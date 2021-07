Tiko rekor yatırımla başladı

Sina Afra’nın kurduğu gayrimenkul girişimi Tiko, 65 milyon dolar A serisi yatırım aldı. Şirketin yönetimi ve 75 çalışanından 25’i Türkiye’de bulunuyor. 2019’da Türkiye’de operasyonu durduran girişim, Tiko markasıyla İspanya’da hizmet veriyor

Türkiye Girişim Ekosistemi yılın ikinci yarısına rekor yatırım anlaşmasıyla başladı. Sina Afra tarafından kurulan Evtiko girişimi Tiko markasıyla giriş yaptığı İspanya'da 65 milyon dolar seri A yatırımı aldı. Evtiko 2019 yılında Türkiye'deki operasyonlarına son verip şansını İspanya'da denemeye karar vermişti.

Aldığı 155 milyon dolar B serisi yatırımla Milyar dolar değerlemeye ulaşan Dream Games 50 milyon dolar A serisi yatırımla rekoru elinde bulunduruyordu.

Aslında Sina Afra'nın EvTiko girişimi yeni bir modelin mümkün olduğunu gösteriyor. Sina Afra, kendi ülkende başarısız olsan da eğer modelin başarı kazanacağından eminsen yılmamak gerektiğini tüm girişimcilere kanıtlıyor. Yönetim ve teknik operasyonu Türkiye'de olan ekip Tiko markasıyla gayrimenkul operasyonlarını İspanya'da yürütüyor.







A SERİSİ YATIRIM TURU

Girişimin A serisi yatırım turu Btov ve Rocket Internet liderliğinde, Class 5 Ventures Joel Ayala, deneyimli girişimci Noa Khamallah'nın katılımıyla gerçekleşti. Tiko bu turda aldığı yatırımı Portekiz pazarına giriş ve 75 kişiden oluşan ekibi genişletmek amacıyla kullanacak. Tiko'nun değerlemesiyle ilgili yorum yapılmazken, B serisi yatırım turunda milyar dolar değerlemeye ulaşması şaşırtıcı olmayacak. Sina Afra girişimciliğin temel kuralının meydan okumak olduğunun altını çizerek giriştikleri yolculuğu şöyle anlattı: "Aynı yönetim ve teknik ekip iş başında. 'Ev' hariç Tiko kelimesiyle aynı marka ama farklı bir pazarda iş modelini hayata geçirebiliyor. Sonuçta biz yaptığımız işin doğru olduğunu biliyorduk. Zamanlama kimi pazar için erken, kimi pazar için doğru zaman olabilir. Girişimcilik bazı zaman doğru yolu bulana kadar sonuna kadar uğraşmayı gerektiriyor. Bu sadece ürün-müşteri uyumunu bulmakla sınırlı degil, bazı zaman doğrular makro ortamın da bulunması gerekiyor."



BAŞARIYI ALKIŞLAYALIM VE SAHİPLENELİM

Sina Afra, "Getir, Trendyol, Yemeksepeti, Gittigidiyor, Hepsiburada, Dream, Tiko resmi olarak milyar dolar değerlemeye sahip veya değil ama bu yolda ilerleyen her girişimden ekosistem yeni şeyler öğreniyor. E-ticaret, oyun, yazılım her dikeyde daha çok başarılı girişimler çıkarmalıyız. Bu yüzden iyi eğitilmiş insanlara, deneyimli girişimlere ihtiyacımız var. Sonuçta insan kaynağı, vergi, ihracat, veri odaklı iş yapma kültürüne katkı veren her girişimi daha çok sahiplenmeli ve Türkiye'de adaletli bir şekilde rekabet etmesinin önünü açmalıyız" dedi.







ÖNEMLİ OLAN ŞİRKETİN MERKEZİ

"Bence ülkemizden çıkan tüm startuplara sarılmalıyız. Bize mal etmeliyiz" çok değerli mesaj veren Sina Afra, girişim ekosistemindeki başarılı girişimcilerimizi ve ekosistemin tüm paydaşların daha çok sahiplenilmesini gerektiğinin altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: "Bugün İspanya'dayız diye sadece İspanyol girişimi degiliz. Yarın Fransada ve Portekizde olunca Fransız girişimi de olmayacağız. Ben hep 'yönetim nerede' diye bakıyorum. Getir de Hollanda şirketi değil. Şimdi Londra'da olduğu icin İngiltere girişimi değil."



GİRİŞİM EKOSİSTEMİ DENEYİM KAZANIYOR

Evtiko girişimi web sitesinde kendisini şöyle tanımlıyor: "İspanya ve Türkiye'de faaliyet gösteren, gayrimenkul sektörüne teknoloji altyapısını kullanarak yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan gayrimenkul teknolojileri (Proptech) girişimi. Evtiko'nun teknolojik altyapısı İstanbul merkezinden yönetilirken, gayrimenkul operasyonları Tiko markasıyla İspanya'da yürütülüyor." Tiko markasıyla İspanya, yönetim ve teknik ekibiyle Türkiye'den yönetilen bir girişim olarak bu yatırımı aldı. Sina Afra, Türkiye Girişim Vakfı kurucusu ve Başkanı olarak ekosistemin deneyimli ve başarılı örnek modellerinden biri. Küresel başarı hikayeleri konusunda ilk adımı Markafoni ile atmıştı. Şimdi sahip olduğu deneyim ve network sayesinde küresel operasyon konusunda daha deneyimli. Bunu küresel yatırım ağları da takdir ediyor. Pandemi döneminde büyük bir belirsizlikten geçen gayrimenkul sektöründe dijitalleşme büyük önem kazandı. Tiko, evini satmak isteyenlere, evi ziyaret etmesine gerek kalmadan altyapısındaki yapay zeka teknolojisi ile desteklenmiş algoritmaları sayesinde 24 saat içinde teklif vererek gayrimenkul sektöründe büyük bir değişime öncülük etmeyi hedefliyor.