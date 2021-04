Şehirde her şey akıllanıyor

Pandemi yaşam tarzını değişime zorlarken teknoloji kullanımını tetikliyor. Mimarlardan teknoloji girişimlerine, herkes akıllı şehirler için yeni yaşam tarzı ve teknolojiyi işaret ediyor. Evde özel alanlar artıyor, akıllı enerji tüketimi ve elektrikli araçlar öne çıkıyor

Havalandırmadan güvenliğe, akıllı enerji tüketiminden akıllı elektrik araçlarına kadar her alanda akıllı evler, şehirler Ventures60 etkinliğinde masaya yatırıldı. Tasarımlarda kalıcı değişimler, 5G altyapısı, yetenekli girişimlerin akıllı enerji çözümleri tartışıldı. Etkinlikte yeni ev, ofis ve şehirlerde gelişen yaşam tarzı, artan metal yaka çalışan gibi kavramlarla ilgili görüşler anlatıldı.



METAL YAKALAR ARTACAK

Konfor anlayışının değişmeye başladığını belirten Tabanlıoğlu Mimarlık Yönetici Ortağı Melkan Gürsel, "Artık evlerde özel alanlar artıyor, havalandırma sistemleri değişiyor, hijyen öne çıkıyor ve akıllı çözümler kullanılmaya başlıyor. Eskiden bu kadar özel alan ihtiyacı yoktu. Ancak şimdi kalıcı şekilde evde çalışan anne-babalar kendilerine özel alanlar ayırmak zorundalar. Havalandırma sistemleri için çok enerji tüketen merkezi sistemler kullanılıyordu. Şimdi bir pencere açarak doğal hava akışını sağlayacağımız çözümler öne çıkacak. Yine geçmiş yüzyıllarda seramiğin kullanılmaya başlaması gibi farklı malzemeler öne çıkmaya başlayacak. Akıllı çözümler öne çıkacak" diye konuştu.

Pandemiyle ile hibrit dijital yaşam kültürüne geçişle ilgili konuşan NGN İş Geliştirme Müdürü Cem Lale de metal yaka çalışanların sayısının artmasına rağmen insana olan ihtiyacın devam edeceğini çarpıcı örneklerle anlattı: "İster üretici olun ister perakendeci, veri her yerden erişim imkânı veriyor. Aslında biz birbirimizden öğreniyoruz. Bulut üzerinden topladığınız verilerle daha iyi kullanımın öne çıkmasını sağlayabiliyoruz. Örneğin bir gemi kaptanına diğerlerinden öğrendiğimiz rota tercihini öneri olarak sunabiliriz. Yani sahip olduğumuz büyük veri ile daha çok öneri ve çözüm üretebiliyoruz. Metal yaka dediğimiz çözümler daha çok kullanılacak ama son kararı yine insanın vereceğini unutmamak gerek. Yapay zekâ platformlarında daha fazla insan çalıştırarak verimliliğin artması sağlanıyor. Tam tersine insanın kendi işine daha çok odaklanması gerçekleşiyor. İnsan daha keyifli, daha yaratıcı işlere yönelebilir. Makineler insanların konforunu artırmaya yönelecek."



5G'DE DİKEY SEKTÖRLER ÖNE ÇIKACAK

Dikey sektörlerin uzmanlığından faydalanarak 5G uygulamalarının gelişeceğinin altını çizen Etiya 5G Ürün Yöneticisi Fahri Kerçek, 5G'de operatörlerin ağı adil şekilde dilimlemesinin önemine dikkat çekerek, "Akıllı şehir tamamen akıllı paylaşılan ağ dilimleme sayesinde garantilenmiş bant genişliği ile öne çıkacak. Nesnelerin internetinde sayısız cihaz kullanılacak. 5G ağ altyapısında bu cihazların kullanacağı bant genişliği çok önemli. Operatör ağına dahil olmamış ağ dilimleme ve yapay zekâ konusunda çalışıyoruz. Gecikme konusunda ise Avrupa'da bir operatörle çalışıyoruz. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik oyunlarına garantilenmiş hız ve garantilenmiş gecikme oranıyla farklı bir kazanım yaratacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



