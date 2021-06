Üretim hattına yapay zeka karıştı

Yüksek çalışma riski taşıyan işler, üretimde verimliliği artıran veri odaklı çözümler pandemi döneminde veri ekonomisinin büyümesini sağladı. Her fabrika kesintisiz üretim için iş zekası çözümlerini kullanıyor

Pandemi döneminde tedarik zincirinde yaşanan kesintiler, tahminlerin sürekli sapmasına sebep olan lojistikte yaşanan sıkıntılar üretime dayalı ekonomilerde önemli sıkıntı yarattı. Çin'deki fabrikalarda yaşanan üretim ve lojistik sıkıntısı, Avrupa'nın yüzünü Türkiye'ye dönmesine sebep oldu. Çin ve ABD konteynırları kendi ülkesine çekince Türkiye Avrupa'ya tırlarla taşıma yapmaya başladı. Bu aşamada kesintisiz üretim teknoloji odaklı dönüşümü zorunlU kıldı. Ventures60 etkinliğinde "Kesintisiz Üretim Çağı" başlığında Türkiye'nin en büyük rafinerisi Tüpraş'ta kullanılan insansız hava araçlarından üretimde kurumsal zeka çözümlerine, üretim odaklı yapay zeka yatırımı yapan kurumsal yatırımcılardan siber saldırı tehditlerine kadar her başlık masaya yatırıldı.



DİLİMLENMİŞ AĞ PROJESİ

Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, veri ekonomisine katkı sağlayacak Arçelik ile beraber yürütülen önemli projeyi Ventures60 etkinliğinde anlattı. Türkiye'de ilk kez denecek dilimlenmiş ağ projesini Arçelik ile hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammed Özhan, Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye'nin ilk 5G'ye hazır özel kablosuz ağının kurulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan anlaşma kapsamında Türk Telekom iştiraki Argela'nın geliştirdiği dilimlenmiş ağ stratejisinin özel kablosuz ağı, Arçelik'in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye'deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını da devreye sokacak. Endüstriyel 5G'ye hazır özel kablosuz ağ, Arçelik'in Çayırova'daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulacak. Geleceğe uyumlu ve 5G'ye hazır Nokia ağı, Arçelik'in dijital dönüşümünü hızlandırırken Endüstri 4.0 kullanım senaryolarının uygulanmasını kolaylaştıran bir platform haline gelecek."



TÜPRAŞ'TA DRONE İLE BAKIM

Ventures60 etkinliğinde gündeme gelen bir diğer ilginç proje de Tüpraş İzmit Rafinerisi Müdürü Metin Tüfekçioğlu'nun dile getirdiği tesiste kullanılan dronelar oldu. "Drone ile Uzaktan Görsel Muayene" yönteminde, robotik teknolojiler içerisinde özel donanımlı ve kullanım alanına özgü kontrol yazılımı bulunduran kapalı alan için tasarlanan bir drone kullanılıyor. Yükseklik boyutları 5 ila 40 metre arasında değişkenlik gösteren basınçlı ekipmanlar ile 15-18 metre derinlikteki petrol depolama tanklarında insan yerine çalışan robotlar, kapalı alanlarda insan iş gücünü en aza indirerek sürecin risk ve zorluklarını ortadan kaldırıyor. Drone ile yapılan uzaktan görsel muayene çalışmasında, kapalı alandaki ekipmanın her noktasından alınan yüksek çözünürlüklü görseller ve sensör verileri değerlendirilerek, 3 boyutlu modelleme ile detaylı incelemeler gerçekleştirilebiliyor.



