiye'de e-ticarette belirleyici bir oyuncu haline gelen Trendyol, yaşadığımız dönüşümün en önemli örneği oldu. Aldığı 330 milyon dolar yatırımla 10 milyar dolarlık değerlemeyi yakalayan Trendyol, Türkiye'nin en değerli şirketi olmayı başardı. Getir'in 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşmasından sonra veri dünyasının e-ticaret girişimleri en değerli şirketler oluyor. 2009 yılında Demet Mutlu tarafından kurulan e-ticaret girişimi Trendyol, son aldığı 350 milyon dolar yatırımla 9 milyar 350 milyondolar değerlemeye ulaştı.

Şirketin hisselerinin yüzde 86.5'i Çinli Alibaba.com'un elinde bulunmasına karşın Türkiye'de kurulu bir A.Ş.'nin 10 milyar dolar değerlemeye ulaşması dikkat çekici.

Trendyol mobil uygulaması bugüne kadar 60 milyondan fazla indirilerek Türkiye'nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması haline geldi. Trendyol'da ziyaretlerin yüzde 93'ü mobil uygulamadan yapılırken, müşterilerin yüzde 85'i alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor.







35 MİLYAR DOLARLIK ROBOTİK YAZILIM ŞİRKETİ

Robotik yazılımlarla süreç otomasyonu konusunda çözüm geliştiren UIPath New York Borsası'nda halka açılma işlemini tamamladı. 2005 yılında Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tirca tarafından kurulan UiPath'ın ilk yatırımcıları arasında EarlyBird girişim sermayesi şirketinin kurucuları Cem Sertoğlu ve Mehmet Selçuk Atıcı yer alıyor. Dünyada 40'tan fazla ofisi bulunan girişim en son 1 Şubat'ta Seri F yatırım turunda 750 milyon dolar yatırım aldı ve şirketin değeri 35 milyar dolara yükseldi. Halka açılmadan sonra da EarlyBird yüksek orada hissesiyle önemli hissedarlar arasında yer almaya devam ediyor.

Avrupa'da gelişmekte olan pazarlardaki yatırımlarıyla dikkat çeken Earlybird Digital East Fund ortaklarından olan Cem Sertoğlu ve Mehmet Selçuk Atıcı Zynga'nın 1.6 milyar dolara satın aldığı Peak'in de en büyük yatırımcısıydı. New York'ta halka açılış töreni sonrasında UiPath kurucusu Daniel Dines ve şirketin ortaklarından EarlyBirds girişim sermayesi fonu kurucusu Cem Sertoğlu birlikte selfie çekti.







TOHUM AŞAMADA YATIRIM YAPTILAR

Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal, UiPath girişiminin tohum aşamada EarlyBird VC'den yatırım aldığına dikkat çekti. Ünsal, "Türkiye'deki en büyük girişim sermayesi fonlarından biri olan Earlybird Digital East Fund'ın Romanya'dan çıkan bir girişime tohum aşamasında yatırım yapması ve bu girişimin Amerika'da halka arz olması tüm ekosistemimiz için süper bir gelişme. Hem Doğu Avrupa'daki girişimlere hem de Earlybird Digital East Fund gibi Doğu Avrupa'ya ve Türkiye'ye yatırım yapan fonlara olan ilgi artacak. Fonlara yatırım yapan Limited Partnerlar da artık 'Ya bir sonraki UiPath'i bu fon bulursa' diye düşünerek FOMO etkisiyle fonlara daha kolay yatırım yapacak. Earlybird Digital East Fund'ın başarılı çıkış yapması da Türkiye markası açısından oldukça değerli" diye konuştu.







ACE GAMES'E 7 MİLYON $ YATIRIM

İstanbul merkezli oyun girişimi Ace Games, global ölçekte başarılı olacak mobil oyunlar geliştirmek hedefiyle 7 milyon dolar yatırım aldı. Ace Games, Türkiye odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera liderliğinde, San Francisco merkezli dünyanın en başarılı risk sermayesi fonlarından NfX, mobil oyun sektörünün önemli bireysel yatırımcıları Kristian Segerstrale, Alexis Bonte ve ABD'deki başarılı Türk girişimci Kaan Günay'ın da katılımı ile 7 milyon dolar yatırım aldı.

Ace Games kurucu ortağı ve CEO'su Hakan Baş, yatırım turu hakkında şunları söyledi: "Yatırım almak bir araç, asıl amaç başarı. Ace Games'de güçlü bir ekip kurduk, yatırım sonrası da ekibimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Aldığımız yatırımla ve ortaklarımızın da destekleriyle katma değerli işler yapacağımıza inanıyoruz. Yatırım ve oyun dünyasının öncü isimlerini Ace Games çatısı altında bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz."

Actera'dan yatırıma ilişkin yapılan açıklamada ise, "Ace Games'in başarısının hem ülkemiz ihracatına hem de istihdama fayda sağlayacağına inanıyoruz. Mobil oyun sektöründe Türkiye'nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için ülkemizin başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz" denildi.