YENİ NESİL ŞEHİRLER GELİYOR

Akıllı şehirler yerine "Yeni Nesil Şehirler" demeyi tercih ettiklerini vurgulayan Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "Pandemi döneminde artan ihtiyacı görerek planlarımızı değiştirdik. İnsanların evlerden bağlanma ihtiyacı artınca talebi karşılamak için fiber yatırımlarımızı hızla yukarı çektik. Birkaç yılda yapmayı planladığımız yatırımı pandemi döneminde yaptık. Evden çalışma ihtiyacı sebebiyle değişen ihtiyaçlar kalıcı hale geliyor. Akıllı ev, akıllı ofis artık eski bakış açısıyla şekillenen bir tanımdı. Biz o yüzden dönüşüme yeni nesil şehirler demeyi uygun buluyoruz. 9 şehirde bu konuda dönüşüm çalışmalarına başladık. Artarak da devam edeceğiz" dedi. Yaşanan dönüşümde kamu otoritelerinin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin şart olduğunu söyleyen Fatih Türkoğlu, "Biz üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız" diye konuştu. Fatih Türkoğlu dönüşümde enerji tüketimi açısından yaptıkları hazırlıkları ise şöyle anlattı: "Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelen şirket, temiz ve millî enerjiye de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini sistematik olarak azaltan Türk Telekom, ilkini 2021 yılı içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla, çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlanıyor. Sadece şehirler değil, herkese erişim için çalışıyoruz. Sürekli enerji imkânı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştıracağız."



YAPAY ZEKA TÜKETİMİ DÜŞÜRECEK

Sadece dev platform şirketlerinin akıllı şehirleri inşa ettiğini düşünenler yanılıyor. Ventures60 etkinliğinde konuşan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, girişim zekâsını projelerde akıllıca nasıl bir araya getirdiklerini şöyle anlattı: "Akıllı şehir, ev ve ofis kavramları tek bir platformun ya da markanın altından kalkabileceği bir ekosistem değil. Biz girişimlerin çevik ve hızlı çözüm geliştiren yapısını büyük dönüşüm projelerinde bir araya getiriyoruz. Örneğin yapay zekânın düşük enerji tüketimi için nasıl devreye girdiğini gördüğünde pek çok kurum tasarruf ederek bazı yatırım maliyetlerini birkaç yılda geri kazanabileceğini görüyor. İşte biz böyle çözümlere girişim zekâsı diyoruz. Veri odaklı yaklaşım tüm projelerde odak noktamızı oluşturuyor."



ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ HIZLANIYOR

Elektrikli araç kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Ventures60 etkinliğinde konuşan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, yeni nesil elektrik dağıtım projelerine ihtiyaç olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Limak gibi dağıtım ve perakende alanında aktif dikey bir oyuncu iseniz sürekli gelişerek müşterilerinize inovatif çözümler sunmanız şart. E-mobilite süregelen enerji dönüşümünün bir parçası. Stratejimiz aktif şekilde bu dönüşümün içinde olmak ve kendi iş modellerimizi bu doğultuda geliştirmek. E-mobilite alanını bunun için önemli fırsat kapılarından biri olarak görüyoruz. E-mobilite çok boyutlu ele alınması gereken bir başlık. Son 10 yılda ticari ve teknolojik gelişmelerin çok yoğun olduğu bir alan. Çoğumuzun aklına emobilite ile sadece elektrikli araçlar geliyor. Ancak bu ekosistem oldukça komplex ve çok basit aşağıdaki yapıdan söz edebiliriz."

Enerji dünyasının son dönemde önemli bir virajda olduğunun altını çizen Özdemir, "Dağıtık üretimin getirdiği yenilikler, dijitalleşme ve dekarbonizasyon bizim dünyamızı şekillendiren trendler haline geldi. Özellikle dağıtık üretim ve güneş sektöründeki baş döndürücü gelişim, farklı müşteri çözümleri ve yeni iş modelleri oluşturma ihtiyacını ispatladı. Örnek olarak depolama teknolojileri-entegre güneş sistemleri ve ilgili yeni mahsuplaşma mekanizmaları verilebilir. Artık tüketici sistemde ciddi oyuncu haline geldi diyebiliriz. Tüm bunlar e-mobilitenin yaratacağı oyun alanında yeni fikirler oluşturdu. Çoğu elektrikli otomobil kullanıcısı aracını evinde ve iş yerinde şarj eder. Ama evden uzun süreli uzakta kalma ve şehirlerarası yolculuk hallerinde şarj istasyonlarına ihtiyaç duyulacak. Ülkemizde şimdiden bu alanda yatırım yapan belli başlı firmalar var. Elektrikli araç pazarının artış trendine bakılır ve ulaşabileceği büyüklük düşünülürse, otomobil şarj networkü işletimi konusunda yeni oyuncular için de iş hacmi oluşabileceği düşünülebilir" dedi.