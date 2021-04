2021 tarihi rekorla başladı

Startups.Watch Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 ilk çeyrek rakamları tarihi rekorları getirdi. Getir’e yapılan yatırımın 428 milyon doları bulduğu ilk çeyrekte, 62 yatırım turunda 509 milyon dolarlık anlaşmaya imza atıldı

Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 ilk çeyreğinde rekorları altüst eden rakamlara sahne oldu. Startups.Watch tarafından açıklanan rakamlara göre 2021'in ilk çeyreğinde 62 yatırım turunda 509 milyon dolarlık yatırım anlaşması yapıldı.

2021 ilk çeyreğinde Türkiye'deki girişimlerin melek yatırımcılardan ve girişim sermayesi fonlarından aldığı yatırımlarda Getir ve Dream Games başı çekti. Getir ilk çeyrekte aldığı toplam 428 milyon dolar yatırımla hem en çok yatırım alan Türk girişimi oldu hem de 2.6 milyar dolar değerleme ile milyar dolar sınırını aşarak unicorn oldu.



OYUNA YOĞUN İLGİ

Startups.Watch'ın şehirlere göre yaptığı sıralamada ise İstanbul başı çekmeye devam etti. 2021 ilk çeyreğinde yapılan 62 yatırımın 49'u İstanbul'daki girişimlere yapıldı.

Peak ve Rollic'in 2020'deki başarılı satış anlaşmaları sonrası oyun sektöründeki hareketlilik devam etti. 2021 ilk çeyreğinde 15 oyun girişimi 60 milyon dolar yatırım alarak rekor kırdı. 2021 ilk çeyreğinde Getir'den sonra en çok yatırım alan Dream Games, 50 milyon dolarla bir turda en büyük yatırımı alan oyun şirketi oldu. Yine Brew Games tohum aşamada yüksek miktarda yatırım alan oyun girişimleri arasında yer aldı.







KURUMLARIN İLGİSİ ARTTI

Yeni düzenlemeden sonra 2021'de kurumsal yatırımlar dikkat çekiyor. Türkiye'de girişim ekosistemine kurumsal yatırımcıların ilgisi artarak devam etti.

Bankalar yatırımlarda dikkatleri üzerine topladı. Fintech yatırımları dışında Getir de yatırımlardan aslan payını aldı.

Finberg'in Getir'in 128 milyon dolarlık yatırım turuna katılmasının sayesinde kurumlar, 2021 ilk çeyreğinde 18 yatırım turunda 154 milyon dolarlık yatırıma dahil oldu.

Alesta Yatırım, 2021 ilk çeyreğinde en çok yatırım yapan kurumsal yatırım firması oldu.

Startups.Watch online etkinliğinde konuşan Alesta Yatırım kurucu ortağı İbrahim Özer, portföylerinde 39 farklı girişime yatırım yaptıklarının altını çizerken yıl sonuna kadar rakamın 50'yi bulacağının altını çizdi. İbrahim Özer, girişimlere erken aşamada Alesta, büyüme aşamasında Escort ve kitlesel fonlamada yine farklı bir yatırım şirketi ile yatırım yaptıklarının altını çizdi.







YENİ FONLAR KURULUYOR

İlk çeyrekte artan rekor yatırımlar dışında yeni fonların da dikkat çektiğini söyleyebiliriz. 2021 ilk çeyreğinde toplam 85 milyon dolar değerinde 4 fon kuruldu ve yatırım yapmaya hazır hale geldi. Fonlar özellikle erken aşama girişimlere odaklanırken, büyüme odaklı girişimler de yatırımcının radarında yer alıyor. Yeni fonlar, yatırımların geri dönüşünü gördükçe pek çok geleneksel yatırımcıya cesaret veriyor.







KADINLARIN GİRİŞİMLERİNE YATIRIM AZALDI

2021 ilk çeyreğinde kadın girişimciler 509 milyon dolarlık yatırımın sadece 3 milyon dolarında yer alırken 62 yatırımın sadece 7'si kadın girişimcilere yapıldı. 2021 ilk çeyreğinde yatırım alan kadın girişimciler Beeo, Clotie, ESA Sports, Innerjoy, makromusic, Vahaa ve Wellbees oldu. Oyun girişimleri arasında kadın kurucusu olanların oranı oldukça düşük. Son dönemde artan kadın girişimcilerin oranı oyun girişimlerine yansımıyor.



GETİR'İN BENZERİ BİLE UNICORN OLDU

Yurtdışındaki Türk girişimlerden Gorillas, Getir'in benzer iş modelini hayata geçirerek 290 milyon dolar yatırım aldı ve unicorn oldu. Almanya merkezli girişimin, tamamen Getir'in iş modelinden yola çıkarak iki yılda topladığı yatırımlarla bu değerleme ulaşması fikrin sahibi Getir'in Silikon Vadisi yatırımcılarından bile gördüğü ilginin nedenini açıklıyor. Uluslararası yatırımcılar bu sıralarda 10 dakikada ev ve ofislere dağıtım yapan hizmetler konusunda Avrupa'daki rekabete yatırım yapıyor.







