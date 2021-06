Telefon ekranı ihracat kapısı

Türkiye’den girişimlerin kurduğu sağlıklı yaşam, spor ve eğitim girişimleri ihracat kapısı olmaya devam ediyor. 111 milyar dolarlık dünya pazarından Türkiye’deki yazılım geliştiriciler de pay almaya çalışıyor

Fizyoterapist egzersizlerinden bel boyun ağrısına, doğru nefes alma egzersizlerinden çocuk ve güzellik bakımına her tür eğitim uygulamalar üzerinden mobil ekranlara taşındı. Çevrimiçi düzenlenen Apple Küresel Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2021 - World Wide Developer Congress) öncesi Türkiye'de geliştirilen oyun dışı sağlıklı hayat, spor ve eğitim uygulamaları da dikkat çekiyor. Türkiye'den mobil oyun girişimlerinin başarıları dikkat çekerken diğer alanlarda da girişimler göz dolduruyor.

AppAnnie Sensor Tower araştırmasına göre Google Android ve Apple iOS mobil uygulama geliri, 2020'de yıllık yüzde 24 artışla 111 milyar dolar gelire ulaştı. 2020'de toplam uygulama gelirinin yüzde 65'ini Apple iOS pazarı oluşturuyor.







Mobil oyunlar, 2020'de toplam mobil uygulama gelirinin yüzde 71'ini oluşturdu. 2020'de iOS 47.6 milyar dolar gelir elde ederken, Google Play 31.9 milyar dolar kazandı.

2020'de oyun dışında kalan mobil uygulama pazarının 32.1 milyar dolarlık gelirinin yüzde 76'sı Apple iOS tabanlıydı. Böylece Apple iOS tabanlı uygulamalrın geliri 24.7 milyar dolar olarak gerçekleşirken Google Play 2020'de oyun dışı 6.7 milyar dolar gelir elde etti.



GELİRDE TİKTOK VE PUBG

Oyun tarafında önemli gelir elde eden Türk girişimlerine diğerleri de eklendi. Uygulama abonelik gelirleri 2020'de 13 milyar dolara yükseldi. Yine bu gelirin yüzde 79'unu iOS tabanlı uygulamalar oluşturdu. 2020'de TikTok en yüksek hasılat yapan uygulama ve PUBG Mobile en yüksek hasılat yapan oyun oldu.







FİZYOTERAPİST VE DOKTORLAR MOBİL UYGULAMA EKRANINDA

Sağlıklı yaşamı destekleyen iPhone uygulaması MoovBuddy, fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı oluyor. Uygulamanın en popüler kullanım alanı bel ve boyun ağrısı, postür problemleri, eklem sağlığı sorunları gibi konularda doktor ve fizyoterapistlerin hazırladığı egzersiz programları.

2020'de kurulan girişim, kısa sürede büyüme gösteriyor ve yatırım almayı başarıyor. MoovBuddy fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı bir sağlık uygulaması, bel-boyun ağrısı, postür problemleri, eklem sağlığı sorunları gibi konularda doktor ve fizyoterapistlerin hazırladığı egzersiz programları bulunuyor. MoovBuddy doktorlara hastalarına egzersiz reçeteleyebileceği bir platform da sunuyor. MoovBuddy'i bu amaçla kullanmak için kayıt olmuş bin 300 doktor ve fizyoterapist bulunuyor. MoovBuddy'de egzersiz programının en az yüzde 30'unu yapan 10 kişi'den 9'u ağrısını azaltmayı başarıyor. Marmara Üniversitesi'nde yapılan bir akademik çalışmada birebir fizyoterapist kontrolü ve MoovBuddy ile egzersiz yapan 50'şer hastanın tedavi çıktıları incelendiği belirtiliyor.

Teknasyon ve twozero Ventures'dan yatırım alan uygulama App Store'da 80'den fazla ülkede öne çıkan uygulamalar arasına girdi. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirilen uygulama pandeminin hayatımıza girmesi ile birlikte evde her gün yapılabilecek tüm vücut egzersizlerini yayınladık. Kullanıcılarımıza iyi uyku, ergonomik çalışma ortamı, ve kısa egzersiz önerileri hazırladık. Ramazan'da örneğin iftar sonrası için sindirimi rahatlatmaya yönelik egzersiz programı hazırladık ve tamamını da kullanıcılarımızla ücretsiz buluşturduk. MoovBuddy kullanıcıları bunları çok sevdi.







KURUCU VE EĞİTMENLER KADIN

Kurucusu ve CEO'luğunu Nilay Aydoğan'ın yaptığı Studio Canlı eğitim uygulamasının 200 eğitmenin yüzde 85'i kadınlardan oluşuyor. Kendimize iyi bakmak, iyi hissetmek, iyi yaşam bilincine sahip olmak ve kendimizi geliştirmek için ihtiyacımız olan Mindfulness, meditasyon, nefes, yoga, beslenme, fitness, aile ve çocuk, güzellik ve bakım, hobi kulüpleri, psikoloji, kişisel gelişim, koçluk, günlük tutma gibi onlarca kategoride her ay bin 500'e yakın dersin olduğu uygulama 150 bin kez indirilmiş. Zamanı olmayanlara 10 dakikalık dersler öneriliyor. Çocuklar için mini bale'den, hayır diyebilmek gibi bir kişisel gelişim dersine, evde mikrofiliz yetiştirmeden kitap ve film tartışma derslerine, nefes egzersizlerinden özgüven başlığına kadar bir çok eğitim mobil ekranlara taşınıyor.



FİTNESS EĞİTMENLERİ EKRANA TAŞINDI

Pandemi döneminde salonlardan mobil ekranlara taşınan fitness ve yoga eğitmenleri Lotus uygulamasıyla farklı ülkelerden kullanıcılara hizmet veriyor. Lotus, 12 dilde video ve audio içerik sunan bir online yoga, fitness ve mindfulness platformu. Lotus ile tüm dünyadan 40'ın üzerinde bağımsız eğitmene çalışma fırsatı sunuluyor. Bu kişiler yoga eğitmeni, çevirmen, seslendirmen, yazılım geliştirici gibi pozisyonlarda uygulama üzerinden hizmet veriyor. Bu sonbahara kadar yine onlarca kişi ile çalışarak kullanıcılara yüzlerce yeni video içerik sunuyor.