Türkiye milyar $’lık yatırım liginde

Türkiye Girişim Ekosistemi 2021’in ilk yarısında 129 anlaşmayla 1.3 milyar dolar yatırım aldı. Peak, Getir, Trendyol’un yer aldığı milyar dolarlık girişim ligine Dream Games ve Hepsiburada katıld

Startups.watch tarafından düzenlenen Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 2. Çeyrek etkinliğinde Türkiye'nin milyar dolarlık yatırım ligine taşıyan rakamlar açıklandı. Girişim ekosistemiyle bir çok istatistiğin ve öngörünün paylaşıldığı etkinlikte açıklanan rakamlara göre 2021 2. çeyreğinde girişimler 63 yatırım anlaşmasıyla toplam 746 milyon dolar yatırım aldı. Böylece 2021'in ilk yarısında girişimler 129 anlaşmayla toplam 1.3 milyar dolar yatırım aldı. Dream Games 155 milyon dolarlık seri B yatırım anlaşmasıyla milyar dolar değerlemeye sahip olurken, Hepsiburada NewYork'ta borsaya açılmasından sonra şu an itibarıyla 4.2 milyar dolar değere ulaştı. Değerlemesi 7.5 milyar dolara ulaşan Getir, ABD pazarını da gözüne kestirdi.







TÜRKİYE AVRUPA'DA 8'İNCİ

Türkiye melek ve VC yatırımları kapsamında 2'inci çeyrekte Avrupa'da 8'inci, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise 2'inci sırada yer aldı. Türkiye 2021 2. çeyrekleri karşılaştırıldığında Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika, Polonya gibi bir çok Avrupa ülkesinden daha çok yatırım aldı. Kişi başına düşen melek yatırım ve girişim sermayesi yatırımlarına bakıldığında ise Türkiye'de 2021 2. çeyreğinde kişi başına 8.8 dolar yatırım yapıldı. Bu istatistik ile Türkiye İtalya, Yunanistan, Portekiz, Rusya, Polonya gibi ülkeleri geride bıraktı.







İSTANBUL YATIRIM AĞI

Girişim ekosistemi yatırımlarında İstanbul altın çağını yaşamaya devam etti. 2'inci çeyrekte yatırım alan 63 girişimin 49'u İstanbul'daki girişimlere yapıldı. Oyun stüdyoları açısından bakıldığında İstanbul Londra'dan son Avrupa'da ikinci sırada yer almaya devam etti.

2'inci çeyrekte 14 oyun girişimi yatırım aldı. 2021 ilk yarısında ise 29 oyun girişimi yatırım almış oldu. Peak, Getir, Trendyol, Hepsiburada, Dream GamesTürkiye'deki milyar dolarlık girişim sayısı 5 oldu. Türkiye'de 2021 yılında toplamda 91 milyon dolarlık 5 fon kuruldu.







YAPAY ZEKÂ AĞIRLIKLI 18 GİRİŞİME DESTEK

Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'ta 9'uncu dönem girişimleri belli oldu. Programa yapay zekâ ağırlıklı, nitelikli ve özgün teknoloji çözümleri geliştiren 18 ekip seçildi. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'un 9'uncu dönem girişimi 18 ekip belli oldu. Girişimlerin her birine 200'er bin TL nakit desteğinin yanı sıra Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures'tan yatırım alma imkânı sunulacak. Ayrıca bu yıl programı tamamlayan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play'in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatı yakalayacaklar. Yeni dönemde programa katılacak girişim sayısını ve verilen nakit desteğini artırdıklarını ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu şöyle konuştu: Yeni dönem PİLOT girişimleri şöyle; reklam doğrulama hizmeti sunan Adnsafe, akıllı tarım uygulaması Agrovisio, yapay zekâ ve derin öğrenme veri servisi Arcanor, döngüsel ekonomi yeşil fintech çözümü Barty, şarj istasyonu çözümü Bluedot, otonom iş süreçleri geliştirme platformu Cameralyze, kolektif veri açıklama servisi Co-one, maliyet tahminleme ve tedarik zinciri yönetimi çözümü Costifier, dijital platformlardaki sahte ürünleri tespit eden Counterfake, sosyal medya karar destek çözümü Earnado, yapay zekâ destekli nöro teknoloji platformu emoty.Al, yapay zekâ ve doğal dil işleme tabanlı müşteri deneyim çözümü Feedgage, tedarik zinciri yönetim platformu Freightest, yapay zekâ tabanlı desen ve doku üretim yazılımı MYTH.AI, e-ticaret analitik çözümü NeSatılır.com, 3 boyutlu kalite kontrol yapılmasını sağlayan çözüm surfvis.ai, siber güvenlik çözümü Wallids ve video analitik çözümü Xena-Vision."







YENİ YATIRIMLAR VAR

Karakullukçu, "Hedefimiz, ilk günden bu yana, girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak. PİLOT ile girişimlerin en çok ihtiyaç duyduğu, nakdi sermaye ve mentor desteğini bir arada sunuyoruz. Girişimlere aynı zamanda Türk Telekom ile iş birliği fırsatı, eğitimler, iş bağlantıları ve yatırımcılara erişim imkânı sağlıyor, TT Ventures ile yatırım yaparak girişimleri büyütüyoruz. PİLOT programına katılan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play'in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatına da sahip olacaklar" diye konuştu.