TÜRKİYE AVRUPA'DA 10'UNCU İSTANBUL 7'NCİ SIRAYA ÇIKTI

Melek ve girişim sermayesi (Venture Capital) yatırımları açısından Türkiye ilk çeyrekte Avrupa'da en çok yatırım yapılan ülkeler arasında 10'uncu sıraya yükseldi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ise İsrail'den sonra ikinci sırada yer aldı. Avrupa şehirleri arasında İstanbul'un yükselişi devam ediyor. İstanbul 2021 ilk çeyreğinde en çok yatırım yapılan Avrupa'daki 7'nci şehir oldu.







TÜRK TELEKOM'DAN ÖN ÖDEMELİ KART GELİYOR

Türk Telekom fintech konusunda aldığı lisansını nasıl kullanacağını Startups.Watch etkinliğinde açıkladı. Türk Telekom Finansal Teknolojiler Direktörü Tuğrul Taşgetiren, mobil ödemenin en kolay ödeme yöntemi olarak karşımıza çıkacağını belirterek, farklı tasarlanan fiziksel bir kartla tüketicinin karşısına çıkacaklarını şöyle anlattı: "İstanbul Kart dolumunu SMS ile yapmak mümkün hale geldi. Müşteri deneyimi açısından kolay kullanılan ürünler sunmak istiyoruz. Ön ödemeli kart konusunda ilk adımı atıyoruz. MasterCard ile işbirliği ile yepyeni bir tasarıma sahip fosforlu bir kart geliyor. 7/24 para transferi yapabildiğiniz, hesap bölüşümü yapabildiğimiz, Türk Telekom'dan GB'larca internet paketi kullanabileceğiniz bir ön ödemeli kart olacak. Önümüzdeki haftalarda ismini açıklayacağız. Kullanıcının her yerde kullanabileceği her koşulda görebileceği kartın tasarımı da oldukça farklı. Biz tüketicinin hayatını kolaylaştıracak finansal bir çözüm olarak sunacağız."



KOSGEB VE TÜBİTAK DESTEKLERİNE TAM GAZ DEVAM

Erken ya da tohum aşama adını verdiğimiz girişimlerin ortaya çıkmasında devlet destekleri de önem taşıyor. Belki de ilk can suyunu devletten alıyorlar. 2021 ilk çeyreğinde TÜBİTAK KOBİ ölçeğinde 357 Ar-Ge girişimine yaklaşık 6.6 milyon dolar destek sağladı. 2021 ilk çeyreğinde KOSGEB destekleriyle 31 yeni girişim kuruldu. 241 girişime 830 bin dolar destek sağlandı, 71 Ar-Ge girişimine de yaklaşık 200 bin dolar destek sağlandı. Yeni girşimlerin ortaya çıkmasına sebep olacak destekler pek çok ileri teknoloji girişiminin ortaya çıkmasını cesaretlendiriyor.



212 STARTUPS. WATCH'A ORTAK

Türkiye girişim ekosisteminin araştırma rakamlarını düzenli şekilde ortaya koyan Serkan Ünsal tarafından kurulan Startups. Watch da yatırım alan girişimler arasında yer aldı. Deneyimli girişim sermayesi fonu 212, yatırım analiz platformu startups.watch'un azınlık hissesini alarak ortak oldu. 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, "Kurulduğu günden beri destekçisi olduğumuz Startups. Watch'un büyüyerek daha geniş kitlelere yayılması için ortak olmaya karar verdik" derken, Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal da "212 ekibinin tecrübesinden ve bilgi birikiminden faydalanmak bizim için çok faydalı olacak. Bu birliktelik ile önümüzdeki dönem katlanarak büyüyeceğimizi düşünüyorum" dedi.



REGÜLASYONLAR ETKİLİ OLUYOR FİNTECH GİRİŞİMLERİ LİSANS ALIYOR

Finans teknolojisi girişimleri için 2021 yılında açık bankacılık lisanslarının dağıtlılıyor olması yerli ve yabancı yatırımcının olduğu gibi kurumların da ilgisini çekiyor. Ayrıca bulut tabanlı çözüm geliştiren kurumlar da bulut hizmetleri konusunda rahat bir nefes aldı. Artık Ar-Ge faliyetleri için ve hizmet satarken uluslararası bulut hizmetlerini kullanmaya devam edecekler. Alınan kararları yorumlayan Murat Güdücü verilerin yurtdışına çıkarılmaması problem yaratırken şimdi taahhütnamelerle sorunun çözüldüğünü şöyle anlattı: "Artık yurtdışındaki bulut hizmetlerini kullanan girişimler rahatlıkla bir taahhütname vererek yurtdışı veri transferi yapılabilecek. Finans teknolojisi girişimleri lisans almaya başladı. Önümüzdeki dönemde pek çok uluslararası yatırımcının bu alanda yatırıma başlayacağını söyleyebiliriz."