HEDEF ÖNCE İNSAN

DEPOLAMA tanklarında devre dışı edilmesinden tekrar devreye alınmasına kadar geleneksel yöntemle ortalama 7 ay sürecek tank periyodik kontrol süreçleri, online tank robotik kontrol yöntemiyle yaklaşık 1 ayda tamamlanabildiğini ifade eden Tüpraş İzmit Rafinerisi Müdürü Metin Tüfekçioğlu, "İnsan en önemli değerimiz. Tüm iş süreçlerimizde 'Önce İnsan' diyerek, 'Geleceğim Emniyetim' mottosuyla hareket ediyoruz. Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) ve Proses Emniyeti Standartlarımıza tüm çalışanlarımızın ve çözüm ortaklarımızın koşulsuz uymalarını bekliyoruz. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak, çalışanlarımızın riskli ortamlara girmelerine gerek kalmayacak emniyetli iş ortamını sağlamak temel ilkelerimiz arasında yer alıyor. Robotik teknolojilerin rafineri sahalarımızda yaygınlaşması ile öncelikli amacımız, insan iş gücünü emniyet odaklı dijital uygulamalarla desteklemek. Böylece tekrarlayan ve riskli işler için robot teknolojilerinden faydalanırken, insan kaynağımızın ise bilgi ve tecrübe çeşitliliğini, yetkinliklerini geliştirerek kritik karar verme süreçlerinde yer almasını amaçlıyoruz. Ayrıca, kaynak ve zaman tasarrufuyla verimlilik ve performansında artışı da hedefliyoruz" dedi.



GAZİANTEP'TE ÜRETİMDE KURUM ZEKASI

VENTURES60 etkinliğinde Gaziantep'teki üretimin nasıl şekil değiştirdiğini İnal Teknoloji kurucusu Burhan İnal şöyle anlattı: "Biz daha öne makineleri kuran şirketlerde ve ustabaşında kalan bilgi birikimine kurumun sahip olmasını sağlıyoruz. Plastik, tekstil ve gıda sektörlerinde üretim yapan kurumlar artık üretimde sahip oldukları verinin farkına vardı. Bu sayede departmanlar arasında çekişme sona erdi. Kapasite kayıpları ölçülebilir hale geldi ve kayıpları ortadan kaldırmak için adım atıldı. Artık işletmeler ne kadar hammadde kullanacağını biliyor. Ona göre satın alma ile satış arasında oluşan kayıplarla mücadele ediyor."



ÜRETİME SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİ

KIŞİSEL verilerin ve kurum verilerinin korunması, siber güvenlik ihlalleri, çalınan kredi kartı ve hesap bilgileri derken, son günlerde sıkça, kurumların, kuruluşların ve işletmelerin siber güvenliklerini nasıl sağlayacakları tartışılıyor. ABD'de boru hattına yapılan siber saldırı ile konu üretim ve enerji şirketlerinin gündemine oturdu. Ventures60 etkinliğinde konuşan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, bu bağlamda özellikle kurum içi bir siber güvenlik kültürünün tesis edilmesinin elzem olduğunun altını çizdi. Erkul, "Pandemi sürecinin yalnızca dijital dönüşümü hızlandırmakla kalmadığı aynı zamanda, siber güvenlik ihtiyacını da arttırdığı görülüyor. 2019 yılında 167 milyar dolar büyüklüğünde olan pazar hacminin, 2021 sonunda 202 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu konuda üst yönetimlere büyük görev düşüyor, Şirketlerin yapısına uygun siber güvenlik yazılımları, kuralları ve prosedürleri oluşturulmalı. Şirket çalışanları güncel bilgilere göre siber güvenlik eğitimlerine tabi tutulmalı. Hem yazılımlar hem de çalışanların bilgileri taze olmalı" dedi. Erkul, siber güvenlik önlemleri alırken, tüm çalışanların katılımcı olduğu bir mekanizma kurulmasının önemine dikkat çekti.



TÜRK TELEKOM'DAN 4 GİRİŞİME YATIRIM

ÜRETİMDE büyük veriyle başa çıkabilmek için yapay zeka kullanımında artışın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan 4 girişime yapacakları yatırıma dikkat çekti. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 8'inci dönem mezunu Syntonym ile ilk imzayı attıkları müjdesini veren Muhammed Özhan, sözlerine şöyle devam etti: "Bir tanesiyle ilk imzaları attık. Syntonym, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verileri GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde anonimize ederek bireylerin mahremiyetini korurken, verilerin açık rızaya gerek duyulmadan da işlenebilmesini, paylaşılabilmesini ve yapay zeka eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Syntonym, resim ve videolardaki biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzler ile geri döndürülemez bir şekilde değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri koruyor. Bozulmadan yapılan bu anonimleştirme, yapay zeka algoritmalarının doğruluklarını ve güvenilirliklerini arttırdığı gibi, ileri veri analizlerini de mümkün kılıyor. Diğer girişimlerden biri de yine üretim odaklı işletmelerde kullanılıyor. Ay sonuna kadar diğer üçünü de açıklamayı düşünüyoruz."