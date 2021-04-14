Code2 girişimi Scalex’ten 1 milyon dolar yatırım aldı

Kodlama yapmadan uygulama geliştirmeyi sağlayarak teknoloji bariyerini ortadan kaldıran Code2 girişimi, Scalex Ventures önderliğinde 1 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı

Uygulama geliştirmek için kod bilgisi ihtiyacı her yıl biraz daha azalıyor. Türkiye'den çıkan Palo Alto merkezli teknoloji girişimi Code2, ScaleX'ten 1 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım ile şirket bir süredir üzerinde çalıştığı no-code web uygulaması geliştirme platformunu kullanıma sundu. Şirketlerin ve girişimcilerin kodlama yapmadan kapsamlı uygulama geliştirmesini amaçlayan Code2, ScaleX Ventures önderliğinde çekirdek yatırım aldı.



TEKNOLOJİ BARİYERİ KALKIYOR

Code2 CEO'su Mustafa Sakalsız, "Günümüzde bilinen gelişmiş low-code/ no-code platformları kurumsal şirketlerin iç uygulamalarını hedefliyor. Oysa çoğu girişim, kod yazma becerilerinden bağımsız olarak, ürünlerini en kısa zamanda kullanıcılarına ulaştırma derdinde. Girişimler büyüyor, ihtiyaçları giderek karmaşık hale geliyor. Bugün piyasada bulunan ve girişimleri hedefleyen no-code platformlar bir aşamadan sonra bu ihtiyaçlara yanıt vermiyorlar. Biz Code2 olarak sadece prototip veya ilk sürümden ziyade, uygulamanın tüm aşamalarında müşterilerimizin kullanabileceği bir platform geliştiriyoruz" sözleriyle şirketin vizyonunu açıkladı. Ayrıca Sakalsız, "No-code platformları yazılım yapmak isteyenler için teknoloji bariyerlerini ortadan kaldıracak" diye ekledi.







YARATICI BECERİ

No-code platformları yazılımcı olmayan insanların işini kolaylaştırmakla kalmıyor. Neredeyse yazılım olmadan bir işin yapılmadığı zorlu iş dünyasında, geliştiricilerin de sınırları zorlanıyor. Bu da yazılımcıları daha hızlı sonuç elde etmek için çözüm arayışına itiyor. "Code2 bir hevesin sonucunda ortaya çıkmadı" diyor Code2 CTO'su Veli Öztürk ve ekliyor:

"Code2 iki teknik kökenli girişimcinin yirmi yıllık kariyerlerindeki deneyimlerden süzülerek ortaya çıkmış bir ürün. Code2 biz geliştiricilerin sevmediği yinelenen, tekdüze işleri yapmaktan kurtarıyor ve böylelikle bir organizasyonun en değerli parçası olan insanları, yaratıcılıklarını ve becerilerini daha iyi kullanabilecekleri işlere yönlendirmeye yardımcı oluyor."







SEKTÖR 2022 YILINDA 21 MİLYAR DOLAR HACME ULAŞACAK

Yazılıma duyulan talep, yazılımı üreten geliştiricilerin sayısına kıyasla çok daha hızlı bir biçimde artıyor. Özellikle yetenekli geliştiricilere cazip imkânlar sunamayan ilk aşama girişimler bu durumdan olumsuz etkileniyorlar. Bu boşluğu doldurmaya en büyük aday ise girişimlerin yazılımcı ihtiyacını ciddi oranda azaltan low-code/nocode platformları. Yayımlanmış sektör raporları bu beklentiyi doğruluyor ve low-code/no-code sektörünün 2022 yılı itibarıyla 21 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Code2, erken seviye girişim sermayesi şirketi ScaleX Ventures'ın başını çektiği ve Code2'nin ilk müşterisi Aytekin Oldaç ile PrimeTek kurucusu Çağatay Çivici'nin de dahil olduğu bir yatırımcı grubundan 1 milyon dolar yatırım aldı bile. ScaleX'in kurucu ortakları Dilek Dayınlarlı ve Berkay Mollamustafaoğlu, son yıllarda yazılıma yönelik talebin 5 kat arttığını vurgularken şunları söyledi: "Bu talebi mevcut yazılımcı sayısıyla karşılamak mümkün değil. Dolayısıyla, Code2 gibi platformlara olan ilginin büyük bir hızla artacağını öngörüyoruz. Mustafa ve Veli yazılım sektörünün ne yöne doğru ilerlediğini görüyorlar ve ellerinde geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir ürün ve vizyon var."