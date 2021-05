Kurumlar dijital kabuk değiştirdi

Her şirket pandemiyle birlikte uzaktan çalışmaya ve online ticerete devam ediyor. Online güvenlik ve eğitim politikalarına da yatırım yaparak dijital kabuk değiştiren şirketlerin siber güvenlik riskleri de artıyor

Online ticaret 2020 yılında rekorlar kırdı. 2021 yılının 4 ayında da rekor kırmaya devam ediyor. Pandemi döneminde, küçük esnaftan dev şirketlere bütün işletmeler satış politikalarını değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü tüketici ve çalışanların davranışı değişti.



GÜVENLIK RİSKI...

Tüketici temassız online alışverişe yönelince büyük-küçük her kurum uyum sağlamak için hızlı hareket etti. Personel de uzaktan çalışması için evlerine gönderilince onlar da davranış değiştirdi. Kurumlar çalışanlarını uzaktan erişimle evden çalışmaya yönlendirdi. Üstelik bu durum bazılarında süreklilik kazandı. Hızlı değişim pandemi döneminde siber güvenlik risklerini de önemli ölçüde arttırdı. Ancak bu durumla ilgili veriler henüz paylaşılmıyor. Aslında bu verilere daha çok ihtiyaç var. Sadece online ticaret rakamlarına bakarak değil, çalışan davranışlarının değişimine de bakmak zorundayız. Çünkü kurumlar kabuk değiştiriyor.



SÜREKLİ OLACAK

Hızlı büyümeye çalışan ve işlerinde devamlılık isteyen şirketler, uzaktan çalışmaya geçerken yaşadıkları acemilik yüzünden pek çok kez saldırıya uğradı. Normal hayatta maske, mesafe, hijyen üçlüsünü sanal ortamda henüz benzer bir refleks doğurmadı. Ancak bu yıl hemen her şirket ve kurum siber güvenlik konusunu sorgulamak zorunda kalacak. Şimdilik e-ticaret şirketleri bunu yakından yaşadı. Siber güvenlik konusu 2021 yılında süreklilik kazanacak. Tıpkı pandemide olduğu gibi siber güvenlik düşünmeden hiçbir yapı kurulamayacak.



YOLUN BAŞINDAYIZ

Online ticaretin, uzaktan erişimle iş yapmanın sürekliliğinin güvenlikle mümkün olduğunu ABD'de boru hattına yapılan saldırı ile yeniden gördük. Üstelik yolun henüz başında sayılırız. Risk her gün artıyor. Pandemi kadar gündemi siber güvenlik de meşgul edecek. Buna hazırlıklı olmak şart.





SİBER GÜVENLİK ALANINDA DENEYİMLİ ÇALIŞAN BULMAK ZOR

PANDEMIDE artan siber saldırıların önemli sebeplerinden biri de şirketlerde çalışanların çalışma ortamını değiştirmesi oldu. Uzaktan erişim ve uygulama güvenliği konusu önem kazandı. Uygulama dünyası ve uzaktan erişim konusunda uluslararası uzmanlığa sahip olan ve 9 yıl önce kuruyan Infrasis Siber Mühendislik'in Genel Müdürü Can Sobutay, siber güvenlik konusunda saldırıların artık geniş kadrolara sahip ekipler tarafından organize edildiğini söyledi. Sobutay, "Pandemide maske mesafe ve hijyenin altı çizildi. Ancak online güvenlik konusunda ihtiyacın sürekliliği pek vurgulanmadı" dedi. Henüz üniversitelerde bilgi güvenliği konusunda bir bölüm olmadığını, çalışma hayatının içinde bu deneyimin oluştuğunun altını çizen obutay, çalışan bulmakta zorlandıklarını aktardı. Sobutay, "Biz ağ ve bilgi güvenliği, iş sürekliliği, sanallaştırma, ağ altyapısı ve bütünleşik veri sistemleri, felaket kurtarma merkezleri uygulamaları ve tasarımları alanlarında yüksek teknik yeterliliklere sahip kadrolarla özel ve kamu kurumlarına hizmet veriyoruz. Deneyimli çalışan bulmak kolay değil. O yüzden kendimizi okul gibi görüyoruz" diye konuştu



İNGİLİZCE EĞİTIMLERE TALEP ÜÇ KAT ARTTI

KABUK değiştiren kurumlar çalışanların yetkinliklerini de gözden geçirmeye başladı. Teknoloji kullanımı ve yabancı dil konusunda yetkinlikleri artırmak birinci öncelik haline geldi. Küresel sağlık kriziyle birlikte online eğitim pazarı istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ederken, öğrencilerin yanı sıra kurumlar da eğitimlerini online ortama taşıdı. Tüm dünyada 25 binin üzerinde eğitmen ve 10 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan İngilizce eğitim uygulaması Cambly'nin çalışanlara yönelik eğitimlerine talep üç kat arttı. Koronavirüs salgını sadece öğrencilerin değil, şirketlerin de online eğitimlere yönelimini artırdı. Türkiye'den Cambly Kurumsal'ı tercih eden şirket sayısı ise 300'ü aştı. Cambly'nin Türkiye Genel Müdürü Emre Şimdi, online eğitimin teorik yerine pratik öğrenmeye katkı sunduğunu belirterek, "Ayrıca öğrenme hızını ve bireylerin derslere katılımını da artırıyor" dedi. "Teknolojideki ilerleme, iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi, kişinin öğrenme seviyesine uygun programlar gibi pek çok unsurun etkisiyle online eğitim pazarı hızla yükseliyor"diyen Şimdi, şöyle devam etti: "Son araştırmalara göre 2026'ya kadar dünya genelinde online eğitim pazar büyüklüğünün 375 milyar dolar olması beklenirken, 2024 yılına kadar kurumsal e-öğrenme pazar büyüklüğünün ise 38 milyar doları aşacağı öngörülüyor."