31 GİRİŞİM YATIRIM ALDI

PİLOT'a seçilen 18 ekip, program süresince geniş mentor ağına, büyük yatırımcılara ve Türk Telekom'un iş bağlantılarına erişim olanağı bulacak. Ekipler ayrıca program süresince çeşitli eğitimlere katılacak, ofis alanı, teknoloji alt yapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği alacak. Program sonunda 18 girişim arasından seçilecek ekipler, dünyanın en büyük inovasyon platformu ve girişim sermayesi platformlarından Plug&Play'in 4 haftalık Amerika programına katılacaklar. Bu sayede, fikirlerini dünya çapındaki yatırımcılara tanıtma ve global şirketlerle iş birliği yapma imkânı elde edecekler. Türk Telekom bugüne kadar PİLOT mezunu 73 girişime toplamda 5 milyon TL'nin üzerine nakit desteği verirken, mezun girişimler geçen yıl 850 kişiye istihdam sağladı ve 60 milyon TL ciro elde ettiler. Mezun girişimlerden 31 tanesi yatırım aldı.







2023'E KADAR HEDEF 10 TURCORN

Sanayi ve Teknoloj Bakanı Mustafa Varank, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'den 63 girişimin 746 milyon dolarlık yatırım aldığını belirterek, "Bu performansla ülkemiz, Finlandiya, Norveç, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İtalya, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı" dedi.

Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilen "Türkiye Girişim Ekosistemi 2021 2. Çeyrek Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl Peak Games ile ilk "unicorn"unu Türkiye'deki deyimiyle "Turcorn"unu çıkardığını ve sahip olduğu potansiyeli tüm dünyaya gösterdiğini anımsattı. Bu başarının bir tesadüf olmadığının bu yıl başında Getir ve Dream Games'in yeni "Turcorn"lar olarak ortaya çıkmasıyla ispatlandığını dile getiren Varank, "2023'e kadar en az 10 Turcorn çıkarma hedefi doğrultusunda daha gidilecek yol olduğunu söyledi.



GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ

Girişimcilik ekosisteminin 2021'in 2'nci çeyreğinde gösterdiği performansın bunu doğruladığına dikkati çeken Varan, "Yılın ilk 6 ayına baktığımızda ise ülkemizden 129 girişimin 1,3 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaştığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, girişim sermayesi fonlarının girişimcilik ekosistemi için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Oluşturduğumuz fonların da başında TechInvesTR geliyor. TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde geliştirdiğimiz programda, bir 'fonların fonu 'mekanizması oluşturduk. Bu fon aracılığıyla Türkiye'de yatırım yapacak 5 girişim sermayesi fonuna katkıda bulunacağız. Bu sayede yaklaşık 1,7 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşılmasını ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişime yatırım yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.



300 MİLYON LİRA DESTEK

Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden de girişimcilere destek verdiklerini dile getiren Varank, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) programı kapsamında bugüne kadar 12 çağrı açtık ve 35 binin üzerinde iş fikri başvurusu aldık. 4 bin 500 iş fikrini iş planına dönüşerek ikinci aşama panellerinde değerlendirdik. Bunlardan bin 500 tanesi destek almaya hak kazanarak teknogirişim firmalarını kurdular. Bu firmalara sağladığımız destek miktarı 300 milyon liraya yaklaştı." ifadelerini kullandı. Varank, girişimcilere sağladıkları destekler için "www.yatirimadestek. gov.tr" adresi üzerinden bilgi alınabileceğini belirtti.







NAZIM SALUR'A "GİRİŞİM SERMAYESİ FONU" SORUSU

Bakan Varank, etkinliğe katılan Getir Kurucusu Nazım Salur'a da yeni girişimcilere destek olmak için neler yaptığını ve girişim sermayesi fonu kurmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Salur da Bakan Varank'a, "Bu bizim Türk toplumuna, bu topraklara borcumuz. Sadece zamanlamasını doğru yapmamız lazım. Getir'in işleri ile alakalı Start up'lara yatırım yapmaya başladık. Önümüzdeki yıllarda bir miktar fon oluşturarak öncülük edersek birçok eşimiz dostumuz da 'biz de fona yatırım yaparız' diyor. Burada birkaç yüz milyon dolarlık fon oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde benim de böyle bir niyetim var" yanıtını verdi.







Nazım Salur borsaya açılma konusundaki soruya da şu şekilde yanıt verdi: "Biz girişim sermayesi fonlarından istediğimiz koşullarda parayı buluyoruz. Borsa'dan yatırım toplamanın yaratacağı avantaj ve dezavantajlar var. Biz şu anda uygun koşullarda bulduğumuz için 2 yıl içinde böyle bir ihtiyacımızın olacağını düşünmüyorum." Son aldığı yatırımlarla ana odağın ABD pazarı olacağının altını çizen Salur, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda Avrupa'daki rakamlardan memnunuz. İtalya, İspanya ve Portekiz için hazır kurulmuş bir organizasyon vardı. Satın alma ile onu bünyemize kattık. Güney Amerika'da pandemi sonuçlarına göre hareket edeceğiz. Ancak aldığımız son yatırımla ana odağımız ABD pazarı olacak. Burada elde edeceğimiz başarı belirleyici olacak."

Nazım Salur, pandeminin başarılarında belirleyici olmadığını, pandeminin etkisinin geçtiği dönemlerde de rakamların bunu kanıtladığını söyledi.