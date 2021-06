Dijital bankacılık ıslak imzayı unutuyor

İlk hesabı açtığınızda ya da bir işlem yaptığınızda ıslak imza verme zorunluluğu 1 Mayıs 2021’den itibaren ortadan kalktı. Dijital bankacılık deneyiminin ıslak imzayı nasıl unutturacağını Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce anlattı

Türkiye dijital bankacılık deneyimine geri dönülmez adım attı. 1 Mayıs itibarıyla hayata geçen ve uçtan uca dijital bir süreçle müşteri olma imkânı sağlayan yeni yasal düzenlemelerle birlikte sektörde yepyeni bir dönem başladı. Artık bir bankanın müşterisi olmak ve banka değiştirmek hiç olmadığı kadar kolay hale geldi. Bu yeni dönemde ıslak imza ihtiyacı ortadan kalktı ve herkes dilediği zaman, dilediği yerden bir bankanın müşterisi olabiliyor. Bu banka müşterilerini heyecanlandıran yenilikleri Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, SABAH'a anlattı.



ODAKTA MÜŞTERİ İHTİYACI VAR

Ülkemizdeki bankaların dijital servislerdeki gelişmişliğinin pekçok ülkeye kıyasla çok ileride olduğunun altını çizen Yüce, 1 Mayıs 2021 tarihine kadar bu dijitalleşmiş servislere ulaşabilmenin giriş kapısının dijital olmadığını vurgulayarak, yaşanan değişimi şöyle anlattı: "Yeni uygulama kapsamında kullanıcılar, Akbank Mobil üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra, yeni çipli kimlik kartının ön ve arka yüzeyinin fotoğrafını çekiyor. NFC teknolojisi ile kimliğini telefonun arkasına temas ettirerek taratan kullanıcı yüz biyometrisiyle doğrulamasını da gerçekleştirdikten sonra kimlik tespiti için görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanıyor. Müşteri temsilcisi kimlik tespitini gerçekleştirince banka şubesine gitmeye, kurye beklemeye gerek kalmadan anında müşteri olunuyor. Biz Akbank olarak bu süreçte her zamanki gibi müşteri ihtiyaçlarını ve deneyim tasarımını odağımıza aldık. Müşterilerimize en iyi ve bütünsel hizmeti sunmak için bazı kritik yenilikleri de uzaktan müşteri olma sürecimize dâhil ettik" diye konuştu.



FİNANSAL ZEKA GELİYOR

FİNANSAL hayatı kolaylaştıracak içerikler üretmek için yapay zekayı kullandıklarını belirten Yüce, şöyle devam etti: "Mesela tüm etkileşim noktalarımızda kullanılan, müşterilerimize en doğru teklifleri oluşturmak için veri ile beslenen Finansal Zeka (FİZ) olarak adlandırdığımız gelişmiş bir öneri aklına sahibiz. Bu makine, müşterilerimize doğru zamanda doğru ürünü önermemize olanak sağlıyor. Bugün, FİZ'in yaklaşık 2 bin farklı değişken üzerine kurulu 100'den fazla modeli var ve her ay aktif müşterilerimizin yüzde 85'i için teklifler üretiyoruz. İkinci bir örneğimiz geçtiğimiz yıl Akbank Mobil'e entegre ettiğimiz bankamızın chatbotu Akbank Asistan. Müşterilerimizin uygulama içinden ulaşarak finansal işlem yapabileceği, merak ettiği soruların cevabını bulabildiği Akbank Asistan da doğal dil işleme alanında yapay zeka ile çalışıyor."



'HEDEF 1 SANİYE KISALTMAK'

AKBANK'TA müşteri deneyimi ve tasarıma çok önem verdiklerinin altını çizen Burcu Civelek Yüce, bugün Akbank Mobil'den bir dakikadan kısa bir süre içinde müşterilerin kredi kullanabileceğini şöyle anlatıyor: "Biz her gün bu süreci nasıl 1 saniye daha kısaltabiliriz sorularının cevabını bulmak için çalışıyoruz. Söz gelimi Akbank müşterileri IBAN ezberlemeye gerek kalmadan para transferi yapabiliyor. Hatta yakınlarındaki Akbanklılar'a Bluetooth özelliği ile bile para gönderebiliyor. Bu anlayışımız tüm bankacılık ürünlerimiz için geçerli. Amacımız müşteri deneyimini mükemmelleştirmek."



İNSAN MERKEZLİ BANKACILIK

BUGÜN mobil cihazlar ile banka servislerine dijital erişim, anında ödemeler, mobil cüzdanlar, kablosuz ödemeler, blockchain ve API yapılarının gündelik işlemlerin temel bileşenleri haline geldiğini ifade eden Burcu Civelek Yüce, "İnsan merkezli bankacılık servisleriyle finans sektöründe şeffaflığın arttığı gibi tüketiciler için de finansal hayatın kolaylaşması gibi merkezinde 'insan' olan servisler artacak" dedi.